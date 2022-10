به گزارش thewrap، تنوع، پیچیدگی و حجم فیلم‌های ترسناک اکران شده در سال جاری متفاوت است، به طوریکه استقبال از فیلم های ترسناک با کنار گذاشتن چند فیلم خوب در ژانر دیگر همراه بوده است.

از این رو در ادامه به معرفی تعدادی از فیلم‌های ترسناک خوب سال ۲۰۲۲ آورده شده است.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (دکتر استرنج در چند جهان جنون)

فیلم دکتر استرنج در چند جهان جنون که به عنوان اولین فیلم ترسناک استودیو مارول به بازار عرضه شد، زیر نظر سام ریمی برخی از فراموش نشدنی‌ترین تصاویر سال را ارائه کرد. کره چشم در حال پرواز، صحنه‌های نور شمع، جادوگران در حال خزیدن در آینه ها، صحنه مبارزه که در آن نت‌های موسیقی مانند خنجر پرتاب می‌شوند و لحظه‌ای که دکتر استرنج (بندیکت کامبربچ) باید جسد مرده خود را در اختیار بگیرد، همه این‌ها بخشی از سکانس های ترسناک این فیلم هستند.

Smile (لبخند)

لبخند فیلمی هوشمند، موثر و گهگاه بسیار ترسناک است. در این فیلم یک پزشک جوان (سوسی بیکن) یک بیمار دارد که این بیمار در حالی که لبخندی وحشتناک بر روی صورت خود دارد، در مقابل او خودکشی می‌کند. پس از آن دکتر جوان شروع به درک این موضوع می‌کند که خودکشی بخشی از یک الگوی بزرگتر است که به آن لبخند وهم انگیز مرتبط است. این فیلم اکنون به طور انحصاری در سینما‌ها درحال اکران است.

Bodies Bodies Bodies (جسم بدن)

فیلم Bodies Bodies Bodies بسیار سرگرم کننده و هوشمندانه‌ است. در این فیلم یک زومری که با تعدادی جوان کم‌کار و بیش از حد جنسیتی کار می‌کند؛ با آن‌ها در طول طوفان در خانه‌ای بدون برق به دام افتاده‌اند. همچنین این فیلم اکنون در PVOD در دسترس است و برای خرید در بلوری و بلوری ۴K از ۱۸ اکتبر در دسترس قرار گرفته است.

Werewolf by Night (گرگینه در شب)

گرگ در شب یک مینی فیلم با مدت زمان کمتر از یک ساعت است. شخصیت اصلی این فیلم با بازی گائل گارسیا برنال است که او برای شکار یک هیولای وحشتناک به مکانی ترسناک کشیده می‌شود. این فیلم ترسناک ماجراجویی دارد که مخاطب را پای آن می‌نشاند.

Orphan: First Kill (یتیم: اولین کشتن)

فیلم یتیم به تهیه‌کنندگی لئوناردو دی کاپریو و کارگردانی سنگین‌وزن آینده هالیوود Jaume Collet-Serra توسط برادران وارنر در سال ۲۰۰۹ منتشر شد.این فیلم یک فیلمم کلاسیک وحشتناک و کاملاً ظالمانه است.

Hellraiser (جهنم‌ساز)

براس ساخت فیلم Hellraiser حداقل از سال ۲۰۰۶ استودیو‌های مختلف چه با یا بدون مشارکت کارگردان اصلی و نویسنده کلایو بارکر، اقدام به بازسازی آن کرده اند که در نهایت توانست یک فیلم ترسناک محبوب تولید شود.

Prey ( طعمه)

کارگردان فیلم طعمه دن تراختنبرگ مجموعه‌های رقص فوق‌العاده، واقعاً ترسناک و بسیار خون‌آلود را با داستانی دوست‌داشتنی از بلوغ دختر جوانی ترکیب کرده است که او می‌خواهد خود را ثابت کند و دهکده‌اش را نجات دهد.