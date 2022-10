اپل واچ ۸ نیز مانند نسل قبلی خود حدود ۱۸ ساعت شارژ ارائه می‌دهد، به این معنی که اگر یک کاربر پرکار هستید، ممکن است قبل از اتمام روز نیاز به شارژ ساعت خود داشته باشید.

طبق گفته سازنده، اپل واچ اولترا که به تازگی عرضه شده است، با عمر باتری ۳۶ ساعته دو برابر عملکرد بهتری دارد؛ اما این گجت برای فضای باز طراحی شده است. بنابراین اگر برای چند روز از تمدن دور هستید، ممکن است همچنان برای روشن نگه داشتن ساعت خود در طول سفر تلاش کنید.

اما کاربر هر مدلی که باشید، راه‌های متعددی وجود دارد که می‌توانید زمان بین شارژ اپل واچ خود را افزایش دهید.

حالت کم مصرف

ویژگی جدیدی که به watchOS ۹ اضافه شده است، حالت کم مصرف به همان روشی است که حالت کم مصرف برای آیفون و آیپد در دسترس است. ویژگی‌های خاصی را برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی غیرفعال می‌کند، مانند نمایشگر همیشه روشن، اعلان‌های ضربان قلب، اندازه‌گیری ضربان قلب و اکسیژن خون پس‌زمینه و یادآور‌های تمرین.

در این حالت، اپل واچ همچنین اتصالات وای فای و تلفن همراه را هنگامی که آیفونی در نزدیکی نیست، خاموش کرده و تماس‌ها و اعلان‌های دریافتی را مسدود می‌کند.

در نتیجه، برقراری تماس‌های تلفنی ممکن است بیشتر طول بکشد. برنامه‌های پس‌زمینه به‌طور پراکنده‌تر تازه‌سازی می‌شوند و ویجت‌های روی صفحه ساعت شما کمتر به‌روزرسانی می‌شوند؛ علاوه بر این، سیری ممکن است کندتر باشد و متوجه خواهید شد که انیمیشن‌ها و اسکرول‌ها می‌توانند کمتر روان به نظر برسند.

برای فعال کردن حالت کم مصرف، پایین صفحه اپل واچ را لمس کرده و نگه دارید تا Control Center ظاهر شود، سپس انگشت خود را به بالا بکشید.

روی نماد درصد باتری ضربه بزنید و کلید حالت کم مصرف را روشن کنید.

می‌توانید از تنظیمات روی ساعت با ضربه زدن روی باتری، آن را فعال کنید. هر زمان که آن را روشن می‌کنید، می‌توانید انتخاب کنید که حالت به طور نامحدود یا برای یک، دو یا سه روز روشن شود. هنگامی که حالت کم مصرف روشن است، یک دایره زرد در بالای صفحه ظاهر می‌شود.

گزینه دیگر این است که هر بار که تمرین را شروع می‌کنید، حالت کم مصرف را فعال کنید. از برنامه Settings در ساعت هوشمند، به گزینه Workout بروید، سپس کلید تغییر حالت Low Power Mode را روشن کنید و نگران نباشید. دستگاه شما همچنان معیار‌های کلیدی مانند ضربان قلب و سرعت را اندازه گیری می‌کند.

ایجاد تنظیمات دستی

اگر حالت کم مصرف برای شما زیاد است یا کافی نیست، می‌توانید به جای آن از برخی تغییرات دستی در تنظیمات اپل واچ خود استفاده کنید.

برای مثال می‌توانید نمایشگر همیشه روشن را خودتان خاموش کنید. از برنامه تنظیمات روی ساعت، روی Display & Brightness ضربه بزنید، سپس همیشه روشن را خاموش کنید. از منو می‌توانید با استفاده از نوار لغزنده، نور صفحه را کاهش دهید و حتی در مصرف انرژی صرفه جویی کنید.

راه‌های دیگر برای کاهش مصرف نور نمایشگر این است که به صفحه ساعت تیره‌تر بروید و تعداد برنامه‌هایی را که استفاده می‌کنید، محدود کنید. این تنها به این معنی نیست که پیکسل‌های کمتری فعال می‌شوند؛ بلکه به این معنی است که این ابزار پوشیدنی اطلاعات کمتری برای به روز رسانی در پس زمینه خواهد داشت. روی صفحه ساعت فعلی ضربه زده و نگه دارید تا آن را تغییر دهید.

غیرفعال کردن قابلیت wake on wrist raise نیز می‌تواند به عمر باتری کمک کند. به این ترتیب از روشن شدن چهره در زمانی که مثلا گوش خود را می‌خراشید، جلوگیری می‌کنید و فقط زمانی این کار را انجام می‌دهید که واقعا به آن نیاز داشته باشید. این ویژگی در همان صفحه نمایش و روشنایی در تنظیمات ساعت وجود دارد، تنها کافی است گزینه Wake on Wrist Raise را خاموش کنید.

متوقف کردن اپل واچ شما از این که مجبور نباشید همیشه به «هی سیری» خود گوش دهید، می‌تواند مقداری از فشار روی باتری را کاهش دهد.

به تنظیمات ساعت هوشمند خود بروید، سیری را انتخاب کرده و گزینه Listen for Hey Siri را غیر فعال کنید. همچنین می‌توانید Raise to Speak را غیر فعال کنید تا در مصرف باتری صرفه‌جویی شود.

مدیریت برنامه‌ها



نحوه استفاده از اپل واچ نیز بر عمر باتری تاثیر می‌گذارد. اگر واقعا می‌خواهید زمان بین شارژ را به حداکثر برسانید، تماس‌ها را از مچ دست و پخش صدا با ساعت به حداقل برسانید و از این ابزار برای کار‌های سخت مانند ناوبری گام به گام استفاده نکنید.

ویژگی واکی تاکی یکی دیگر از مواردی است که برای صرفه جویی در عمر باتری باید از آن اجتناب کرد؛ زیرا از بلندگو و میکروفون استفاده می‌کند.

کاهش تعداد اعلان‌هایی که به تلفن شما ارسال می‌شوند نیز می‌تواند به شما کمک کند. این کار تعداد بررسی‌های پس‌زمینه و تعداد دفعات بوق زدن و لرزش ساعت را کاهش می‌دهد. از برنامه Watch در iPhone خود، روی Notifications ضربه بزنید، با خاموش کردن هشدار‌ها برای هر برنامه‌ای که مطلقا مجبور به شنیدن آن نیستید، شروع کنید.

همچنین می‌توانید از ترفندی برای مدیریت عمر باتری گوشی‌های هوشمند استفاده کنید، Do Not Disturb را برای مدتی در ساعت خود فعال کنید. این کار همه اعلان‌ها را مسدود می‌کند، ساعت شما را از بررسی مداوم آن‌ها باز می‌دارد و وزوز‌ها و پینگ‌هایی را که دستگاهتان روشن می‌کند، کاهش می‌دهد. پایین صفحه اپل واچ را لمس کرده و نگه دارید، سپس هنگامی که Control Center ظاهر شد، انگشت خود را به بالا بکشید و روی Do Not Disturb ضربه بزنید.

در مورد برنامه‌ها، می‌توانید به اپل واچ خود بگویید آن‌ها را در پس‌زمینه تازه‌سازی نکنید؛ بنابراین فقط زمانی که واقعا باز هستند به‌روزرسانی می‌شوند. از برنامه Watch در iPhone خود، روی General ضربه بزنید. می‌توانید گزینه Background App Refresh را به طور کامل خاموش کنید یا آن را برای برنامه‌های جداگانه با استفاده از سوئیچ‌های جابه جایی غیرفعال کنید.

بیشتر بخوانید

منبع:popsci