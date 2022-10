محمد حسن‌زاده رئیس ایرانداک گفت: در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۳ «مؤسسه آموزش عالی تایمز»، نام ۶۵ مؤسسه ایرانی در بین دانشگاه‌های جهان قرار گرفته است، حضور دانشگاه‌های علوم پزشکی گلستان، علوم پزشکی کردستان و علوم پزشکی مازندران در صدر دانشگاه‌های ایران و ورود به رتبه ۳۵۱ تا ۴۰۰ جهان و قرار گرفتن ایران در رتبه ششم در بین کشور‌های دارای بیش از ۵۰ نماینده در این رتبه بندی از جمله ویژگی‌های جالب این رتبه‌بندی بوده است.

به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)،استاد علم اطلاعات و دانش‌شناسی اعلام کرد: بر پایۀ این گزارش، دانشگاه‌های «علوم پزشکی گلستان»، «علوم پزشکی کردستان»، و «علوم پزشکی مازندران» در جایگاه نخست ملی و ۴۰۰-۳۵۱ جهانی هستند. جایگاه دو دانشگاه ایرانی نیز با عنوان «reporter» گزارش شده است. مؤسسه‌هایی که رتبة جهانی آن‌ها «reporter» است، آن‌هایی هستند که داده‌های خود را به «مؤسسة آموزش عالی تایمز» داده‌اند، ولی کمینة لازم برای به دست آوردن رتبة جهانی را نداشته‌اند.

رئیس ایرانداک اضافه کرد: ایران بعد از ژاپن، چین و هندوستان چهارمین کشور آسیایی از نظر تعداد دانشگاه‌های حاضر در این رتبه‌بندی در ویرایش ۲۰۲۳ بوده است. روی هم، نام ۱۷۹۹ مؤسسه از ۱۰۴ کشور گوناگون جهان در فهرست آمده است. در منطقه خاورمیانه ترکیه و ایران بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. در این بین، قاره آسیا با ۶۶۹ دانشگاه بیشترین نماینده را در این رتبه‌بندی داشته است. در رتبه‌بندی سال پیش این نظام رتبه‌بندی ۵۸ مؤسسه از ایران در میان مؤسسه‌های برتر جهان جای گرفته بودند. بررسی روند سالانه حضور دانشگاه‌های ایران، نشان دهنده افزایش مداوم از یک دانشگاه در ویرایش سال ۲۰۱۲ به ۶۵ دانشگاه در ویرایش ۲۰۲۳ بوده است.

عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد اعلام کرد: روند سالانۀ حضور مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی جهانی دانشگاه‌های «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» همواره رشد داشته است و در ویرایش ۲۰۲۳ به ۶۵ مؤسسه رسیده است. با این حال، باید توجه داشت که شمار مؤسسه‌های برتر «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز» نیز سال به سال افزایش یافته است. برای نمونه، در ویرایش ۲۰۲۲ این نظام رتبه‌بندی، ۱۶۶۲ مؤسسه از کشور‌های گوناگون جهان رتبه‌بندی شده بودند.

به گفته حسن‌زاده رتبه‌بندی جهانی آموزش عالی «تایمز»، مؤسسه‌های پیشرو جهان را در پنج زمینۀ آموزش (با وزن ۳۰ درصد)، چشم‌انداز جهانی (با وزن ۵/۷ درصد)، پژوهش (با وزن ۳۰ درصد)، استناد‌ها (با وزن ۳۰ درصد)، و درآمد‌های صنعتی (با وزن ۵/۲ درصد)؛ بر پایۀ ۱۳ سنجۀ کمی ارزیابی می‌کند.

رتبه‌بندی امسال با تحلیل ۱۵.۵ میلیون انتشارات علمی، ۱۲۱ میلیون استناد، پرسش از ۴۰۰۰۰ متتخصص آموزش عالی در جهان و داده‌های ارسال شده از سوی دانشگاه‌ها انجام شده است. بر پایۀ ویرایش ۲۰۲۳ میلادی نظام رتبه‌بندی «مؤسسة آموزش عالی تایمز»، «University of Oxford» پیشگام در جهان است و دانشگاه‌های «Harvard University»، «University of Cambridge»، «Stanford University»، «Massachusetts Institute of Technology»، «California Institute of Technology»، «Princeton University»، «University of California, Berkeley»، «Yale University»، و «Imperial College London» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

محمد حسن‌زاده اضافه کرد: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با ساخت و بروزرسانی ابزار‌هایی حرفه‌ای برای ارزیابی و سنجش علم، فناوری، و نوآوری کشور می‌کوشد تا در زمینه‌های در پیوند با مأموریت‌هایش به سیاست‌گذاران برای برنامه‌ریزی‌های درست و کارآمد یاری رساند. این گزارش نیز از انتشارات سامانة جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما) است که به پایش و گزارشِ پیرامونِ ۹۰ شاخص گوناگون از ۵۵ نهاد جهانی در حوزه‌های علم، فناوری، و نوآوری می‌پردازد و در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.