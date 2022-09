تاکنون روایت‌ها و گزارش‌های مختلفی در مورد نفوذ قابل توجهِ صهیونیست‌ها و شبکه‌های تحت حمایت آن‌ها به جنبه‌ها و حوزه‌های مختلف حکمروایی در کشور‌های غربی، منتشر و ارائه شده است. با این حال، هم کشور‌های غربی و هم صهیونیست ها، ضدِ رد کردن این گزارش ها، از مغرضانه بودن آن‌ها و به طور خاص ماهیت یهودی ستیزشان سخن گفته اند و سعی کرده اند از گزارشاتی از این نوع، تا جای ممکن مشروعیت زدایی کنند.

با این حال به تازگی اقدامِ وزیر آموزش بریتانیا در صدور یک فرمان که بر اساس آن همه مدارس بریتانیا جهت آشنایی بیشتر دانش آموزان با آنچه واقعیت‌های مساله فلسطین و نزاع‌های این ملت با اسرائیل عنوان شده، باید با سه نهاد و موسسه در خاک بریتانیا ارتباط بگیرند و به نوعی از یافته‌ها و آموزش آن‌ها در این زمینه استفاده کنند، به موضوعی جنجالی تبدیل شده است.

سه نهاد و موسسه مذکور به ترتیب Solutions Not Sides و Forum for Discussion of Israel and Palestine، و Community Security Trust نام دارند و بر اساس آنچه وزیر آموزش بریتانیا اعلام کرده، این نهاد‌ها می‌توانند آموزش‌های مفیدی را در رابطه با مساله فلسطین به دانش آموزانِ بریتانیایی ارائه کنند.

با این همه، دو نکته در رابطه با این دستورالعملِ وزیر آموزش بریتانیا بسیار جالب است که توجهِ به آن‌ها کاملا ضروری به نظر می‌رسد.

یک: نفوذ شبکه‌ای رژیم صهیونیستی در نظام آموزشی بریتانیا

یکی از ساده‌ترین نکاتی که هر فردی با حداقل اطلاعات در مورد سه سازمان و موسسه معرفی شده از سوی وزیر آموزش بریتانیا، با یک جستجوی ساده در محیط اینترنت می‌تواند متوجه شود این نکته است که اساسا هر سه نهاد مذکور، پیوند‌های عیمقی با رژیم صهیونیستی و یا دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی آن دارند.

در این راستا نهاد مسووم به Solutions Not Sides نهادی است که با انتخاب یک شعار و اسم فریبنده که تاکید بر "یافتنِ راه حل" و "دوری از سمت گیری در مناقشات و منازعات دارد"، سعی دارد توجه افکار عمومی را به خود جلب کند. با این حال چه به صورت آشکار و چه پنهان، کمک‌های قابل توجهی را از رژیم صهیونیستی دریافت می‌کند و البته گزارش‌های مختلفی نیز از این مساله تا به امروز منتشر شده است.

در واقع بنیانگذاران این سازمان از جمله صهیونیست‌های شناخته شده هستند و البته کارمندان آن نیز در موارد مختلفی، پیوند‌های عمیق و گسترده‌ای را در همکاری با نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی داشته اند.

موضوعی که به طریقی مشابه در مورد نهاد‌های موسوم به Forum for Discussion of Israel and Palestine و Community Security Trust نیز قابل مشاهده است. به عنوان مثال، سازمان Community Security Trust مدعی اتخاذ موضع بی طرفی در چهارچوب مساله فلسطین است، اما موسس و بنیانگذار آن یعنی "جرالد رانسان" سابقه‌ای طولانی در تامین مالی گروه‌های افراط گرای صهیونیستی نظیر Chabad /شاباد دارد.

در نمونه‌ای دیگر، نهاد موسوم به Forum for Discussion of Israel and Palestine نیز عملا به ترویج روایت‌هایی می‌پردازد که مورد حمایتِ نهاد موسوم به "شورای مسیحیان و یهودیان" هستند. نهادی که کاملا حامی منافع رژیم صهیونیستی است.

عمق تاثیرگذاری نهاد‌های اینچنینی در بریتانیا تا بدانجاست که برای خود این حق را قائلند در نظام آموزشی بریتانیا کنشگری مستقل داشته باشند و روایت‌های مختلفی را در چهارچوب این نظام آموزشی ترویج کنند.

اما عجیب آنکه دانش آموزان در سیستم آموزشی بریتانیا حتی حق ندارند کوچکترین حمایتی را از ملت فلسطین در محیط آموزشی ابراز کنند و اگر چنین شود، بر اساس نمونه‌های مختلفی که تاکنون به ثبت رسیده، با اخراج یا تعلیق از تحصیل در مدرسه‌ای که تحصیل می‌کنند رو به رو خواهند شد.

دو: نقض آشکار اصول ابتدایی و ادعاییِ نظام آموزشی بریتانیا

یکی دیگر از پیام‌های اقدام اخیر وزیر آموزش بریتانیا در معرفی سازمان‌های حامی رژیم صهیونیستی به مدارس بریتانیایی جهت آنچه آشناسازی دانش آموزان با واقعیت‌های مساله فلسطین عنوان شده این نکته است که این دستورکار حتی ابتدایی‌ترین اصولی که نظام آموزشی بریتانیا همواره بر آن‌ها تاکید داشته را نیز زیر پا می‌گذارد.

در این چهارچوب، القای نکات و موضوعات توام با غرض ورزی سیاسی و به طور خاص ترویج مسائل هدفمند سیاسی در نظام آموزشی بریتانیا، ممنوع است. این در حالی است که ابلاغیه اخیر وزیر آموزش بریتانیا در معرفی نهاد‌های صهیونیست جهت ارائه روایت‌های یک طرفه خود به دانش آموزانِ کودک و نوجوان بریتانیایی در مورد مساله فلسطین و سرکوب جدی هرگونه تلاشی جهت ارائه دیدگاه‌های فلسطینی در این رابطه، عملا نقضِ قانون مذکور است و البته این پیام را دلِ خود دارد که تا چه حد لابی‌ها و شبکه‌های نفوذ صهیونیستی در داخل خاک بریتانیا قدرتمند هستند و حتی می‌توانند ماهیتِ قوانین این کشور را نیز به نفع خود تغییر دهند.

منبع: جهان نیوز