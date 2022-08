سلامت و زیبایی پوست در لیست آرزو‌های بسیاری از افراد قرار دارد و این در حالی است که ژنتیک و هورمون‌ها در کیفیت پوست افراد نقش مهمی دارند. متخصصان معتقدند با ایجاد تغییراتی در رژیم غذایی و دریافت ویتامین‌های مفید می‌توانید سلامت و زیبایی پوست را بهبود دهید و خبر خوب این است که بسیاری از این مواد به سلامت کلی شما، بهبود وضغیت قلبی، ایمنی، تنوع میکروبیوم و موارد دیگر نیز کمک می‌کند!

یک رژیم غذایی متعادل و متنوع که از غلات کامل، آجیل، چربی‌های سالم، سبزیجات و میوه‌ها تشکیل شده، می‌تواند مواد مغذی پوست را تامین کند، آب کافی به پوست برساند و به اصطلاح سلول‌های اپیدرم را هیدراته کند و همچنین اثرات پیری را به حداقل برساند.

این فواید سلامتی از سطوح بالای آنتی اکسیدان‌ها، مواد معدنی و ویتامین‌های موجود در این مواد غذایی حاصل می‌شود. اما اگر قصد دارید بر یک رژیم پوستی خاص تمرکز کنید و مشکل پزشکی و محدودیت خاصی ندارید این فهرست ریزمغذی‌های دوست‌دار پوست و بهترین منابع غذایی از آن‌ها را لحاظ کنید:

سلنیوم

این ماده دارای خواص آنتی اکسیدانی قوی است که می‌تواند استرس اکسیداتیو (عدم تعادل شیمیایی) روی سلول‌ها را به حداقل برساند و با اثرات پیری بر روی پوست مبارزه کند. برخی مطالعات نشان می‌دهد که سلنیوم در ترکیب با ویتامین E می‌تواند به مدیریت پسوریازیس نیز کمک کند. آجیل مغز به خصوص فندق منبع بسیار خوبی از سلنیوم است که تنها چهار عدد از آن‌ها مقدار توصیه شده روزانه این ماده مغذی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

ویتامین سی

شاید شناخته شده‌ترین ویتامین موجود در جهان، ویتامین C باشد که یک آنتی اکسیدان قوی است که می‌تواند از سلول‌ها در برابر استرس اکسیداتیو محافظت کند و پوست را آبرسانی کند. غذا‌های غنی از ویتامین C می‌توانند از سیستم ایمنی بدن حمایت کنند و در نتیجه برای سلامت کلی پوست مفید هستند. توت‌های رنگی مانند توت فرنگی و توت سیاه، زغال اخته، پرتقال و کلم بروکلی، انبه و سبزی‌های برگ تیره مانند جعفری همگی منابع غذایی عالی ویتامین C هستند.

ویتامین E

ویتامین E نیز یک آنتی اکسیدان قوی است که می‌تواند آسیب ناشی از اشعه ماوراء بنفش را کاهش دهد، از رشد سلول‌های جدید پوست حمایت کند و به طور بالقوه التهاب را کاهش دهد. بادام، آووکادو و فندق، گردو، جوانه گندم، ریحان، کنجد همگی دارای سطوح بالایی از ویتامین E هستند.

روی

روی یک ماده معدنی کمیاب است و بدن فقط به مقادیر کمی از آن نیاز دارد. روی می‌تواند از پوست در برابر آسیب نوری ناشی از اشعه ماوراء بنفش محافظت کند و در بهبود عملکرد طبیعی غدد چربی در پوست نقش دارد. روی در آجیل، دانه‌ها، مرغ و غلات کامل یافت می‌شود که بسیاری از آن‌ها عملکرد روده را هم بهبود می‌دهند.

امگا ۳ و امگا ۶

این چربی‌های سالم می‌توانند سلامت کلی پوست شما را حفظ و بهبود بخشند. آن‌ها نه تنها می‌توانند از پوست در برابر آسیب اشعه ماوراء بنفش محافظت کنند، بلکه شواهدی وجود دارد که می‌توانند آکنه التهابی را نیز کاهش دهند. اسید‌های چرب امگا در ماهی‌های چرب مانند سالمون و همچنین دانه‌های چیا و گردو یافت می‌شود. این غذا‌ها همچنین فواید ثابت شده‌ای برای سلامت قلب و -به طور بالقوه- مغز دارند.

با دقت در فواید این مواد متوجه می‌شویم که بسیاری از غذا‌هایی که از سلامت پوست حمایت می‌کنند، روده و قلب را نیز تغذیه می‌کنند. به عنوان مثال، غلات کامل، کلم بروکلی و مغز‌ها پری بیوتیک هستند و چربی‌های مفیدی برای قلب دارند.

در نهایت، موثرترین درمان‌های مراقبت از پوست، رویکردی کل‌نگر دارند. بهبود رژیم غذایی و سبک زندگی در نهایت به بهبود همه جوانب زندگی روزمره ما منجر خواهد شد.

منبع: همشهری آنلاین