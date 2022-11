فیسبوک با نزدیک به ۳ میلیارد کاربر فعال ماهانه می‌تواند حدود یک سوم جمعیت جهان را زیر نظر داشته باشد. چه روزانه از شبکه اجتماعی بازدید کنید (همان طور که ۱.۸۲ میلیارد نفر انجام می‌دهند) یا فقط برای پاسخ به رویداد‌ها وارد شوید، باید از میزان اطلاعات شخصی خود که به سایت و شرکت پشت آن می‌دهید، آگاه باشید.

فیسبوک در درجه اول از اطلاعات شما برای ارائه تبلیغات هدفمند مرتبط‌تر به شما استفاده می‌کند. در حالی که برخی آن را به‌طور ناخوشایندی مداخله‌گر می‌دانند، برخی دیگر تبلیغات را به‌عنوان بهایی که برای خدمات و ابزار‌های رایگان شبکه می‌پردازند، می‌پذیرند. هر چه در مورد اخلاقیات این مجموعه داده فکر می‌کنید، باید بدانید که شرکت در مورد شما چه می‌آموزد و چگونه می‌توانید جریان اطلاعات را کنترل کنید.

در این جا به چند راهکار برای این منظور اشاره شده است، اما برای استخراج کامل اطلاعاتتان بهترین کار همان حذف حساب کاربری است.

اولویت‌های تبلیغاتی را بررسی کنید

وقتی حساب فیسبوک خود را ایجاد کردید، اطلاعات اولیه از جمله نام و آدرس ایمیل خود را وارد کرده‌اید. این سایت همچنین از شما خواسته است که موقعیت مکانی، سابقه کاری و تحصیلی و دوستان و اقوام خود را که در حال حاضر در فیسبوک هستند، پر کنید؛ اما با مشاهده رفتار شما در شبکه خود، شرکت فناوری، اطلاعات بیشتری در مورد شما و عادات شما جمع آوری کرده است.

یک راه سریع برای بررسی دقیق جزئیاتی که فیسبوک می‌داند و محدود کردن افراد دیگری که می‌توانند به آن‌ها دسترسی داشته باشند، این است که از صفحه تنظیمات بازدید کنید. اگر ترجیح می‌دهید بدون پیوند به آن جا برسید، وارد سایت شوید و روی فلش رو به پایین در انتهای سمت راست نوار پیمایش در بالای صفحه کلیک کنید. از منوی کشویی، تنظیمات و سپس حریم خصوصی و تنظیمات را انتخاب کنید.

برای مثال، روی Your Facebook Information کلیک کنید تا به خود یادآوری کنید که آیا وضعیت رابطه و کارفرمای خود را با فیسبوک به اشتراک گذاشته‌اید یا خیر. برای مشاهده موضوعاتی که شرکت فکر می‌کند از آن لذت می‌برید، روی Ads کلیک کرده و از آن صفحه، تنظیمات تبلیغات را انتخاب کنید تا ببینید فیسبوک از چه اطلاعاتی برای ارائه تبلیغات به شما استفاده می‌کند. برای این که شرکت از نمایش تبلیغات بر اساس این جزئیات به شما جلوگیری کند، روی دسته‌های زیر مدیریت داده‌های مورد استفاده برای نمایش تبلیغات کلیک کرده و کلید‌های کلید را خاموش کنید یا روی دکمه حذف در کنار موضوع مورد علاقه کلیک کنید.

برای این منظور نیازی نیست که جزئیات مفید را از نمایه خود حذف کنید. مثلا می‌توانید وضعیت رابطه خود را به اشتراک بگذارید، اما تبلیغاتی را که شما را هدف قرار می‌دهند، مسدود کنید. اگر از دادن این اطلاعات به شبکه اجتماعی ناراحت نیستید، می‌توانید آن را حذف کنید. فیسبوک همچنین توضیح کامل‌تری در مورد اولویت‌های تبلیغاتی ارائه می‌دهد.

حتی اگر فیسبوک اطلاعات شما را به تبلیغ‌کنندگان نمی‌فروشد، باز هم می‌تواند آن‌ها را جمع‌آوری کند. علاوه بر مرتبط‌تر کردن تبلیغات، این شرکت می‌تواند داده‌های شما را از مدل تلفنتان گرفته تا برنامه‌های پرکاربرد، برای رفع اشکالات و بهبود شبکه اجتماعی قرار دهد. با رفتن به صفحه نمایه فیسبوک خود می‌توانید برخی از این داده‌ها را به طور کامل حذف کنید (روی نام خود در نوار ابزار بالای رابط وب فیسبوک کلیک کرده، سپس روی ویرایش نمایه و ویرایش اطلاعات درباره شما کلیک کنید). شما نمی‌توانید همه چیز را پاک کنید، اما می‌توانید جزئیاتی مانند محل کار و رفتن به مدرسه را حذف کنید. همچنین ممکن است بخواهید منوی کشویی More را بررسی کنید، جایی که می‌توانید صفحات را لغو دنبال کرده و موارد دیگری را که در طول مسیر دوست داشتید مدیریت کنید.

اطلاعات خود را دانلود کنید

شما هرگز آخرین جزئیاتی را که فیسبوک می‌داند یا فکر می‌کند درباره شما می‌داند پیدا نخواهید کرد. الگوریتم‌های مخفی آن بر اساس نمایه و فعالیت آنلاین شما، مفروضاتی را درباره این که چه کسی هستید، ایجاد می‌کنند. فیسبوک از برخی از این مفروضات استفاده می‌کند و افراد را در گروه‌هایی دسته بندی می‌کند که تبلیغ کنندگان می‌توانند آن‌ها را هدف قرار دهند. واقعا مهم نیست که این مفروضات همیشه درست باشند، تا زمانی که به طور کلی یک پلتفرم تبلیغاتی کارآمدتری ایجاد کنند. در سال ۲۰۱۶، واشنگتن پست گزارشی در مورد ۹۸ نقطه داده مختلف که فیسبوک با هویت شما مرتبط می‌کند، منتشر کرد. این‌ها شامل داده‌هایی است که از سایر شرکت‌ها و خدمات گرفته شده است، مانند سالی که خودروی خود را خریده‌اید و نوع کارت اعتباری که حمل می‌کنید.

با این حال، فیسبوک یک جعبه سیاه کاملا بسته نیست. علاوه بر بررسی فعالیت اخیر خود در گزارش فعالیت (برای دسترسی به آن، به صفحه اطلاعات فیسبوک خود برگردید و روی گزارش فعالیت کلیک کنید)، می‌توانید مجموعه‌ای از اطلاعات را دانلود کنید، از جمله نظراتی که در صفحات افراد دیگر گذاشته‌اید و عکس‌ها و تاریخچه ورود شما.

زمانی ابزار‌های شخص ثالثی وجود داشت که به دنبال ارائه این اطلاعات و پیش‌بینی نحوه ردیابی و تفسیر داده‌های شما توسط فیسبوک بودند، مانند وب‌سایت منحل‌شده Stalkscan و افزونه Google Chrome Data Selfie. اکنون می‌توانید به صفحه اطلاعات فیسبوک خود بروید و روی دانلود اطلاعات خود کلیک کنید. می‌توانید محدوده تاریخ، قالب فایل و کیفیت عکس‌ها و سایر رسانه‌های موجود در آن فایل را انتخاب کنید.

ردیابی مکان و وب را غیرفعال کنید

فراتر از اطلاعاتی که در نمایه خود از دست می‌دهید و الگوی کلیک‌های خود (از لایک گرفته تا کامنت عکس)، فیسبوک دو داده بزرگ دیگر را جمع آوری می‌کند: موقعیت مکانی شما که از طریق تلفن هوشمند شما تعیین می‌شود و فعالیت شما در سایر نقاط اینترنت.

به برنامه تلفن فیسبوک اطلاع دهید که کجا هستید، نکات مثبتی دارد. این به شما امکان می‌دهد مکان‌ها را بررسی کنید، نقاط جالب اطراف را جست وجو و حتی دوستان خود را راحت‌تر پیدا کنید. همچنین به فیسبوک می‌گوید که تمایل دارید در چه مکان‌هایی قرار داشته باشید و به سرویس اجازه می‌دهد در مورد تبلیغاتی که به شما نشان می‌دهد دقیق‌تر باشد.

اگر این باعث ناراحتی شما می‌شود، می‌توانید توانایی آن را برای بررسی مکان شما غیرفعال کنید. در تلفن‌های اندرویدی، تنظیمات را باز کنید، روی Apps and Notifications، Advanced، Permissions Manager و Location ضربه بزنید. سپس گزینه انکار را انتخاب کنید. در آیفون، تنظیمات را باز کنید، روی Privacy و سپس Location Services ضربه بزنید و Facebook را پیدا کنید. «اجازه دسترسی به موقعیت مکانی» را روی هرگز تنظیم کنید. حتی با وجود این اقدامات احتیاطی، فیسبوک همچنان می‌تواند شما را زیر نظر داشته باشد، مثلا وقتی دوستانتان شما را تگ می‌کنند، متوجه می‌شود.

دلیل ساده‌ای که فیسبوک شما را در اینترنت ردیابی می‌کند باید تا کنون مشخص باشد: تبلیغات بهتر. فیس بوک می‌تواند اعلان‌ها را زمانی که در صفحات وب خاصی سپری می‌کنید، دریافت کند. علاوه بر این، پلتفرم‌های بازاریابی و سایت‌هایی که فیسبوک اطلاعات شما را به آن‌ها ارسال می‌کند نیز می‌توانند داده‌های جمع‌آوری‌شده خود را درباره شما به شبکه اجتماعی ارسال کنند، این توضیح اطلاعات بیشتری در مورد این عمل دارد که به عنوان فعالیت خارج از فیسبوک شناخته می‌شود. در این داده‌ها چیست؟ شما نمی‌توانید دقیقا بدانید، فراتر از بررسی صفحه تبلیغات که قبلا ذکر کردیم.

برای این که فیسبوک شما را در سراسر وب دنبال نکند، به صفحه تبلیغات بروید، صفحه تبلیغات را باز کنید، تنظیمات تبلیغات را از منوی سمت چپ بیابید و Ads show off of Facebook را انتخاب کنید. سوئیچ ضامن را روی گزینه Not Allowed قرار دهید. شما همچنین می‌توانید از اتحاد تبلیغات دیجیتال بازدید کنید و به طور خاص از برنامه‌های متعدد ردیابی بین سایتی، از جمله برنامه‌ای که توسط فیسبوک اجرا می‌شود، انصراف دهید.

این روزها، فیسبوک مراقبت بیشتری برای توضیح نوع داده‌های کاربری که جمع‌آوری می‌کند، دارد؛ اما شما هنوز نمی‌توانید همه اطلاعات خود را بازیابی کنید، این چیزی است که هنگام موافقت با ثبت نام در این سرویس قربانی می‌کنید. کاری که می‌توانید انجام دهید این است که از انواع اطلاعاتی که هنگام پر کردن نمایه خود، واکنش به اخبار و مرور وب خود آشکار می‌کنید، آگاهی بیشتری داشته باشید.

