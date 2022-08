بازی‌های آینده برای گیمرهای کنسول‌های پلی استیشن ۵ بسیار هیجان‌انگیز خواهند بود؛ چرا که مجموعه‌ای از بازی‌های انحصاری بی‌نظیر در انتظارشان خواهد بود. از بازسازی عناوین کلاسیک بسیار محبوب گرفته تا نسخه‌های جدید و آی‌پی‌های فوق‌العاده‌ای که سونی وعده عرضه آن‌ها برای کنسول جدیدش را داده است، مطمئنا همگی هیجان زیادی را در میان گیمرها ایجاد کرده‌اند.

البته در کنار بازی‌های پرهزینه و پرزرق و برقی که قرار است قدرت سخت‌افزاری PS5 را به چالش بکشند، عناوین مستقل شگفت‌انگیز را هم نباید فراموش کرد؛ چنان که در سال‌های اخیر همواره حداقل یک عنوان مستقل در لیست برترین بازی‌های پلی استیشن حضور دارد.

در ادامه با بهترین بازی ها که قرار است در آینده برای کنسول‌های بازی منتشر شوند، آشنا می‌شوید. البته پیش بینی می‌شود برخی از بازی‌ها علاوه بر کنسول های پلی استیشن در PC عرضه شوند. به عنوان مثال بازی‌هایی چون Valkyrie Elysium و Forspoken از جمله عناوینی هستند که همزمان با PS4 و PS5 برای PC هم عرضه خواهند شد.

بهترین بازی های انحصاری آینده پلی استیشن

Rollerdrome

تاریخ عرضه: ۱۶ آگوست

سازنده بازی OlliOlli World، استودیو Roll7 برای عرضه بازی بعدی خود آماده شده و این بار اسکیت را به عنوان تم اصلی انتخاب کرده است!

Rollerdrome عنوانی جذاب و جالب است که در آن ماموریت شما زنده ماندن در دنیایی است که از تلفیق سری بازی‌های تونی هاوک با فیلم The Running Man تشکیل شده است! همانند بازی‌های شبیه سازی اسکیت سواری، در Rollerdrome می‌توانید هر کجا خواستید حرکات نمایشی انجام دهید. با این حال اگر این حرکات آکروباتیک برایتان تکراری شدند، می‌توانید با استفاده از اسلحه‌هایی که در اختیارتان قرار دارد، به از بین بردن دشمنانتان مشغول شوید.

The Last of Us Part I

تاریخ عرضه: ۲ سپتامبر

ممکن است در نگاه اول، The Last of Us Part I همان بازی قدیمی متعلق به حدود هشت سال پیش به نظر برسد؛ اما بهبودهای گرافیکی و بازطراحی انجام شده بر روی این بازی، آن را به عنوانی در حد و اندازه‌های نسخه دوم تبدیل کرده است!

بنابراین علی رغم این که باید انتظار همان گیم پلی آشنا و کاراکترهای دوست‌داشتنی (و منفور) را داشته باشید، این نسخه دربرگیرنده برخی بهبودهای جدید گرافیکی و قابلیت‌های ویژه است که شاید شما را به تجربه این بازی پساآخرزمانی فوق‌العاده برای چندمین بار وادار کند!

از جمله این قابلیت‌های جدید می‌توان به مد جدید Permadeath، بیش از شصت قابلیت مختلف Accessibility و مدهای گرافیکی مختلف اشاره کرد که جان تازه‌ای به یکی از برترین بازی های انحصاری تاریخ پلی استیشن تبدیل می‌دمند.

Valkyrie Elysium



تاریخ عرضه: ۲۹ سپتامبر

مدت زمان زیادی از آخرین باری که یک نسخه کنسولی از بازی Valkyrie Elysium به بازار عرضه شد می‌گذرد. با این حال به نظر می‌رسد نسخه جدیدی از این فرنچایز در شرف عرضه است. طبیعتا دنیا در آستانه نابودی است و شما در نقش یک والکری باید جلوی رخ دادن این اتفاق را بگیرید.

گیم پلی اکشن و نبردهای بسیار سریع این بازی به شدت یادآور سری دویل می کرای است و امکان افزودن مبارزان Einherjar و استفاده از قدرت آن‌ها در مبارزات بازی بدون شک به تجربه‌ای لذت‌بخش برایتان تبدیل خواهد شد.

God of War: Ragnarok



تاریخ عرضه: ۹ نوامبر

یکی دیگر از بهترین بازی های انحصاری آینده پلی استیشن بدون شک گاد آف وار راگناروک است که در ماه نوامبر به بازار عرضه خواهد شد و آخرین ماجراجویی کریتوس و آترئوس در سرزمین‌های نورس را رقم خواهد زد. در این بازی قهرمانان داستان ما به دنبال یافتن اطلاعاتی پیرامون نبردی بزرگ که پایان‌بخش دنیا خواهد بود، هر نه قلمرو را زیر پا می‌گذارند.

کریتوس همچنین در این نسخه علاوه بر شیاطین واقعی دنیا باید بر کشمکش‌های درونی خود هم غلبه کند تا به همان پدری تبدیل شود که آترئوس لیاقت داشتنش را دارد. همچنین دشمنان سرسختی که او در این نسخه از بازی با آن‌ها روبرو خواهد شد، احتمالا مهارت‌های اسپارتانی او را به طور جدی محک خواهد زد. در این میان، سلاح‌های به‌یادماندنی او نظر تبر Leviathan، تیغ‌های آشوب (Blades of Chaos) و البته سپر نگهبان هم به او کمک فراوانی خواهند کرد.

Forspoken

تاریخ عرضه: ۲۴ ژانویه ۲۰۲۳

پس از چندین بار تاخیر خوردن، به نظر می‌رسد بازی Forspoken سرانجام در اوایل سال آینده میلادی روانه بازار خواهد شد. در این بازی گیمرها در نقش فری هالند قرار می‌گیرند که به طور ناگهانی خود را در سرزمین آتیا می‌یابد. فری قدرت‌های عجیب و غریب و جادویی جدیدی پیدا کرده و آخرین امید ساکنان این سرزمین برای نجات آن به شمار می‌رود.

بازی Forspoken یک بازی اکشن جهان باز است که تمرکز زیادی بر روی جابجایی‌های محیطی سریع و استفاده از جادو دارد. جدیدترین ساخته اسکوئر انیکس همچنین علاوه بر جزئیات گرافیکی بسیار بالایی که دارد، به لطف استفاده از تکنولوژی جدید سوپر رزولوشن FidelityFX کمپانی AMD یکی از پیشرفته‌ترین عناوین حال حاضر دنیای بازی‌های ویدیویی به شمار می‌رود.

Marvel’s Spider-Man 2

تاریخ عرضه: سال ۲۰۲۳

اینسامنیاک گیمز قصد دارد برای بازی بعدی اسپایدرمن هر دو کاراکتر پیتر پارکر و مایلز مورالز را در کنار هم قرار داده و دوشادوش یکدیگر به مبارزه با ابرشرورهای منهتن بفرستد.

با این که تقریبا هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص تغییرات نسخه دوم بازی در مقایسه با نسخه اول در دست نیست؛ اما می‌دانیم که این نسخه در مقایسه با نسخه اول خط داستانی تیره‌تری خواهد داشت و به نوعی با Star Wars: The Empire Strikes Back مقایسه می‌شود.

همچنین برای شخصیت منفی داستان هم می‌توانید انتظار حضور ونوم دوست‌داشتنی را با صداپیشگی کاراکتر کندی‌من، تونی تاد در این نسخه داشته باشید.

Final Fantasy XVI

فاینال فانتزی XVI

تاریخ عرضه: ۲۰۲۳ (انحصار زمانی)

بر اساس اطلاعات موجود از نسخه بعدی مجموعه فاینال فانتزی، ظاهرا این نسخه از بازی یک عنوان اکشن خواهد بود که ترکیبی از شمشیر و جادو را ارائه خواهد داد.

این نسخه از فاینال فانتزی داستان پخته‌تری را ارائه خواهد داد که پر از نبرد بین جهان‌های مختلف خواهد بود. همچنین شخصیت اصلی بازی هم کلیو روزفیلد خواهد بود و سه بازه مختلف از داستان زندگی او در بازی روایت خواهد شد. با اینکه فاینال فانتزی XVI یک بازی جهان باز به شمار نمی‌رود، اما نواحی مختلف نقشه آن پر از نقاط ریز و درشت برای جستجو خواهند بود. علاوه بر این، باس فایت‌های بازی نیز بسیار عظیم و حماسی طراحی شده‌اند.

البته حجم اطلاعات ما در خصوص نسخه بعدی فاینال فانتزی در مقایسه با حجم نادانسته‌های ما در خصوص آن ناچیز است. با این وجود انتظار داریم تا زمان عرضه رسمی بازی در سال ۲۰۲۳ اطلاعات بیشتر از آن در اختیارمان قرار گیرد.

Final Fantasy VII Rebirth

تاریخ عرضه: نامشخص

بازسازی فاینال فانتزی VII را باید نمونه یک تلاش موفق برای بازگرداندن یک عنوان کلاسیک فوق‌العاده به حیات دانست. با اینکه بخش اول این تریلوژی سپری شده است، سازندگان این بازی قصد دارند نهایت استفاده را از نسخه دوم ببرند و این سه‌گانه جذاب را از همینجا بازسازی کنند! طبیعتا اطلاعات چندانی از این بازسازی و جزئیات آن در دست نیست؛ اما کارگردان بازی، تتسویا نومورا، پیش از این اعلام کرده بود که ساخت این بازی با پیشرفت بسیار خوبی در حال پیشرفت است.

نومورا همچنین افزود که ساختار بازی Rebirth به گونه‌ای خواهد بود که برای تجربه آن نیازی نیست نسخه اوریجینال فاینال فانتزی VII یا بازسازی قبلی آن را تجربه کرده باشید! انتظار می‌رود این بازی بین ماه دسامبر سال 2023 تا مارس 2024 روانه بازار شود.

Marvel’s Wolverine



تاریخ عرضه: نامشخص

با اینکه ممکن است به این زودی‌ها شاهد عرضه بازی ولورین توسط اینسامنیاک نباشیم، اما استودیوی سازنده بازی اسپایدرمن سال گذشته با نمایش تریلری ساخت یک بازی با محوریت دوست‌داشتنی‌ترین موجود جهش‌یافته دنیای کامیک‌های مارول را تایید کرد.

طبیعتا اطلاعات بسیار محدودی از این بازی در دست است؛ اما اگر تریلر بازی را ملاک قرار دهیم، حتما این عنوان قرار است تجربه‌ای خونین و بی‌رحم باشد که در آن ولورین سعی دارد به هر طریقی ثابت کند در کاری که می‌کند بهترین است! بنابراین اگر انتظار دارید با دنیایی فانتزی و بامزه نظیر آنچه در Marvel’s Spider-Man دیدید طرف باشید، احتمالا سخت در اشتباهید.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

تاریخ عرضه: نامشخص (به تعویق افتاده)

بازی Star Wars: KOTOR به عقیده بسیاری افراد، یکی از برترین بازی‌های نقش آفرینی تمام دوران‌هاست. با این وجود ساخت بازسازی آن اکنون در شرایط غیرقابل قبولی قرار دارد. در حال حاضر توسعه این پروژه تا زمان نامعینی متوقف شده است و طبیعتا مشخص نیست که آیا در آینده بار دیگر شاهد ساخت این عنوان خواهیم بود یا خیر.

با این وجود در صورتی که موانع تولید از سر راه برداشته شوند، می‌توان انتظار داشت که بازسازی این بازی کلاسیک BioWare عناصر گیم پلی بازی‌های RPG مدرن را نیز در خود داشته باشد تا تجربه جنگ ستارگان را در فضایی امروزی در اختیار گیمرهای پلی استیشن قرار دهد.

Horizon: Call of the Mountain

تاریخ عرضه: نامشخص

علاقمندان به بازی Horizon به زودی این فرصت را خواهند داشت که تجربه‌ای اول شخص را در دنیای این فرنچایز تجربه کنند؛ چرا که سازنده این مجموعه، گوریلا گیمز، اعلام کرده که نسخه‌ای واقعیت مجازی از مجموعه هورایزن تحت نام Horizon: Call of the Mountain را در دست ساخت داشته و برای پلتفرم واقعیت مجازی PSVR2 عرضه خواهد کرد.

این تغییر سیستم گیم پلی از سوم شخص به اول شخص طبیعتا اثرات فراوانی بر عناصر مختلف بازی مانند مبارزات یا بالا رفتن از ارتفاعات خواهد داشت. تریلر نمایش داده شده از بازی‌های به خوبی گویای این امر است؛ به طوری که مبارزه با حیوانات رباتیک دنیای بازی در این نسخه دستخوش تغییرات فراوانی شده است.

