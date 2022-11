با این تست سطح اطلاعات عمومی خودتان را بسنجید

چند مطلب تحت عنوان کوییز تهیه کرده ایم که به کمک آن‌ها می‌توانید دانش خود در مورد اطلاعات عمومی، سینما و تلویزیون، سلبریتی‌ها و بسیاری حوزه‌های دیگر را بسنجید.

این تست‌ها که بنا داریم همچنان به تهیه و انتشار آن‌ها ادامه دهیم، علاوه بر اینکه باعث می‌شوند بتوانید دانش خود را در حوزه‌های مختلف بسنجید، سرگرم کننده و آموزشی نیز خواهند بود.

در ادامه این مطلب می‌خواهیم دانش عمومی یا اطلاعات عمومی شما را به چالش بکشیم.

۱- فراوان‌ترین گاز در اتمسفر زمین چیست؟

الف) هلیوم

ب) دی اکسید کربن

ج) هیدروژن

د) نیتروژن

۲- معنای نام چه کشوری «مرداب» یا «آب‌های کم عمق» است؟

الف) آرژانتین

ب) ماداگاسکار

ج) تاسمانی

د) باهاماس

۳- شعار «شکوه در میدان نبرد» متعلق به کدام تیم فوتبال در لیگ برتر انگلیس است؟

الف) منچستر سیتی

ب) استون ویلا

ج) آرسنال

د) تاتنهام

۴- پایتخت کشور پرو کدام است؟

الف) لیما

ب) سن خوآن

ج) هاوانا

د) سانتیاگو

۵- اولین کسی که به قطب جنوب رسید کی بود؟

الف) رولد آموندسن

ب) ادموند هیلاری

ج) رابرت فالکون اسکات

د) تام کرین

۶- بازیگر مرد انگلیسی که به خاطر فیلم The Theory of Everything برنده جایزه اسکار شد کی بود؟

الف) ادی ردمین

ب) کالین فیرث

ج) تام هیدلستون

د) بندیکت کامبربچ

۷- پرجمعیت‌ترین جزیره در میان جزایر قناری کدام است؟

الف) لانزاروت

ب) گران کاناریا

ج) تنه ریف

د) لا پالما

۸- کدام رنگ در ۷۵ درصد پرچم کشور‌های جهان دیده می‌شود؟

الف) آبی

ب) سفید

ج) قرمز

د) سبز

۹- نام گربه هرموین در فیلم‌های هری پاتر چه بود؟

الف) جینجر

ب) گرانگر

ج) اسنوبال

د) کروکشنکس

۱۰- اولین بازیگر زنی که دستمزد یک میلیون دلاری دریافت کرد کی بود؟

الف) ساندرا بولاک

ب) الیزابت تیلور

ج) آدری هپبورن

د) جودی دنچ

۱۱- چه کسی سناریو فیلم «راکی» اورجینال را نوشت؟

الف) استیو مک کویین

ب) آرنولد شوراتزنگر

ج) کلینت ایستوود

د) سیلوستر استالونه

۱۲- رقیب بیل کلینتون در رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۹۹۶ کی بود؟

الف) جان مک کین

ب) جرج بوش

ج) باراک اوباما

د) باب دول

۱۳- در طول جنگ جهانی دوم از یوتا، اوماها، گولد و جونو برای اشاره به کدام یک استفاده شد؟

الف) تانک‌ها

ب) پایگاه‌های هوایی

ج) زیردریایی‌ها

د) سواحل

۱۴- نام خانوادگی شخصیت جک در فیلم تایتانیک چه بود؟

الف) داوسون

ب) اولیری

ج) اسمیت

د) لینچ

۱۵- کدام کشور در تمام جام جهانی‌ها حضور داشته است؟

الف) آلمان

ب) اسپانی

ج) فرانسه

د) برزیل

۱۶- اولین بوکسوری که محمد علی کلی را شکست داد چه کسی بود؟

الف) جورج فورمن

ب) جو فریزر

ج) سانی لیستون

د) سانی بنکس

۱۷- پایتخت کانادا کدام است؟

الف) ونکوور

ب) اونتاریو

ج) تورنتو

د) اتاوا

۱۸- فاجعه چرنوبیل در چه سالی رخ داد؟

الف) ۱۹۷۸

ب) ۱۹۸۶

ج) ۱۹۸۰

د) ۱۹۹۰

۱۹- کدام یک از این شرکت‌ها زودتر تاسیس شده است؟

الف) فیسبوک

ب) گوگل

ج) نتفلیکس

د) آمازون

۲۰- بیشترین قهرمانان فرمول یک از کدام کشور هستند؟

الف) آلمان

ب) ایتالیا

ج) بریتانیا

د) اسپانیا

۲۱- کوه اورست در مرز بین چین و کدام کشور قرار دارد؟

الف) نپال

ب) هند

ج) بوتان

د) میانمار

۲۲- اولین نخست وزیر زن هند کی بود؟

الف) ساروجینی نیادو

ب) ایندرا گاندی

ج) راتان تاتا

د) گوری خان

۲۳- پارک ملی یلواستون در کدام ایالت قرار دارد؟

الف) کانزاس

ب) تگزاس

ج) میشیگان

د) وایومینگ

۲۴- نویسنده دون کیشون کیست؟

الف) میگل دو سروانتس

ب) لوپ د وگا

ج) استندال

د) اونوره دو بالزاک

۲۵- کدام یک زبان رسمی بلژیک نیست؟

الف) فرانسوی

ب) هلندی

ج) آلمانی

د) دانمارکی

.

.

.

.

پاسخ‌های صحیح را بخوانید:

۱- فراوان‌ترین گاز در اتمسفر زمین چیست؟

✓ نیتروژن

۲- معنای نام چه کشوری «مرداب» یا «آب‌های کم عمق» است؟

✓ باهاماس

۳- شعار «شکوه در میدان نبرد» متعلق به کدام تیم فوتبال در لیگ برتر انگلیس است؟

✓ منچستر سیتی

۴- پایتخت کشور پرو کدام است؟

✓ لیما

۵- اولین کسی که به قطب جنوب رسید کی بود؟

✓ رولد آموندسن

۶- بازیگر مرد انگلیسی که به خاطر فیلم The Theory of Everything برنده جایزه اسکار شد کی بود؟

✓ ادی ردمین

۷- پرجمعیت‌ترین جزیره در میان جزایر قناری کدام است؟

✓ تنه ریف

۸- کدام رنگ در ۷۵ درصد پرچم کشور‌های جهان دیده می‌شود؟

✓ قرمز

۹- نام گربه هرموین در فیلم‌های هری پاتر چه بود؟

✓ کروکشنکس

۱۰- اولین بازیگر زنی که دستمزد یک میلیون دلاری دریافت کرد کی بود؟

✓ الیزابت تیلور

۱۱- چه کسی سناریو فیلم «راکی» اورجینال را نوشت؟

✓ سیلوستر استالونه

۱۲- رقیب بیل کلینتون در رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۹۹۶ کی بود؟

✓ باب دول

۱۳- در طول جنگ جهانی دوم از یوتا، اوماها، گولد و جونو برای اشاره به کدام یک استفاده شد؟

✓ سواحل

۱۴- نام خانوادگی شخصیت جک در فیلم تایتانیک چه بود؟

✓ داوسون

۱۵- کدام کشور در تمام جام جهانی‌ها حضور داشته است؟

✓ برزیل

۱۶- اولین بوکسوری که محمد علی کلی را شکست داد چه کسی بود؟

✓ جو فریزر

۱۷- پایتخت کانادا کدام است؟

✓ اتاوا

۱۸- فاجعه چرنوبیل در چه سالی رخ داد؟

✓ ۱۹۸۶،

۱۹- کدام یک از این شرکت‌ها زودتر تاسیس شده است؟

✓ نتفلیکس

۲۰- بیشترین قهرمانان فرمول یک از کدام کشور هستند؟

✓ بریتانیا

۲۱- کوه اورست در مرز بین چین و کدام کشور قرار دارد؟

✓ نپال

۲۲- اولین نخست وزیر زن هند کی بود؟

✓ ساروجینی نیادو

۲۳- پارک ملی یلواستون در کدام ایالت قرار دارد؟

✓ وایومینگ

۲۴- نویسنده دون کیشون کیست؟

✓ میگل دو سروانتس

۲۵- کدام یک زبان رسمی بلژیک نیست؟

✓ دانمارکی