صفحه نخست روزنامه‌های استان کرمان ـ سه شنبه ۱۲ مهر

نیم صفحه نخست روزنامه‌های استان کرمان، سه شنبه ۱۲ مهر را در سایت باشگاه خبرنگاران جوان کرمان ببینید.

نیم صفحه نخست روزنامه‌های استان کرمان، امروز سه شنبه ۱۲ مهر را با تیتر و عناوین مختلف مشاهده می‌کنید.

در روزنامه کاغذ وطن می خوانیم: « جشن پسته در غم پسته کاران» 

 

 

 

روزنامه کاغذ وطن

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
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برچسب ها: روزنامه های استان ، پسته خندان
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