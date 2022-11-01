برای خرید هندزفری چقدر باید هزینه کنیم؟

|نام کالا
|قیمت (تومان)
|هندزفری بلوتوثی مدل LE-23
|۱۹۹,۵۰۰
|هندزفری بلوتوثی مدل LE-21
|۱۹۹,۵۰۰
|هندزفری بلوتوثی مدل LE-24
|۲۹۵,۰۰۰
|هدفون بلوتوثی مدل L5
|۳۹۹,۰۰۰
|هدفون بلوتوثی مدل L4
|۶۰۰,۰۰۰
|هندزفری بلوتوثی مدل lb06
|۵۹۵,۰۰۰
|هندزفری بلوتوثی مدل LB09
|۵۹۵,۰۰۰
|هندزفری بلوتوثی مدل k10 Pro
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|هندزفری بلوتوثی مدل W1
|۷۸۹,۰۰۰
|هندزفری بلوتوثی بلوتوثی مدل LT-8
|۹۹۹,۰۰۰
|هندزفری بلوتوثی مدل B60
|۱,۰۱۵,۰۰۰
|هندزفری بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds 2
|۱,۸۹۰,۰۰۰
|هندزفری بلوتوثی اپل مدل AirPods Max
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۱۷,۹۹۰,۰۰۰
|هندزفری بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds Pro
|۲,۷۹۰,۰۰۰