شاید راه‌های مختلفی برای جلوگیری از گم شدن ایرپاد شما وجود داشته باشد؛ اما چند راه کلیدی نیز برای یافتن آن‌ها وجود دارد.

بسیاری از افراد عادت دارند به دلیل مشغله بسیار و یا شاید فراموشی‌های مکرر بعضی از لوازم خود از جمله ایرپاد را فراموش کرده و یا گم کنند؛ اما خوشبختانه وسایل هوشمند به لطف فناوری به طور معمول در تنظیمات خود برنامه‌ای دارند که در این مواقع می‌تواند موثر باشد، مانند برنامه Find My. با این برنامه شما نیز می‌توانید ایرپاد‌های خود را در زمانی که به نظر می‌رسد شانسی برای یافتن آن‌ها نیست، پیدا کنید.

همه این فرآیند‌ها در برنامه Find My در آیفون انجام می‌شود، اما می‌توان به همان روش با وارد شدن به Find My در رایانه نیز این فرآیندها را انجام داد.

سناریوی ۱: آن‌ها در جعبه خود، شارژ شده، در محدوده بلوتوث هستند

آیا این تنظیم یک راه ایده آل برای ردیابی بلوتوث از طریق Find My به نظر نمی‌رسد؟ به نوعی این طور نیست. گم کردن ایرپاد در حالی که آن‌ها در جعبه خود هستند، در واقع با مفیدترین ویژگی Find My تداخل می‌کند: عملکرد «Play Sound».

از آن جایی که غلاف‌ها در جعبه قرار دارند، نمی‌توانید از بلندگو‌های آن‌ها برای پخش صدا و ردیابی استفاده کنید. با این حال، می‌توانید آخرین مکان آنلاین آن‌ها را روی نقشه مشاهده کنید. جایی که آن‌ها را از جعبه خود خارج کرده‌اید که امیدواریم جایی باشد که آن‌ها را گم کرده‌اید. این روش برای یافتن ایرپاد خاموش هم موثر بوده و آخرین مکان آنلاین آن‌ها را زمانی که آن‌ها روشن بوده اند، نشان می‌دهد.

۱. برنامه Find My را باز کنید؛ اگر شما هم برنامه‌های زیادی دارید که نمی‌توانید برنامه « Find My » خود را تشخیص دهید، کافی است با پایین کشیدن صفحه اصلی، آن را جست و جو کنید. کاربران معمولا به اندازه کافی از عملکرد جست و جوی خود استفاده نمی‌کنند. اگر iOS ۱۴ یا بالاتر دارید، برنامه Find My احتمالا در کتابخانه برنامه شما پنهان است و حتی در صفحه اصلی شما نیست.

۲. مطمئن شوید که در تب Devices هستید. ایرپاد خود را در لیست دستگاه‌های متصل اپل قرار دهید.

۳. روی دستگاه کلیک کنید تا آخرین مکان شناخته شده آن را روی نقشه ببینید. اگر می‌خواهید مسیر خود را مستقیما به آن مکان نقشه برداری کنید، روی «جهت‌ها» ضربه بزنید؛ این یک شانس برای یافتن ایرپاد گمشده شما است.

سناریوی ۲: ایرپاد را در محدوده بلوتوث شارژ کرده‌اید

اگر ایرپاد‌ خود را در حالی که خارج از جعبه بوده است، اما شارژ کافی داشتند، گم کنید؛ می‌توانید از عملکرد «Play Sound» استفاده کنید تا به این طریق سیگنال خود را ارسال کنند. البته، این روش زمانی می‌تواند موثر باشد که آن‌ها را در جایی در خانه خود گم کرده‌اید، اما در یک مکان عمومی مانند یک فروشگاه مواد غذایی یا کتابخانه نیز می‌تواند مفید باشد. اگر برای شما مهم نیست که آرامش سایرین را به هم بزنید.

۱. یک بار دیگر به برنامه Find My بروید. مطمئن شوید که در تب Devices هستید و روی AirPods در لیست ضربه بزنید.

۲. روی «Play Sound» کلیک کنید.

۴. گزینه‌ای برای پخش صدا از سمت چپ، راست یا هر دو ایرپاد دریافت خواهید کرد. هنگامی که آن را یافتید دکمه توقف را فشار دهید.

سناریوی ۳: شما تنها یک یا هر دو ایرپاد را در دو مکان مختلف از دست داده‌اید

گم کردن تنها یک ایرپاد منطقی است. گاهی اوقات یکی را بیرون می‌آورید تا چیزی را در دنیای واقعی بشنوید و آن یکی هنوز در جعبه است، در این شرایط نیز می‌توانید همان مراحل بالا را دنبال کنید.

۱. برنامه Find My را باز کرده و به تب Devices بروید.

۲. هنگامی که به ایرپاد‌ خود روی نقشه نگاه می‌کنید، ابتدا مکان یک ایرپاد را خودسرانه نشان می‌دهد، در صورت نیاز مسیر خود را در آن جا نقشه برداری کنید.

۳. هنگامی که اولین ایرپاد را یافتید، آن را در جعبه قرار دهید. نقشه را بازخوانی کنید، باید مکان جدیدی را برای دومین ایرپاد نشان دهد.



۴. مسیر خود را در آن جا نقشه برداری کرده و ایرپاد دوم را هم بیابید.

سناریوی ۴: تنها جعبه ایرپاد را گم کرده‌اید

برنامه Find My هیچ راهی برای یافتن جعبه ایرپاد ندارد، تنها خود ایرپاد‌ها را می‌تواند پیدا کند. بهترین توصیه این است که مراحل خود را دوباره طی کنید. امیدوار باشید که یک غریبه مهربان آن را پیدا کرده باشد و دقیقا در همان جایی که آن را انداخته‌اید، منتظر باشد.

اگر نیاز به تعویض تنها یکی از ایرپادها و یا جعبه دارید، می‌توانید شماره سریال ایرپاد خود را یافته و سپس با پشتیبانی اپل تماس بگیرید تا جایگزینی دریافت کنید و در تنظیم آن کمک بگیرید. بسته به این که چه قسمتی از چه مدلی را باید تعویض کنید، قیمت‌ها متغیر است.

منبع: mashable