۵ ترفند ساده برای افزایش سرعت مرورگر

از روز‌هایی که اینترنت مجموعه‌ای از صفحات متنی ساده بود، مدت ها گذشته است. سایت‌های امروزی می‌توانند حاوی ویدئو، صدا، عناصر تعاملی و پشته‌هایی از تصاویر باشند، و به مرور زمان مرورگر شما می‌تواند تحت سنگینی تمام آن محتوا کند شود.

اما لازم نیست اینگونه باشد: با کمی نگهداری و مرتب کردن به موقع، می‌توانید مطمئن شوید که مرور شما برای مدت طولانی‌تری سریع‌تر می‌ماند. این توصیه در تمام مرورگر‌های اصلی دسکتاپ از جمله گوگل کروم، موزیلا فایرفاکس، مایکروسافت اج، سافاری اپل و اپرا اعمال می‌شود.

۱. پسوند‌های استفاده نشده را حذف کنید

همانطور که بسیاری از برنامه‌های غیر ضروری باعث کاهش سرعت رایانه شما می‌شود، افزونه‌های بسیار زیاد نیز می‌توانند همین کار را با مرورگر شما انجام دهند. آن‌ها منابع سیستم را اشغال کرده و حتی می‌توانند باعث ایجاد باگ و خرابی شوند. برنامه‌های افزودنی ذاتا بد نیستند، آن‌ها می‌توانند ویژگی‌های واقعا مفیدی را به مرورگر شما اضافه کنند، اما ایده خوبی است که هر چند وقت یک‌بار ممیزی برنامه‌های افزودنی را اجرا کنید و مواردی را که دیگر به آن‌ها اعتماد ندارید یا نمی‌شناسید حذف کنید. واقعا نیاز دارید و باید قبل از هر چیزی از شر آن‌ها خلاص شوید.

این فرآیند در اکثر مرورگر‌ها که دارای صفحه نمایش آسان برای منوی افزونه هستند، به اندازه کافی ساده است. در کروم، برنامه‌های افزودنی در زیر ابزار‌های بیشتر در منوی اصلی قرار دارند. در فایرفاکس، افزونه‌ها را از منوی اصلی انتخاب کنید؛ و در مایکروسافت Edge و Opera، Extensions را از منوی اصلی انتخاب کنید. برنامه‌های افزودنی در سافاری کمتر رایج هستند، اما می‌توانید آن‌ها را در قسمت Preferences و Extensions از منوی Safari پیدا کنید.

هنگامی که شروع به کار کردید، ممکن است از تعداد افزونه‌هایی که می‌توانید بدون آن زندگی کنید، شگفت زده شوید. اگر برای یک پاکسازی واقعا شدید آماده هستید، سعی کنید همه آن‌ها را به یکباره حذف کنید و سپس تنها مواردی را که ارزشمند می‌دانید دوباره نصب کنید.

برای برنامه‌های افزودنی که نگه می‌دارید، مطمئن شوید که مرتبا به‌روزرسانی می‌شوند. مرورگر شما باید به طور خودکار این کار را انجام دهد، اما ارزش آن را دارد که به صورت دستی بررسی شود، اطمینان حاصل کنید که آخرین نسخه‌های افزودنی‌های خود را اجرا کرده و آن‌ها را بدون اشکال نگه می‌دارد و به راحتی کار می‌کند.

۲. کش و کوکی‌ها را پاک کنید

همانطور که در وب سفر می‌کنید، مرورگر شما فایل‌های خاصی را جمع آوری یا ذخیره می‌کند، تا تجربه مرور شما را سرعت بخشد. اگر دوباره از یک سایت بازدید کنید، فایل‌های ذخیره شده در حافظه پنهان از قبل وجود دارند، بنابراین مرورگر شما تنها باید هر بیت جدید را از وب دانلود کند. این به معنای زمان کمتری برای انتظار است و به طور کلی، به جای کاهش سرعت مرور شما، سرعت آن افزایش می‌یابد.

با این حال، توصیه می‌کنیم گاهی اوقات حافظه پنهان خود را پاک کرده و از نو شروع کنید. مرورگر شما باید به طور خودکار حافظه نهان را مدیریت کند، اما ممکن است سخت شود و گاه به گاه مشکلاتی ایجاد کند. اگر می‌خواهید سرعت مرور خود را در حد جدید نگه دارید، هر چند ماه یکبار صفحه را پاک کنید. پس از آن، هنگامی که مرورگر خود حافظه پنهان خود را بازسازی می‌کند، متوجه کاهش سرعت کمی خواهید شد، اما سرعت باید به سرعت به حالت عادی برگردد.

در همان زمان که کش خود را پاک می‌کنید، اکثر مرورگر‌ها به شما اجازه می‌دهند کوکی‌ها را نیز پاک کنید. کوکی‌ها بیت‌هایی از داده‌ها هستند که وب‌سایت‌ها به دستگاه شما پیوند می‌دهند تا شناسایی کنند که چه کسی هستید، از کجا هستید، تنظیمات برگزیده وب‌سایت شما و موارد دیگر. معمولا کوکی‌ها بی ضرر و مفید هستند، اما یک پاکسازی منظم به سرعت مرورگر شما را از شر هر مورد فاسد یا غیر ضروری خلاص می‌کند.

در کروم، از تنظیمات، پاک کردن داده‌های مرور را انتخاب کنید. در تنظیمات برگزیده فایرفاکس، می‌توانید تنظیمات را در قسمت Privacy & Security و Clear Data پیدا کنید. برای Opera، تنظیمات، سپس حریم خصوصی و امنیت و پاک کردن داده‌های مرور را باز کنید. در تب تنظیمات برای Microsoft Edge، Privacy and Services را باز کنید، سپس روی Choose What to Clear کلیک کنید. Safari کمی بیشتر درگیر است: Preferences را از منوی Safari باز کنید، سپس روی Advanced کلیک کرده و تیک Show Develop menu را در نوار منو بزنید. سپس می‌توانید منوی Develop را باز کرده و Empty Caches را انتخاب کنید. کوکی‌های سافاری را از طریق حریم خصوصی پاک کرده و داده‌های وب سایت را در تنظیمات برگزیده مدیریت کنید.

۳. مرورگر خود را حذف و دوباره نصب کنید

ما در مورد پاکسازی برنامه‌های افزودنی و پاک کردن حافظه پنهان برای بازگرداندن مرورگر به حالت اولیه خود صحبت کرده‌ایم که بهترین روش برای جلوگیری از کندی مرورگر است. حالا حذف و نصب مجدد مرورگر یک میانبر سریع است که همین کار را انجام می‌دهد.

هنگامی که از شر نسخه قدیمی مرورگر مورد علاقه خود خلاص شدید، می‌توانید آخرین به روز رسانی آن را از وب دریافت کنید. با این کار هر گونه حافظه پنهان داده خراب و افزونه‌های غیرضروری پاک می‌شود، اما همچنین مطمئن می‌شوید که به‌روزترین نسخه نرم‌افزار را اجرا می‌کنید، این یکی دیگر از عوامل مهم در کارکرد روان مرورگر شماست. به روز ماندن برای رفع اشکالات و مسدود کردن تهدیدات امنیتی بسیار حیاتی است که مرورگر‌های مدرن معمولا به‌روزرسانی‌ها را به‌طور خودکار دانلود می‌کنند، اما برای پوشش دادن همه پایه‌های خود، ارزش آن را دارد که آپدیت گاه به گاه را به صورت دستی اجرا کنید.

پس چگونه مرورگر خود را حذف می‌کنید؟ در ویندوز، برای حذف برنامه‌ها باید به بخش Apps در تنظیمات بروید. در macOS، فقط می‌توانید برنامه‌ها را از پوشه Applications در Finder به سطل زباله بکشید. با این حال حذف Microsoft Edge از ویندوز، یا Safari از macOS امکان پذیر نیست، زیرا این برنامه‌ها در سیستم عامل‌ها تعبیه شده‌اند. حذف مرورگر به این روش نه تنها افزونه‌ها و کوکی‌ها را حذف می‌کند، بلکه معمولا نشانک‌ها و تاریخچه مرور شما را همزمان حذف می‌کند؛ بنابراین اگر می‌خواهید نشانک‌های خود را نگه دارید، ابتدا مطمئن شوید که از آن‌ها در جای دیگری نسخه پشتیبان تهیه کرده‌اید.

کروم، فایرفاکس، اج و اپرا نیز دارای ویژگی‌های مفیدی برای بازنشانی مرورگر‌ها هستند که از مشکل حذف و نصب مجدد کل برنامه جلوگیری می‌کند. در کروم، اج و اپرا، پیوند بازیابی تنظیمات به پیش‌فرض اصلی خود را در پایین لیست تنظیمات پیشرفته پیدا کنید. در فایرفاکس، صفحه «about:support» را در یک تب باز کنید، سپس روی Refresh Firefox کلیک کنید. این بازنشانی‌ها بر سابقه مرور و نشانک‌های شما تاثیری نمی‌گذارند.

۴. صفحات خود را مدیریت کنید

پاک کردن شلوغی‌های پشت صحنه تنها راه برای افزایش سرعت تجربه وب شما نیست. مدیریت کارآمدتر صفحات باز به شما کمک می‌کند سریع‌تر مرور کنید. هرچه صفحات بیشتری باز باشد، مرورگر شما کندتر اجرا می‌شود، اگرچه برنامه‌ها همیشه در مدیریت این خواسته‌ها بهتر می‌شوند، بنابراین آن‌ها را به روز نگه دارید.

انجام این کار می‌تواند به سادگی موجب کاهش تعداد صفحات باز شما به حداقل شود. این در عصر امروزی که برنامه‌های وب و بار اطلاعاتی زیاد هستند، آسان نیست، اما سعی کنید در برابر وسوسه باز نگه داشتن ده‌ها صفحه در آن واحد مقاومت کنید. اگر نیاز دارید چندین سایت را پیگیری کنید تا بعدا به آن‌ها بازگردید، می‌توانید از یک سرویس خواندنی مانند Pocket یا Instapaper استفاده کنید. یا فقط لینک‌های سایت را در لیست نشانک‌های مرورگر خود ذخیره کنید، شما می‌توانید یک پوشه Temp را برای این منظور تنظیم کنید.

چند برنامه افزودنی مرورگر که به خوبی انتخاب شده‌اند نیز می‌توانند به مدیریت صفحات باز کمک کنند. اگرچه باید تا حد امکان تعداد کمی از افزونه‌های مرورگر را نصب کنید، افزونه‌هایی مانند این واقعا مفید هستند. به عنوان مثال، Max Tabs برای فایرفاکس محدودیت سختی برای تعداد صفحاتی که می‌توانید به طور همزمان باز کنید در نظر می‌گیرد، وقتی به آن حد رسیدید، قبل از اینکه بتوانید معرفی کنید باید تصمیم بگیرید که کدام یک از تب‌های باز خود را حذف کنید.

xTab در کروم (و Edge که از افزونه‌های مشابه پشتیبانی می‌کند) کار مشابهی را انجام می‌دهد. در همین حال، The Great Suspender و Tab Wrangler هر دو در بستن یا تعلیق صفحات استفاده نشده عالی هستند و روی کروم و Edge کار می‌کنند. اگر در Safari هستید، Tab Suspender نسبتا ابتدایی است، اما آنچه را شما نیاز دارید، انجام می‌دهد.

۵. کمک اضافی دریافت کنید

علاوه بر مدیریت صفحات، سایر افزونه‌ها و برنامه‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا مرورگر خود را با حداکثر سرعت اجرا کنید. اکثر این ابزار‌ها اقدامات پاکسازی را که در بالا توضیح دادیم، انجام می‌دهند، مانند مرتب کردن فایل‌های کش که دیگر به آن‌ها نیاز ندارید. ارزش این را دارد که یکی دو مورد از این موارد را آزمایش کنید و ببینید آیا متوجه افزایش سرعت شده‌اید یا خیر.

به عنوان مثال، به افزونه Speed ​​Tweaks برای فایرفاکس نگاهی بیندازید. برای مرورگر Google، Clean All یکی از مواردی است که می‌توان آن را امتحان کرد: می‌تواند از تاریخچه مرورگر، حافظه پنهان، کوکی‌ها و حتی برخی از فایل‌های پنهان‌تر در برنامه مراقبت کند.

بسیاری از برنامه‌های دسکتاپ نیز به هم ریختگی مرورگر را برطرف می‌کنند. این‌ها شامل CCleaner قابل اعتماد (و رایگان) برای ویندوز و macOS، CleanMyMac برای macOS، و System Mechanic برای ویندوز است. برنامه‌ها به شما امکان می‌دهند مرورگر خود را مرتبا از نظر فایل‌های باقی‌مانده مرتب کنید، و با مجموعه‌ای از گزینه‌ها برای بهینه‌سازی سایر برنامه‌هایی که نصب کرده‌اید نیز ارائه می‌شوند.

یکی از راه‌های نهایی برای سرعت بخشیدن به وبگردی، کاهش حجم داده‌هایی است که به رایانه شما می‌رسد. برنامه‌های افزودنی مانند Save-Data برای Chrome و Bandwidth Hero برای فایرفاکس می‌توانند به میزان قابل توجهی داده‌هایی را که استفاده می‌کنید و زمان بارگذاری صفحات را کاهش دهند، هرچند تکنیک‌هایی مانند فشرده‌سازی تصویر و برش عناصر اضافی مانند انیمیشن‌ها که برای آن‌ها ضروری نیست.

منبع:popsci