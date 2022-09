جد پستانداران چه شکلی بوده است؟

آخرین جد مشترک همه پستانداران امروزی احتمالاً شبیه به بازسازی یک حیوان فسیلی به نام مورگانوکدون (Morganucodon) بود که حدود ۲۰۰ میلیون سال پیش زندگی می‌کرد.

حدود ۱۸۰ میلیون سال پیش، یک پستاندار اولیه زندگی می‌کرد، که به اولین اجداد شناخته شده برای همه پستانداران روی زمین تبدیل شد، از نهنگ آبی، تا شتر، کرگدن، کوالا.

پستانداران حدود ۳۰۰ میلیون سال پیش، خود را از ماهیان، خزندگان، پرندگان و دوزیستان جدا کردند و با غدد پستانی برای تغذیه فرزندان خود با شیر، و همچنین با پوشیدگی خز یا مو روی بدن خود متمایز شدند. آن‌ها دارای یک ناحیه نئوکورتکس در مغز شدند.

درخت نسل اجدادی پستانداران امروزی، که همگی از اجداد مشترک به وجود آمده‌اند، با برخی از کیسه‌داران عجیب استرالیایی مانند پلاتیپوس، کانگورو و کوالا از اولین‌هایی هستند که از هم جدا شدند.

به گفته محققان ژنتیک تیم OrthoMaM در موسسه علوم تکاملی مونپلیه (ISEM) و در دانشگاه مونپلیه، دارای مجوز Creative Commons Attribution-Share Alike ۴.۰ International، همه پستانداران امروزی یک اجداد مشترک دارند و در حالی که اطلاعات کمی در مورد این حیوان وجود دارد، یک تیم بین المللی از محققان اکنون به طور محاسباتی سازمان ژنوم آن را بازسازی کرده اند.

این تیم به رهبری متخصصان تکامل و اکولوژی در دانشگاه کالیفرنیا دیویس، توالی‌های ژنومی با کیفیت بالا را از ۳۲ گونه پستاندار زنده از جمله انسان، گاو دریایی، خفاش، پانگولین، خرگوش و حشرات با استفاده از ژنوم مرغ‌ها و تمساح‌های چینی به عنوان گروه‌های مقایسه‌ای از خارج تجزیه و تحلیل کردند.

طبقه پستانداران این تیم ۱۲۱۵ بلوک از ژن‌ها را پیدا کردند که به‌طور پیوسته، به ترتیب و روی یک کروموزوم، در تمام ۳۲ ژنوم ظاهر می‌شوند.

محققان نتیجه گرفتند که جد مشترک ما دارای ۲۱ کروموزوم شامل ۱۹ کروموزوم اتوزومال و دو کروموزوم جنسی بوده است.

آن‌ها ۹ کروموزوم کامل یا قطعاتی از آن‌ها را پیدا کردند که ترتیب ژن‌ها کاملاً با کروموزوم‌های پرندگان امروزی مطابقت داشت و پایداری خارق‌العاده برخی از توالی‌های ژنتیکی را حتی در بیش از ۳۰۰ میلیون سال تکامل نشان داد.

با ردیابی کروموزوم‌ها به جلو از لحاظ زمانی، محققان توانستند سرعت بازآرایی کروموزوم‌ها را در دودمان‌های مختلف ردیابی کنند، به عنوان مثال به شتاب در بازآرایی ژنتیکی در حدود ۶۶ میلیون سال پیش اشاره کردند، درست در زمانی که برخورد یک سیارک به حکومت دایناسور‌ها پایان داد و از بین رفت.

بر عکس مسیری که پستانداران به عنوان گروه مسلط روی سیاره زمین به دست می‌گیرند.

این تحقیق در PNAS برای دسترسی عموم آزاد است.

( Proceedings of the Nationa Academy of Sciences of the United States of America ) یک هفته‌نامه علمی در حوزه‌های زیست‌شناسی، فیزیک و علوم اجتماعی است.

منبع: سایت نیواطلس منتشره از یو سی دیویس