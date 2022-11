تصاویر جدیدی از فیلم «آواتار» منتشر شد

به گزارش theguardian، جیمز کامرون تصاویر جدیدی از فیلم «آواتار» ( The Way of Water) را در قالب یک تریلر دو و نیم دقیقه‌ای منتشر کرد.

فیلم «آواتار» قرار است از ۱۶ دسامبر در بریتانیا و ایالات متحده منتشر شود.

«آواتار» ( The Way of Water) ادامه فیلم علمی تخیلی کامرون در سال ۲۰۰۹ است که همچنان پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما است. سم ورتینگتون، زویی سالدانا و سیگورنی ویور در این فیلم ایفای نقش می‌کنند.

این فیلم داستان خانواده سالی (جیک، نیتیری و بچه‌هایشان)، مشکلاتی که به دنبال آن‌ها می‌آید، تلاش‌هایی که برای حفظ امنیت یکدیگر انجام می‌دهند، نبرد‌هایی که برای زنده ماندن می‌جنگند را روایت می‌کند و مصیبت‌هایی که متحمل می‌شوند.