لیست تیم های حاضر در جام جهانی قطر

در فاصله ۱۰ روز تا جام جهانی نشریات مختلفی لیست تیم های حاضر برای جام جهانی را پیش بینی کردند.

گروه الف

قطر: ترکیب تیم هنوز مشخص نشده است.

اکوادور: ترکیب تیم هنوز مشخص نشده است.

سنگال: ترکیب تیم هنوز مشخص نشده است.

هلند: ترکیب تیم هنوز مشخص نشده است.

گروه B

انگلیس: سه شیر‌های گرت ساوت‌گیت که تنها چهار سال پیش در روسیه به نیمه‌نهایی می‌رسند، روز پنج‌شنبه، ۱۰ نوامبر، تنها ۱۱ روز قبل از بازی افتتاحیه‌شان مقابل ایران، از ترکیب ۲۶ نفره خود رونمایی خواهند کرد. ریس جیمز در حال بازگشت از مصدومیت زانو است و انتظار نمی‌رود در مرحله گروهی در دسترس باشد. کالوین فیلیپس از منچسترسیتی (شانه) و کایل واکر (کشاله ران) و بن چیلول (همسترینگ) از چلسی در مورد آمادگی جسمانی خود تردید دارند.

ایران: هنوز ترکیب مشخص نشده است.

ایالات متحده:

دروازه بان ها: اتان هوروات (لوتون تاون)، مت ترنر (آرسنال)، شان جانسون (نیویورک سیتی اف سی)

مدافعان: کامرون کارتر-ویکرز (سلتیک)، سرجینو دست (آث میلان)، آرون لانگ (نیویورک ردبولز)، شق مور (نشویل اس سی)، تیم ریم (فولهام)، آنتونی رابینسون (فولهام)، جو اسکالی (بوروسیا مونشن گلادباخ) دی آندر یدلین (اینتر میامی)، واکر زیمرمن (نشویل اس سی)

هافبک ها: برندن آرونسون (لیدز یونایتد)، کلین آکوستا (لس آنجلس اف سی)، تایلر آدامز (لیدز یونایتد)، لوکا د لا توره (سلتاویگو)، وستون مک کنی (یوونتوس)، یونس موسه (والنسیا)، کریستین رولدان (سیاتل ساندرز) FC)

مهاجمان: خسوس فریرا (اف سی دالاس)، جردن موریس (سیاتل ساندرز)، کریستین پولیسیچ (چلسی)، گیو رینا (بوروسیا دورتموند)، جاش سارجنت (نورویچ سیتی)، تیم وه (لیل)، حاجی رایت (آنتالیا اسپور)

ولز:

دروازه بان ها: وین هنسی (ناتینگهام فارست)، دنی وارد (لسترسیتی)، آدام دیویس (شفیلد یونایتد).

مدافعان: بن دیویس (تاتنهام)، بن کابانگو (سوانسی سیتی)، تام لاکیر (لوتون تاون)، جو رودون (رن)، کریس مفام (بورنموث)، اتان آمپادو (اسپزیا)، کریس گانتر (AFC ویمبلدون)، نکو ویلیامز (ناتینگهام) فارست)، کانر رابرتز (برنلی)

هافبک ها: سوربا توماس (هادرسفیلد)، جو آلن (سوانسی سیتی)، متیو اسمیت (ام کی دانز)، دیلن لویت (داندی یونایتد)، هری ویلسون (فولام)، جو مورل (پورتسموث)، جانی ویلیامز (سویندون تاون)، آرون رمزی (نیس)، روبین کولویل (کاردیف سیتی)

مهاجمان: گرت بیل (لس آنجلس)، کیفر مور (بورنموث)، مارک هریس (کاردیف سیتی)، برنان جانسون (ناتینگهام فارست)، دن جیمز (فولام)

گروه C

آرژانتین: ترکیب تیم هنوز مشخص نشده است. آخرین بازی آرژانتین در جام جهانی ۱۶ نوامبر، کمتر از یک هفته قبل از اولین بازی آن‌ها در قطر، مقابل امارات متحده عربی است.

عربستان سعودی: ترکیب تیم هنوز مشخص نشده است.

مکزیک: تاتا مارتینو یک تیم ۳۱ نفره را برای تمرین در خیرونا اسپانیا اعلام کرد و انتظار می‌رود که ۵ نفر از لیست را در موعد مقرر ۱۴ نوامبر حذف کند. ال تری تاریخ‌های دوستانه‌ای برای چهارشنبه ۹ نوامبر برابر عراق و ۱۶ نوامبر برابر سوئد دارد. شش روز بعد، آن‌ها کمپین مسابقات خود را در برابر لهستان باز کردند.

لهستان: ترکیب هنوز مشخص نشده است.

گروه D

فرانسه:

دروازه بان ها: آلفونس آرئولا (وست هم)، هوگو لوریس (تاتنهام)، استیو مانداندا (رن)

مدافعان: لوکاس هرناندز (بایرن مونیخ)، تئو هرناندز (آث میلان)، پرسنل کیمپمبه (PSG)، ابراهیما کوناته (لیورپول)، ژول کونده (بارسلونا)، بنجامین پاوارد (بایرن مونیخ)، ویلیام سالیبا (آرسنال)، دایوت اوپامکانو. (بایرن مونیخ)، راپاهل واران (منچستریونایتد)

هافبک ها: ادواردو کاماوینگا (رئال مادرید)، جردن ورتوت (المپیک مارسی)، آدرین رابیو (یوونتوس)، یوسف فوفانا (موناکو)، متئو گوندوزی (المپیک مارسی)، اورلین چوآمنی (رئال مادرید)

مهاجمان: کریم بنزما (رئال مادرید)، کینگزلی کومان (بایرن مونیخ)، عثمان دمبله (بارسلونا)، اولیویه ژیرو (آث میلان)، آنتونین گریزمان (اتلتیکو مادرید)، کیلیان امباپه (PSG)، کریستوفر نکونکو (RB لایپزیگ)

استرالیا:

دروازه بانان: متیو رایان (اف سی کپنهاگ)، دنی ووکویچ (سنترال کوست مارینرز)، اندرو ردمین (اف سی سیدنی)

مدافعان: هری سوتار (استوک سیتی)، کی رولز (هارتز)، میلوس دگنک (کلمبوس کرو)، بیلی رایت (ساندرلند)، توماس دنگ (آلبیرکس نیگاتا)، ناتانیل اتکینسون (هارتز)، فران کاراچیچ (برشا)، عزیز بیچ (داندی یونایتد)، جوئل کینگ (اودنس بی کی)

هافبک ها: آرون موی (سلتیک)، جکسون اروین (اف سی سنت پائولی)، کامرون دولین (هارتز)، آجدین هراستیک (هلاس ورونا)، رایلی مک گری (میدلزبرو)، کیانو باکوس (سنت میرن)

مهاجمان: جیمی مکلارن (ملبورن سیتی)، میچل دوک (فاجیانو اوکایاما)، جیسون کامینگز (سنترال کوست مارینرز)، متیو لکی (ملبورن سیتی)، گارانگ کوول (سنترال کوست مارینرز)، کریگ گودوین (آدلاید یونایتد)، اور مابیل (کادیز) مارتین بویل (هیبرنیان اف سی)

دانمارک: کسپر هولمند از بین ۲۶ بازیکنی که نماینده دانمارکی‌ها در قطر هستند، ۲۱ بازیکن را انتخاب کرده است. در میان آن‌ها کریستین اریکسن است که از یک تجربه وحشتناک نزدیک به مرگ در طول مسابقات قهرمانی اروپا تا رسیدن به جام جهانی تلاش کرده است.

تونس: هنوز ترکیب مشخص نشده است.

گروه E

اسپانیا: لوئیز انریکه تیم خود را برای جام جهانی در روز جمعه، ۱۱ نوامبر اعلام می‌کند، زیرا تیم اسپانیایی او آماده سازی برای دومین قهرمانی جام جهانی را آغاز می‌کند. آن‌ها یک بازی دوستانه مقابل اردن در ۱۷ نوامبر دارند و قبل از شروع رقابت‌های قطر ۲۰۲۲ خود مقابل کاستاریکا در ۲۳ نوامبر.

کاستاریکا:

دروازه بانان: کیلور ناواس (PSG)، استبان آلوارادو (هردیانو)، پاتریک سکویرا (کلوب دپورتیوو لوگو)

مدافعان: فرانسیسکو کالوو (کنیااسپور)، خوان پابلو وارگاس (میلوناریوس)، کندال واستون (ساپریسا)، اسکار دوارته (الوحده)، دانیل چاکون (کلرادو راپیدز)، کیشر فولر (هردیانو)، کارلوس مارتینز (سن کارلوس)، برایان اویدو (رئال سالت لیک)، رونالد ماتاریتا (FC سینسیناتی)

هافبک ها: یلتسین تجهدا (هردیانو)، سلسو بورخس (آلاخولنسه)، یوستین سالاس (ساپریسا)، روآن ویلسون (مونیسیپال گرچیا)، گرسون تورس (هردیانو)، داگلاس لوپز (هردیانو)، جویسون بنت (ساندرلند)، آلوارو زامورا (ساپریسسا) آنتونی هرناندز (FC Puntarenas)، براندون آگیلرا (ناتینگهام فارست)، برایان رویز (Alajuelense)

مهاجمان: جوئل کمبل (لئون)، آنتونی کنترراس (هردیانو)، یوهان ونگاس (آلاجوئلنس)

آلمان: هانسی فلیک اولین فهرست خود در جام جهانی را در روز پنجشنبه، ۱۰ نوامبر پس از پشت سر گذاشتن این پست از یواخیم لوو، در مسابقات مقدماتی معرفی خواهد کرد. قهرمانان چهار دوره جام جهانی پس از اعلام ترکیب قبل از شروع رقابت خود در برابر ژاپن در ۲۳ نوامبر، تنها ۱۳ روز آماده سازی خواهند داشت.

ژاپن:

دروازه بان ها: ایجی کاواشیما (استراسبورگ)، شویچی گوندا (شیمیزو اس پالس)، دانیل اشمیت (سینت ترویدن)

مدافعان: یوتو ناگاتومو (FC توکیو)، مدافع مایا یوشیدا (شالکه ۰۴)، هیروکی ساکای (اوراوا ردز)، شوگو تانیگوچی (کاوازاکی فرونتاله)، میکی یامانه (کاوازاکی فرونتاله)، کو ایتاکورا (بوروسیا مونشن گلادباخ)، یوتا ناکایاما (هودرز) هیروکی ایتو (اشتوتگارت)، تاکهیرو تومیاسو (آرسنال)

هافبک ها: گاکو شیباساکی (لگانس)، واتارو اندو (اشتوتگارت)، تاکومی میامینو (آ اس موناکو)، هیدماسا موریتا (اسپورتینگ)، دایچی کامادا (اینتراخت فرانکفورت)، یوکی سوما (ناگویا گرامپوس)، ریتسو دون (فرایبورگ)، آئو تاناکا (فورتونا دوسلدورف)

مهاجمان: جونیا ایتو (ریمز)، تاکوما آسانو (بوخوم)، کائورو میتوما (برایتون)، دایزن مائدا (سلتیک)، آیاسه اوئدا (سرکل بروژ)، تاکوما کوبو (رئال سوسیداد)

گروه F

بلژیک: هنوز ترکیب مشخص نشده است.

کانادا: ترکیب تیم هنوز مشخص نشده است.

مراکش: ترکیب تیم هنوز مشخص نشده است.

کرواسی:

دروازه بان ها: دومینیک لیواکوویچ (دینامو زاگرب)، ایویکا ایووسیچ (اوسیجک)، ایوو گربیچ (اتلتیکو مادرید)

مدافعان: دوماگوی ویدا (آئک آتن)، دژان لوورن (زنیت سن پترزبورگ)، بورنا باریشیچ (رنجرز)، یوسیپ یورانوویچ (سلتیک)، جوسکو گواردیول (آر بی لایپزیگ)، بورنا سوسا (اشتوتگارت)، یوسیپ استانیسیچ (بایرن مونیخ)، مارتین ارلیک (ساسولو)، یوسیپ سوتالو (دیناموزاگرب)

هافبک ها: لوکا مودریچ (رئال مادرید)، متئو کواچیچ (چلسی)، مارسلو بروزوویچ (اینترمیلان)، ماریو پاسالیچ (آتالانتا)، نیکولا ولاسیچ (تورینو)، لورو ماجر (رن)، کریستیان ژاکیچ (اینتراخت فرانکفورت)، لوکا سوچیچ (اینتراخت فرانکفورت) RB سالزبورگ)

مهاجمان: ایوان پریشیچ (تاتنهام)، آندری کراماریچ (هوفنهایم)، برونو پتکوویچ (دینامو زاگرب)، میسلاو اورسیچ (دینامو زاگرب)، آنته بودیمیر (اوساسونا)، مارکو لیواجا (هایدوک اسپلیت)

گروه G

برزیل:

دروازه بانان: آلیسون (لیورپول)، ادرسون (منچستر سیتی)، وورتون (پالمیرس)

مدافعان: دنی آلوز (یونام پوماس)، دانیلو (یوونتوس)، الکس ساندرو (یوونتوس)، الکس تلس (سویا)، برمر (یوونتوس)، ادر میلیتائو (رئال مادرید)، مارکینیوس (PSG)، تیاگو سیلوا (چلسی)

هافبک ها: برونو گیمارس (نیوکاسل یونایتد)، کاسمیرو (منچستریونایتد)، اورتون ریبیرو (فلامنگو)، فابینیو (لیورپول)، فرد (منچستریونایتد)، لوکاس پاکتا (وست هم یونایتد)

مهاجمان: آنتونی (منچستریونایتد)، گابریل ژسوس (آرسنال)، گابریل مارتینلی (آرسنال)، نیمار جونیور (PSG)، ریچارلیسون (تاتنهام)، پدرو (فلامنگو)، رافینیا (بارسلونا)، رودریگو (رئال مادرید)، وینیسیوس جونیور. (رئال مادرید)

صربستان: ترکیب هنوز مشخص نشده است.

سوئیس:

دروازه بانان: یان سامر (بوروسیا مونشن گلادباخ)، یوناس اوملین (مونپلیه)، گرگور کوبل (بوروسیا دورتموند)، فیلیپ کوهن (آر بی سالزبورگ)

مدافعان: ریکاردو رودریگز (تورینو)، فابیان شار (نیوکاسل)، مانوئل آکانجی (منچستر سیتی)، نیکو الودی (بوروسیا مونشن گلادباخ)، سیلوان ویدمر (ماینتس)، ارای کومرت (والنسیا)

هافبک ها: ژردان شقیری (شیکاگو فایر)، گرانیت ژاکا (آرسنال)، رمو فریلر (ناتینگهام فارست)، دنیس زکریا (چلسی)، جیبریل سو (اینتراخت فرانکفورت)، رناتو استفن (لوگانو)، فابیان فری (بازل)، میشل آیبیشر (بازل) بولونیا)، آردون جاشاری (لوزرن)، ادیمیلسون فرناندز (ماینز)، فابیان ریدر (یانگ بویز)

مهاجمان: هاریس سفروویچ (گالاتاسرای)، بریل امبولو (موناکو)، روبن بارگاس (آگزبورگ)، نوآ اوکافور (آر بی سالزبورگ)، کریستین فاسناخت (یانگ بویز)

کامرون:

دروازه بانان: آندره اونانا (اینترمیلان)، دیویس اپاسی (باشگاه ابها)، سیمون نگاپاندونبو (المپیک مارسی)

مدافعان: ژان چارلز کاستلتو (نانت)، انزو ابوس (اودینزه)، کالینز فای (التای)، اولیویه امبایزو (فیلادلفیا یونیون)، نوهو تولو (سیاتل ساندرز)، نیکلاس نکولو (آریس سالونیکو)، کریستوفر وو (رن)

هافبک ها: اولیویه نچام (سوانسی)، فابریس اوندوآ (آئودا ککاوا)، مارتین هونگلا (هلاس ورونا)، پیر کونده (المپیاکوس)، ساموئل اوم گوئه (کی وی مچلن)، زامبو آنگویسا (ناپولی)

مهاجمان: ژروم نگوم امبکلی (آپژس اف سی د مفو)، نیکلاس نگمالئو (دینامو مسکو)، کریستین باسوگوگ (شانگ‌های شنهوا)، برایان امبومو (برنتفورد)، ژرژ کوین نکودو (بشیکتاش)، ژان پیر نسامه (یانگ بویز)، وینسنت ابوباکار (النصر)، کارل توکو اکامبی (المپیک لیون)، اریک ماکسیم چوپوموتینگ (بایرن مونیخ)، سوآیبو مارو (کوتون اسپورت دی گاروا)

گروه H

غنا: ترکیب تیم هنوز مشخص نشده است.

پرتغال: هنوز ترکیب مشخص نشده است.

کره جنوبی: پل بنتو، سرمربی تیم ملی ۲۶ نفره نهایی خود را در ۱۲ نوامبر در یک کنفرانس مطبوعاتی، یک روز پس از آخرین بازی دوستانه مقابل ایسلند اعلام خواهد کرد.

اروگوئه: ترکیب تیم هنوز مشخص نشده است.