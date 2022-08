هشت راهکار طلایی برای کاهش مصرف اینترنت همراه

یکی از مشکلات اساسی شما که برای اتصال اینترنت از داده گوشی تلفن همراه استفاده می‌کنید، مشکل مصرف زیاد داده است به دلیل هزینه بالایی اینترنت همراه، خریدن بسته‌های اینترنت نامحدود بسیار گران‌قیمت هست.

به همین دلیل شما همیشه بسته‌های اینترنت با حجم مصرف مشخصی را می‌خرید و زمانی که ترافیک مصرفی‌تان به اتمام می‌رسد مجبور به خرید دوباره می‌شوید؛ به عبارت دیگر کلاً همیشه نگران تمام شدن دیتا و نگران تمام شدن بسته‌های اینترنتتان هستید.

در اینجا چند تا راهکار برای کاهش مصرف اینترنت به شما معرفی می‌کنیم که با رعایت کردن آن‌ها تا اندازه قابل توجهی مصرف اینترنتان کاهش می‌یابد.

راهکار اول: برای وبگردی از مرورگر کروم یا اپرا استفاده کنید. اگر اهل وبگردی هستید و مقدار زیادی از حجم داده‌تان را صرف این کار می‌کنید توصیه می‌شود که از مرورگر‌های کروم یا اپرا استفاده کنید که قابلیت بهینه‌سازی مصرف دیتا و فشرده‌سازی صفحات وب را دارند.

اگرچه استفاده از این قابلیت سرعت لود شدن محتوا را کم می‌کند، ولی در عوض مصرف اینترنتان را پایین می‌آورد.

نحوه فعال‌سازی در کروم، صفحه کروم را باز کنید و گزینه سه نقطه بالای صفحه سمت راست را بزنید و بعد به بخش تنظیمات رفته و گزینه Data Saver را انتخاب کنید.

در مرورگر اپرا هم علاوه بر قابلیت بهینه‌سازی مصرف دیتای اینترنت، می‌توانید ویدیو‌ها را هم فشرده کنید. در قسمت تنظیمات اپرا به بخش Data Saver بروید و این تنظیمات را اعمال کنید.

از اپلیکیشن فیس‌بوک استفاده نکنید

راهکار دوم: از اپلیکیشن فیس‌بوک استفاده نکنید، چون جزو اپ‌های پرمصرف می‌باشد. اپلیکیشن فیس‌بوک بخش زیادی از ترافیک مصرفی‌تان را استفاده می‌کند.

همچنین در کاهش شارژ باتری هم بسیار مؤثر هست. توصیه می‌کنم که هنگام استفاده از اینترنت موبایل برای چک کردن فیس‌بوک از مرورگر‌های کروم و اپرا استفاده کنید.

به‌روزرسانی خودکار اپلیکیشن‌ها را متوقف کنید

راهکار سوم: به‌روزرسانی خودکار اپلیکیشن‌ها را متوقف کنید. به روزرسانی اپ‌ها حجم زیادی از اینترنت شما را مصرف می‌کند. برای متوقف کردن آن به اپ Play Store بروید و کشوی سمت چپ را باز و وارد بخش تنظیمات بشوید و گزینه Auto-Update Apps را بزنید؛ در نهایت گزینه Auto-Update Apps Over the Wifi Only را انتخاب کنید. در این صورت فقط وقتی که به اینترنت وای فای متصل هستید اپ‌ها به صورت خودکار به روزرسانی می‌شوند.

راهکار چهارم: مصرف اپلیکیشن‌های دور از چشم را محدود کنید. همیشه مقداری از ترافیک مصرفی شما برای کار‌های پس‌زمینه مثل همگام‌سازی ایمیل، به‌روزرسانی مطالب جدید، ویجت‌های آب و هوا و برنامه‌های مشابه مصرف می‌شود.

شما می‌توانید برای کاهش ترافیک مصرفی‌تان، دسترسی این بخش‌ها به اینترنت را قطع کنید. برای این کار به بخش تنظیمات گوشی بروید و در قسمت Data Usage گزینه Background Data Restrict را انتخاب کنید.

راهکار پنجم: از اپلیکیشن‌های پخش موزیک و ویدیو استفاده نکنید. هنگامی که از اینترنت گوشی، استفاده می‌کنید، از گوش دادن به موزیک یا دیدن ویدیو در اپلیکیشن‌های مخصوص این کار خودداری کنید. چراکه این اپ‌ها مصرف بسیار بالایی دارند و ترافیک مصرفی شما را به سرعت تمام می‌کنند.

راهکار ششم: اپلیکیشن‌های پرمصرف را شناسایی و دسترسی آن‌ها را به اینترنت محدود کنید. شما می‌توانید در بخش تنظیمات به قسمت Data Usage بروید و اپ‌هایی که مصرف دیتای بالایی دارند را شناسایی و دسترسی آن‌هایی را که استفاده نمی‌کنید، محدود کنید. همچنین برای این کار از اپلیکیشن‌های Mobiwol و LostNet Firewall هم می‌توانید کمک بگیرید.

برای استفاده از آن‌ها نیازی به روت بودن دستگاه نیست و به‌سادگی می‌توان اپ‌های پرمصرف را شناسایی و دسترسی‌شان به اینترنت را قطع کرد. پس برای این کار به گوگل‌پلی مراجعه و آن‌ها را به صورت رایگان دانلود کنید.

راهکار هفتم: از آپلود و دانلود عکس و ویدیو خودداری کنید. یکی از کار‌های دیگری که به تمام شدن حجم مصرفی شما بسیار مؤثر هست آپلود و دانلود عکس و ویدیو‌ها است. پس وقتی که از اینترنت موبایل استفاده می‌کنید از دیدن عکس‌ها و ویدیو‌ها صرف‌نظر کنید.

راهکار هشتم: از نقشه آفلاین گوگل استفاده کنید. نقشه آنلاین گوگل بخش زیادی از حجم اینترنت را مصرف می‌کند و برای جلوگیری از این کار بهتر است از نقشه آفلاین استفاده کنید. البته نقشه آفلاین گوگل، تنها سرویس آفلاین این شرکت نیست؛ شما می‌توانید اسناد مهمتان را در Google Doc هم به صورت آفلاین ویرایش کنید.

با رعایت و اعمال این موارد می‌توانید میزان مصرف داده دستگاه اندرویدیتان را به طور چشم‌گیری کم کنید و دیگر مجبور به خرید ترافیک مصرفی بیشتر نخواهید بود.

با اینکه سرویس‌هایی همچون گوگل‌مپ بسیار کاربردی شده‌اند، اما استفاده از آن‌ها می‌تواند با مصرف داده بالایی همراه باشد، از این‌رو بسیاری از این سرویس‌ها دارای حالت آفلاین و یا نسخه‌های مخصوصی هستند که برای استفاده به داده همراه نیازی ندارند.

همچنین برخی از این سرویس‌ها دارای قابلیت ذخیره‌سازی نقشه‌ها برای استفاده‌های بعدی و به‌صورت آفلاین هستند. در سرویس گوگل مپ پس از بارگذاری نقشه ناحیه موردنظر، Save offline map را انتخاب کنید تا نقشه برای استفاده آفلاین ذخیره شود.

