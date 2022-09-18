ساخت اولین موتورسیکلت پرنده جهان + فیلم

اولین موتورسیکلت پرنده جهان توسط یک استارت‌آپ ژاپنی ساخته شد.

موتورسیکلت پرنده جهان که توسط یک استارت‌آپ ژاپنی ساخته شده است در دو مدل تفریحی و نظامی کاربرد خواهد داشت.

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برچسب ها: دانستنی ها ، فناوری های نوین ، دیدنی ها
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۴
Iran (Islamic Republic of)
ددو
۱۶:۵۸ ۲۸ شهريور ۱۴۰۱
ساخت امریکای جنایتکاره خخخخخخخ
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
سجاد
۱۳:۲۲ ۲۸ شهريور ۱۴۰۱
ژاپن ساخته؟ پس چرا پرچم آمریکا روی موتور سیکلت هست؟
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۵:۵۹ ۲۸ شهريور ۱۴۰۱
خیلی وقت پیش توی ایران ساخته اند
۳
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۰ ۲۷ شهريور ۱۴۰۱
اگه ژاپن ساخته پس چرا پرچم آمریکا را زده بعد رانندش هم ژاپنی نیست
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۸ ۲۷ شهريور ۱۴۰۱
پرچم آمریکا روش بود ... طرف هم شبیه ژاپنی ها نبود
۱
۲
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