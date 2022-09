چراغ تئاتر «شبح اپرا» در ۳۵ سالگی خاموش شد

به گزارش comicbook، تئاتر «شبح اپرا»، طولانی‌ترین موزیکال برادوی پس از ۳۵ سال اجرا به کار خود پایان داد. شبح اپرا طولانی‌ترین نمایش در تاریخ برادوی پس از ۳۵ سال به پایان رسید.

سخنگوی نمایش شبح اپرا روز جمعه اعلام کرد که این نمایش در ۱۸ فوریه ۲۰۲۳ در تئاتر مجستیک برای بار آخر به روی صحنه می‌رود. این نمایش تنها چند هفته قبل از آخرین اجرای خود سی و پنجمین سالگرد خود را جشن گرفت.

شبح اپرا یک تئاتر موزیکال از اندرو لوید وبر است، این تئاتر بر اساس رمانی فرانسوی به نام شبح اپرا از گاستون لورو ساخته شده‌ که آهنگسازی ترانه‌های این موزیکال از لوید وبر، ترانه‌سرایی آن با چارلز هرت و ریچارد استیلگو بوده‌است.

گفته شده است، گویا دلیل پایان نمایش شبح اپرا (The Phantom of the Opera) در برادوی مشکل اقتصادی است. زیرا فروش بلیط برای تمام نمایش‌های برادوی در طول همه‌گیری کرونا ویروس به‌طور چشمگیری کاهش یافت. همچنین طبق گزارش CNN، نمایش شبح اپرا در طی یک هفته از ۲۵۵ هزار شرکت کننده هبه ۱۸۰هزار نفر کاهش یافته است.

نمایش شبح اپرا با کارگردانی هال پرینس، تهیه‌کنندگی کامرون مکینتاش و آهنگسازی اندرو لوید وبر ساخته شده است. این نمایش موزیکال بر اساس رمان کلاسیک Le Fantôme de L'Opéra اثر گاستون لروکس، در اکتبر ۱۹۸۶ در وست اند لندن نمایش داده شد و در ۲۶ ژانویه ۱۹۸۸ در برادوی روی صحنه رفت.