بازیگری که رکورد بازی در هالیوود را شکست

به گزارش yahoo، اریک رابرتز بازیگر آمریکایی اعتراف کرد که پس از حضور در بیش از ۷۰۰ فیلم و برنامه تلویزیونی، تعداد پروژه‌های خود را از دست داده است.

اریک رابرتز با سابقه ۵۰ سال حضور در هالیوود و با بیش از ۷۰۰ حضور در سینما و تلویزیون، هنوز هم بازیگر قدرتمندی است.

این بازیگر ۶۶ ساله در مصاحبه‌ای درباره حرفه هنری خود صحبت کرد و در آن از اینکه "یکی از خوش شانس‌ترین افراد هالیوود" است ابراز قدردانی کرد.

رابرتز گفت: ما هر روز بین ۸ تا ۳۰ پیشنهاد بازی از سراسر جهان دریافت می‌کنیم و داشتن این تعداد پیشنهاد و ایفای چنین طیف گسترده‌ای از شخصیت‌ها بسیار سرگرم کننده است.

او افزود: در سال حدود ۲۰۰ روز کار می‌کنم و شمار آثار خود را از دست داده‌ام اما یک نفر به من گفت تعداد نقش آفرینی‌هایم به صدها کار رسیده است.

تاریخچه بازیگری اریک رابرتز

رابرتز اولین بازی خود در تلویزیون را در سال ۱۹۷۴ در فیلم How to Survive a Marriage انجام داد، اما خیلی زود با بازی در نقش اصلی در King of the Gypsies (۱۹۷۸) وارد دنیای نقره‌ای شد. همچنین او در فیلم‌هایی مانند The Cable Guy (۱۹۹۶)، Cecil B. Demented (۲هزار)، شوالیه تاریکی (۲۰۰۸) و بسیاری دیگر ظاهر شده است.