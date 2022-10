لسلی جردن بازیگر برنده جایزه اِمی درگذشت

لسلی جردن بازیگر آمریکایی در سن ۶۷ سالگی پس از یک تصادف رانندگی در لس آنجلس درگذشت. جردن به دلیل ایفای نقش در فیلم «داستان ترسناک آمریکایی» و دریافت جایزه امی برای سریال «ویل و گریس» مشهور است.

به گزارش theguardian، منابع حاکی از آن است که این بازیگر محبوب قبل از تصادف با BMW خود به کنار ساختمانی در هالیوود، از یک حالت اورژانس پزشکی رنج می‌برد.

از آثار این بازیگر کهنه‌کار نیز می‌توان به The Help، The Cool Kids و Call Me Kat، بازسازی فیلم موفق بریتانیایی Miranda اشاره کرد. همچنین او به دلیل بازی در نقش ارل «برادر پسر» اینگرام در بازی صحنه‌ای «زندگی‌های بد» تحسین منتقدان را دریافت کرد که بعداً به یک فیلم کمدی رمانتیک کالت در سال ۲هزار به همین نام اقتباس شد.

به گفته دیوید شائول، نماینده جردن، جهان امروز بدون عشق و نور لزلی جردن، قطعاً مکان بسیار تاریک‌تری است. او نه تنها یک استعداد بزرگ و کار کردن با او لذت بخش بود، بلکه در یکی از سخت‌ترین زمان ها، پناهگاهی عاطفی برای ملت فراهم کرد.

شان هیز، بازیگر سریال ویل و گریس جردن در توییتی نوشت: قلب من شکسته است. لزلی جردن یکی از بامزه‌ترین افرادی بود که تا به حال از همکاری با او لذت بردم. هرکسی که او را ملاقات کرد، او را دوست داشت. هرگز کسی مثل او نخواهد بود. استعدادی منحصر به فرد با قلبی عظیم و دلسوز. دلم برایت تنگ خواهد شد دوست عزیز.