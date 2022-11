چگونه میدان مغناطیسی به شکل گیری سیستم زمین و ماه کمک می کند؟

برای درک چگونگی شکل گیری زمین و ماه، دانشمندان دانشگاه لیدز و دانشگاه شیکاگو دینامیک جریان سیالسیالات و سیالات رسانای الکتریکی را تجزیه و تحلیل کردند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که زمین احتمالا قبل از برخورد مغناطیسی بوده است.

دانشمندان ادعا می‌کنند که این مسئله می‌تواند به محدود کردن نظریه‌های شکل گیری زمین و ماه کمک کند. نتایج این کار در Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.

پروفسور دیوید هیوز، ریاضیدان کاربردی در دانشکده ریاضیات دانشگاه لیدز می‌گوید: "ایده جدید ما این است که درک نظری ما از میدان مغناطیسی زمین می‌تواند چیزی در مورد شکل گیری سیستم زمین و ماه به ما بگوید.

در نگاه اول، این موضوع تا حدودی تعجب آور به نظر می‌رسد ، بنابراین تئوری‌هایی در مورد این پیوند بالقوه مهم شناخته نشده است.این ارزیابی جدید بر اساس کشش میدان مغناطیسی زمین است که توسط یک سیال چرخان و رسانای الکتریکی در هسته بیرونی که به نام ژئودینامو شناخته می‌شود، حفظ می‌شود.

پروفسور Fausto Cattaneo، اخترفیزیکدان در دانشگاه شیکاگو، توضیح داده است: "یک ویژگی متمایز دینام زمین این است که می‌تواند یک میدان مغناطیسی قوی را حفظ کند، اما یک میدان ضعیف را تقویت نمی‌کند. "

دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که اگر میدان مغناطیسی زمین بسته شود یا حتی به سطح بسیار کمی کاهش یابد، دیگر توانایی حرکت را نخواهد داشت.

پروفسور Cattaneo افزود: "این ویژگی قابل توجه است که به ما امکان می‌دهد تا در مورد تاریخ زمین اولیه، از جمله، چگونگی شکل گیری ماه استنباط کنیم. "

پروفسور هیوز افزود: "اگر این موضوع درست باشد، پس باید فکر کنیم که میدان مغناطیسی زمین در وهله اول از کجا آمده است؟ فرضیه ما این است که در ابتدا، یا قبل از برخورد یا به صورت فوری به این حالت عجیب رسیده است. در هر صورت، باید شامل هر مدل واقعی از شکل‌گیری سیستم زمین و ماه و تکامل میدان مغناطیسی باشد.»

منبع: الیوم السابع