افشای وعده پوچ ترامپ به پادشاه اردن

کتاب جدید افشاگرانه به قلم دو نویسنده از نیویورک تایمز و نیویورکر از وعده «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، به «عبدالله دوم»، پادشاه اردن، برای واگذار کردن کنترل کرانه باختری خبر داد.

به گزارش بیزینس اینسایدر، در بخشی از این کتاب با عنوان «تفرقه انداز: ترامپ در کاخ سفید از ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱» (The Divider: Trump in the White House ۲۰۱۷-۲۰۲۱) که قرار است هفته آینده منتشر شود، آمده است: «ترامپ در آن زمان با دادن این وعده به پادشاه اردن چنین توافقی را توافق بزرگ دانست.»

گفته می‌شود ترامپ این پیشنهاد را ژانویه ۲۰۱۸ به عبدالله دوم داد در حالی که رئیس‌جمهور آمریکا اختیاری بر واگذار کردن اختیارات در کرانه باختری ندارد.

پادشاه اردن هم به یک دوست آمریکایی خود گفته بود: «حس کردم دارم سکته می‌کنم.»

در این کتاب اشاره‌ای نشده است که آیا رژیم صهیونیستی هم از این پیشنهاد مطلع بوده است یا خیر.

پیشتر از این در بخشی دیگر از این کتاب افشاگرانه هم آمده بود: «دونالد ترامپ پس از صدور دستور ترور سردار شهید قاسم سلیمانی، به شدت از انتقام ایران و ترور خود می‌ترسد.»

این کتاب همچنین ادعا می‌کند که ترامپ و اطرافیانش در ماه‌های آخر ریاست جمهوری او قصد حملات بیشتر علیه ایران را داشتند، اما از آنجا که واپسین روز‌های حضور او در این مقام بود از آن صرف نظر کردند.