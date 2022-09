۶ برنامه موبایلی که به زندگی شما نظم می دهد

بین کار، فعالیت‌ها، قرار ملاقات‌ها و لیست کار‌هایی که همیشه در حال افزایش هستند، بسیاری از ما دائما احساس عجله و اضطراب می‌کنیم و اغلب اوقات، حواس‌پرتی‌های ناشی از تلفن‌های هوشمند ما تنها این شلوغی را گیج‌کننده‌تر می‌کند؛ اما تلفن‌ها همچنین می‌توانند زندگی شما را ساده کنند و همه چیز به نحوه استفاده شما از آن‌ها بستگی دارد.

در ادامه شش برنامه و ابزار معرفی شده که به شما کمک می‌کند زمان خود را ردیابی کرده و عادات بهتری ایجاد کنید. آن‌ها می‌توانند تلفن شما را به یک مدیر زمان جدی تبدیل کنند.

۱. Google Keep

برای شروع، به یک برنامه یادداشت برداری نیاز دارید که در آن بتوانید خط خطی‌ها، فهرست‌ها و یادداشت‌های تکه تکه شده خود را ادغام کنید. ما Google Keep را با رابط کاربری ساده و سازگاری در چندین پلتفرم به شما معرفی می‌کنیم.

Google Keep علاوه بر ذخیره یادداشت‌های شما، چند راه برای سازماندهی آن‌ها در اختیار شما قرار می‌دهد. به عنوان مثال، می‌توانید ورودی‌های مرتبط را با همان رنگ برچسب بزنید یا آن‌ها را با کلمات خاصی برچسب‌گذاری کنید، و به راحتی می‌توانید همه چیز‌هایی را که مربوط به «خانه»، «کار»، «بچه‌ها» و ... است، دسته‌بندی کنید؛ همچنین می‌توانید انواع فرمت‌های یادداشت را مانند متن، فهرست‌ها (با یا بدون کادر‌های انتخاب جداگانه)، خط‌نوشته‌های کشیده شده با انگشت یا قلم، یادداشت‌های صوتی و تصاویر ذخیره کنید.

‌می‌توانید یادداشت‌های Google Keep را با سایر کاربران نیز به اشتراک بگذارید یا با تبدیل یادداشت‌های متنی به فایل Google Docs، آن‌ها را در قالب حرفه‌ای‌تری قرار دهید. Google Keep برای اندروید و iOS رایگان است.

۲. Trello

Trello به عنوان ابزاری که تیم‌ها می‌توانند از آن برای مدیریت پروژه‌های مشترک استفاده کنند، شهرت زیادی به دست آورده است، اما برای افراد و خانواده‌ها به همان اندازه می‌تواند کارآمد باشد. این به این دلیل است که بخشی از جذابیت Trello انعطاف پذیری آن است، بنابراین می‌توانید آن را برای اهداف مختلف تطبیق دهید.

این سرویس برنامه‌های موبایل و وب را ارائه می‌کند که هر دو به یک شکل عمل می‌کنند: در این روش کارت‌های دیجیتالی مختلفی ایجاد کرده و آن‌ها را در ستون‌ها مرتب می‌کنید. هر کارت ممکن است نمایانگر یک کار خانه، یک مورد در لیست انجام کار شما یا یک رویداد تقویمی در آینده باشد. ستون‌ها می‌توانند دسته‌هایی از وظایف، سطوح اولویت، تاریخ‌های خاص یا هر عامل دیگری را که ممکن است برای مرتب کردن کارت‌های خود استفاده کنید، نشان دهند.

هنگامی که در مورد طرح خود تصمیم گرفتید، می‌توانید جزئیات را به کارت‌های فردی اضافه کنید تا مدیریت آن‌ها آسان‌تر شود. توضیحی بنویسید یا از چند برچسب رنگی استفاده کنید، افرادی که ممکن است به به‌روزرسانی یا یادآوری نیاز داشته باشند را تگ کنید و حتی به کارت زمان بدهید. با این روش همکاران شما می‌توانند نظراتی را به کارت‌ها اضافه کنند، فایل‌ها را پیوست کنند، و کارت‌ها را از یک ستون به ستون دیگر بکشند و رها کنند. راه اندازی Trello شما می‌تواند به همان اندازه که می‌خواهید ساده یا پیچیده باشد.

برای استفاده شخصی، باید از سطح رایگان Trello استفاده کنید، با این حال کسب‌وکار‌ها می‌توانند هر ماه ۵ تا ۱۷.۵۰ دلار برای هر کاربر بپردازند تا ویژگی‌هایی مانند ادغام بهبود یافته با برنامه‌های شخص ثالث و امکان پیوست کردن فایل‌های بزرگتر به کارت‌ها را دریافت کنند. Trello برای اندروید و iOS رایگان است.

۳.Smarter Time

برای سازماندهی کارآمدتر زندگی خود، باید بدانید که زمان خود را چگونه می‌گذرانید و این همان چیزی است که Smarter Time می‌خواهد انجام دهد. حتی می‌تواند فعالیت‌های شما را به‌طور خودکار ردیابی کند: در حالی که قصد ثبت زمان خود را دارید، برنامه سعی می‌کند هر جای خالی را در روز پر کند و فعالیت شما را بر اساس عادت‌های قبلی و داده‌های حسگر‌های تلفن شما انجام دهد.

هنگامی که شروع به تغذیه داده‌ها به این برنامه کردید، می‌تواند گزارش‌هایی را درباره همه چیز از نحوه گذراندن روزتان تا برنامه‌هایی که بیشتر وقت شما را تلف می‌کنند، منتشر کند. سپس اگر می‌خواهید تعادل فعالیت روزانه‌تان را تغییر دهید، می‌توانید اهداف سفارشی‌سازی‌شده‌ای را تعیین کنید که Smarter Time به شما کمک می‌کند به آن‌ها برسید.

در حال حاضر فقط کاربران اندروید می‌توانند Smarter Time را دانلود کنند، اما این شرکت گفته است که در حال توسعه نسخه بتا برای iOS است، با این حال از زمانی که برای اولین بار این موضوع در اکتبر ۲۰۱۹ منتشر شده، هیچ تغییری نکرده است، و خود برنامه از پایان ژانویه ۲۰۲۱ به روز نشده است. Smarter Time برای اندروید رایگان است.

۴. Todoist

Todoist یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های لیست کار‌هاست و دلیل خوبی هم دارد. این ابزار جامع تقریبا روی هر پلتفرمی کار کرده و یک رابط روشن و بصری ارائه می‌کند که شامل ویژگی‌های پیشرفته برای کسانی است که به آن‌ها نیاز دارند، به عنوان مثال، این برنامه به شما امکان می‌دهد به هر مورد یک اولویت اختصاص دهید، همچنین می‌توانید کار‌ها را با قرار دادن آن‌ها در یکدیگر ترتیب دهید که به شما امکان می‌دهد کار و وسایل شخصی را جدا نگه دارید. برای کار‌های تکراری مانند بیرون آوردن زباله یا پرداخت قبض تلفن خود، می‌توانید کار‌هایی را تنظیم کنید که طبق یک برنامه منظم تکرار شوند، اگر لازم است هر هفته کاری انجام دهید، Todoist آن را فراموش نخواهد کرد. Todoist برای اندروید و iOS رایگان است .

۵. Habit List

شعار Habit List این است: «خود را بهتر بسازید» و همه چیز در داخل برنامه به سمت آن تنظیم شده است. سعی می‌کند به آرامی شما را به سمت ایجاد عادات خوب مانند ثبت منظم اسناد خود یا ایجاد یک روال تمیز کردن سوق دهد.

برای استفاده از این برنامه، به سادگی دستاورد‌ها را در تقویم علامت گذاری کرده یا عادات تکراری را برنامه ریزی کنید، در مرحله بعدی برنامه، کار‌هایی را که هنوز باید تکمیل کنید به شما یادآوری می‌کند و گزارش‌های پیشرفت را برای شما ارسال می‌کند تا بسنجید تلاش شما برای انجام یک روال جدید چگونه پیش می‌رود. سادگی رابط به شما کمک می‌کند تمرکز کنید: هر روز صبح، فهرستی ساده از وظایف آن روز را نمایش می‌دهد. اگرچه Habit List فقط برای iOS در دسترس است، اما کاربران اندروید می‌توانند آن را با یک برنامه مشابه مانند Habit Streak جایگزین کنند.

۶. Pocket

یکی از راه‌هایی که بسیاری از ما زمان را از دست می‌دهیم، به اصطلاح افتادن در چاله اینترنتی است، مثلا هنگامی که داستان جالبی پیدا کردید، لازم نیست فورا آن را بخوانید. درعوض، آن را در Pocket ذخیره کنید و زمانی که فرصت بیشتری در اختیار داشتید، دوباره آن را مشاهده کنید.

Pocket به شما این امکان را می‌دهد که مقاله‌ها را زمانی که تقریبا در هر جایی مرور می‌کنید، ذخیره کنید: یک برنامه مرورگر وب، مرورگر‌های دسکتاپ (از طریق یک برنامه افزودنی)، صندوق‌های ورودی ایمیل و فید‌های رسانه‌های اجتماعی است؛ همچنین می‌توانید مقالات و ویدیو‌های جمع‌آوری‌شده خود را در دسته‌هایی سازماندهی کنید تا به راحتی دوباره آن‌ها را بیابید. هنگامی که چند داستان را در Pocket ذخیره کردید، برنامه می‌تواند شروع به توصیه مقالات مرتبطی کند که ممکن است به خواندن آن‌ها علاقه‌مند باشید.

از طریق این برنامه، حتی می‌توانید در صورت عدم اتصال به اینترنت به مطالعه خود بپردازدید: Pocket تمام مقالات را برای مشاهده آفلاین ذخیره می‌کند. اگر آن را روی چندین دستگاه نصب کنید، حتی مجموعه شما را بین آن‌ها همگام می‌کند.

منبع: popsci