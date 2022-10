زنبورهای ریاضیدان!

آخرین یافته به این نظریه تأکید می کند که حیوانات و انسان ها، به طور طبیعی چیز‌ها را به ترتیب خاصی مرتب می‌کنند، حتی بدون اینکه قادر به شمارش باشند.

یک مطالعه برای اولین بار نشان داد که زنبور‌ها اعداد را با افزایش اندازه از چپ به راست ترتیب می‌دهند و از نظریه بحث برانگیز حمایت می‌کند که این جهت در همه حیوانات و انسان ذاتی است.

تحقیقات غربی نشان داده است که حتی قبل از اینکه کودکان شمارش را بیاموزند، شروع به سازماندهی مقادیر در حال رشد از چپ به راست در آنچه "خط اعداد ذهنی" نامیده می‌شود، می‌کنند.

با این حال، جهت مخالف در افرادی از فرهنگ‌هایی که از خط عربی استفاده می‌کنند که از راست به چپ خوانده می‌شود، یافت شده است.

مارتین گیورفا، استاد مرکز تحقیقات شناخت حیوانات در دانشگاه پل ساباتیر ​​در تولوز، فرانسه، گفت: این موضوع هنوز بین کسانی که فکر می‌کنند خط اعداد ذهنی یک ویژگی ذاتی دارد و کسانی که می‌گویند فرهنگی است، مورد بحث است.

اخیراً شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد نوزادان تازه متولد شده و برخی از حیوانات مهره‌دار، از جمله نخستی‌ها، اعداد را از چپ به راست مرتب می‌کنند.

محقق گیورفا مطالعه‌ای را انجام داد که هفته گذشته در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences(PNAS) منتشر شد و هدف آن این بود که از طریق آزمایشی روی زنبور‌ها دریابند که آیا این موضوع برای حشرات نیز صادق است یا خیر.

گیورفا به خبرگزاری فرانسه گفت: قبلاً نشان داده شده است که زنبور‌ها قادر به شمارش هستند، حداقل تا پنج. آن‌ها همچنین اطلاعات را در دو نیمکره مغزشان به طور متفاوتی پردازش می‌کنند.

گیورفا گفت: به نظر می‌رسد این ویژگی آن‌ها با انسان‌ها مشترک است و تصور می‌شود دلیلی بالقوه برای وجود "خط اعداد ذهنی" باشد.برای این آزمایش، محققان از زنبور‌های عسل خواستند که به داخل جعبه چوبی پرواز کنند.

سپس از آب قند برای ترغیب زنبور‌ها برای انتخاب تصویری استفاده شد که تعدادی از آیتم‌های چسبانده شده به دیواره‌های جعبه را نشان می‌داد.تعداد اقلام برای هر زنبور یکسان بود، اما به طور تصادفی در گروه بین یک، سه یا پنج و از نظر شکل در سه قسم دایره، مربع یا مثلث متفاوت بود.

هنگامی که زنبور‌ها برای پرواز به سمت تعداد اقلام تعیین شده خود آموزش دیدند، محققان آن‌ها را برداشتند و تعداد دیگری از اقلام را در طرف دیگر دیوار جعبه‌ها قرار دادند و وسط را خالی گذاشتند.

سپس پاداش‌های یعنی آب قند را برداشتند و مشاهده کردند که زنبور‌ها به کدام سمت رفتند.

به عنوان مثال، ۸۰ درصد از زنبور‌هایی که برای انتخاب سه مورد آموزش دیده بودند، زمانی که فقط یک مورد در هر طرف پیشنهاد می‌شد، به سمت چپ می‌رفتند و وقتی پنج مورد در هر طرف پیشنهاد می‌شد به سمت راست می‌رفتند.

زنبور‌هایی که برای رفتن به شماره یک آموزش دیده بودند برای شماره سه به سمت راست رفتند، در حالی که زنبور‌هایی که پنج را هدف گرفتند به سمت چپ برای سه رفتند؛ بنابراین اگر حیوانات در واقع به اعداد از چپ به راست فکر می‌کنند، چرا این برای همه انسان‌ها صادق نیست؟

گیورفا گفت: این امر پیچیده‌تر از انتخاب مستقیم بین طبیعت و پرورش است ، حتی اگر خط اعداد ذهنی ذاتی باشد، فرهنگ همچنان می‌تواند آن را تغییر دهد، حتی معکوس کند - یا برعکس آن را برجسته کند.از طرف دیگر زنبور‌ها باید به آنچه طبیعت حکم می‌کند پایبند باشند.

منبع: سایت گاردین