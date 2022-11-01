برای خرید هندزفری چقدر باید هزینه کنیم؟

در این خبر به بررسی قیمت انواع هندزفری در بازار پرداختیم.

 

فهرست قیمت برخی از انواع هندزفری  موجود در بازار به شرح زیر است.

نام کالا  قیمت (تومان)
هندزفری بلوتوثی مدل LE-23 ۱۹۹,۵۰۰
هندزفری بلوتوثی مدل LE-21 ۱۹۹,۵۰۰
هندزفری بلوتوثی مدل LE-24 ۲۹۵,۰۰۰
هدفون بلوتوثی  مدل L5 ۳۹۹,۰۰۰
هدفون بلوتوثی  مدل L4 ۶۰۰,۰۰۰
هندزفری بلوتوثی مدل lb06 ۵۹۵,۰۰۰
هندزفری بلوتوثی  مدل LB09 ۵۹۵,۰۰۰
هندزفری بلوتوثی مدل k10 Pro
۶۷۴,۹۲۰
هندزفری بلوتوثی  مدل W1 ۷۸۹,۰۰۰
هندزفری بلوتوثی بلوتوثی مدل LT-8 ۹۹۹,۰۰۰
هندزفری بلوتوثی  مدل B60 ۱,۰۱۵,۰۰۰
هندزفری بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds 2 ۱,۸۹۰,۰۰۰
هندزفری بلوتوثی اپل مدل AirPods Max
۱۷,۹۹۰,۰۰۰
هندزفری بی سیم سامسونگ مدل Galaxy Buds Pro ۲,۷۹۰,۰۰۰
 
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی نبض بازار
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برچسب ها: هندزفری بی سیم ، خرید هندزفری ، هدفون بی سیم ، نبض بازار
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