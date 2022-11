در یک مطالعه تازه، محققان دانشگاه لینکوپینگ در سوئد دریافتند که سلول‌های خاصی در سد خونی مغزی مسئول تحریک تب هستند. نتایج این مطالعه اخیراً در مجله علمی معروف "Proceedings of the National Academy of Sciences" منتشر شده است.

تیم محققان سوئدی سلول‌هایی را در رگ‌های خونی مغز موش‌ها شناسایی کردند که در پاسخ به تب ضروری هستند.

به گفته محققان، این کشف به این سوال که مدت‌ها پاسخ داده نشده بود، پاسخ می‌دهد که تب چگونه ایجاد می‌شود و کدام اندام‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

پروفسور آندرس بلومکویست از دانشگاه لینشوپینگ در سوئد می‌گوید: «همه گهگاه تب می‌کنند، اما تنها زمانی که مکانیسم‌هایی که منجر به تب می‌شوند به اندازه کافی شناخته شده باشند، می‌توان رویکرد‌های درمانی بهتری ایجاد کرد.

همانطور که محققان شرکت کننده در این مطالعه توضیح دادند، تب واکنش بدن به عفونت یا التهاب است. این یکی از مکانیسم‌های دفاعی طبیعی است، به عنوان مثال در برابر ویروس‌ها و باکتری ها. با افزایش دمای بدن، سیستم ایمنی می‌تواند سریع‌تر با عوامل بیماری‌زا مبارزه کند. هنگامی که عفونت یا التهاب وجود دارد، بدن مولکول‌های شیمیایی خاصی به نام «سیتوکین» را در جریان خون آزاد می‌کند. این مولکول‌ها برای عبور از سد خونی مغزی بسیار بزرگ هستند، بنابراین نمی‌توانند به مغز نفوذ کنند. سد خونی-مغزی شبکه‌ای از رگ‌های خونی کوچک است که از مغز در برابر مواد مضر محافظت می‌کند.

رمزگشایی از رمز و رازی که دانشمندان را متحیر کرده است!

اما تب تنها زمانی ایجاد می‌شود که مغز سیگنال‌های مناسب را ارسال کند. بنابراین، سوال گیج کننده دانشمندان تاکنون این بوده است که چگونه مغز متوجه می‌شود که بدن تحت تأثیر عفونت یا التهاب قرار گرفته است؟

اطلاعات از سد خونی مغزی منتقل می‌شود همانطور که محققان در مطالعه فعلی روی موش‌ها کشف کردند، گیرنده‌های بیرونی سد خونی مغزی مسئول تشخیص "سیتوکین ها" و انتقال سیگنال به مغز هستند.

سلول‌های اندوتلیال تخصصی، که در داخل رگ‌های خونی سد خونی مغزی قرار دارند، مسئول این انتقال هستند.

سلول‌ها شروع به تولید بخشی هورمون مانند به نام "پروستاگلاندین E۲" می‌کنند که به نوبه خود گیرنده‌های هیپوتالاموس را فعال می‌کند. این ناحیه‌ای در مغز است که به عنوان ترموستات بدن عمل می‌کند.

پروفسور آندرس بلومکویست می‌گوید که یک معما چند دهه‌ای حل شده است، "نتایج ما به سوالی پاسخ می‌دهد که چندین دهه پیش پرسیده شده است. " این پروفسور اضافه کرد که هیچ مدرکی مبنی بر اینکه تب تنها با پاسخ مغز کنترل می‌شود وجود ندارد.

محققان اکنون توانسته‌اند این شواهد را با استفاده از موش‌هایی که از نظر ژنتیکی اصلاح شده‌اند و قادر به تولید پروستاگلاندین E۲ نیستند، ارائه دهند.

هنگامی که این موش‌ها به باکتری‌های عامل عفونت آلوده شدند، بدن دیگر قادر به تولید تب نبود. تیم محققان به این نتیجه رسیدند که سلول‌های اندوتلیال سد خونی مغزی با شناسایی "سیتوکین ها" از طریق گیرنده‌ها و تولید ماده پیام رسان "پروستاگلاندین E۲" در پاسخ، مسئول ایجاد تب هستند که منجر به واکنش تب در هیپوتالاموس می‌شود.

