تحقیقات جدید نشان می‌دهد که چگونه یک گجت می‌تواند از وضعیت بدن بازخورد ثبت کند. یک تیم تحقیقاتی در دانشگاه کرنل این قابلیت را در سیستم دوربین جدید برای مچ دست نشان داده است .

گجت طراحی شده بادی ترک (BodyTrak) نام دارد و ایده اش از گجت چهره است که در اوایل سال جاری آن را بررسی کردیم، می‌آید.گجت چهره می‌تواند حالت‌های چهره را در یک سیستم دیجیتال بازسازی کند.

در گجت مدل سازی بدن، تیم تحقیقاتی از یک دوربین RGB کوچک و مدل هوش مصنوعی سفارشی برای ساخت ساختار‌هایی از کل بدن استفاده کردند.

دوربین روی مچ دست بسته می‌شود و تصاویر اصلی از اعضای بدن در حال حرکت گرفته می‌شود و به یک شبکه عصبی مجازی که آموزش تبدیل عکس‌های مجازی بدن داده شده بود، انتقال پیدا می کند.

این گجت تصاویر دوربین را برای ساخت مدل‌های سه بعدی بدن در ۱۴ حالت مختلف پر می‌کند.

محققان قابلیت سیستم BodyTrack را با کمک ۹ داوطلب نشان دادند که در حین انجام فعالیت‌های روزمره مانند پیاده‌روی، نشستن یا ورزش از دوربین استفاده می‌کردند.

با استفاده از دوربین تکی که روی مچ بسته شده بود و به سمت بدنه قرار داشت، این سیستم قادر به ساخت مدل‌های کامل با میانگین خطای پوزیشنی ۶.۹ سانتی متری بود.

هیونچول لیم نویسنده اصلی این تحقیق گفت: تحقیقات ما نشان می‌دهد، نیازی نیست که کل بدن فرد در دید دوربین باشد تا پردازش روی بدن و تصویر را ارائه کنیم.اگر دوربین بتواند فقط تصویر بخشی از بدنمان را بگیرد، این اطلاعات برای بازسازی بدن به طور کامل کافی است.

این نوع فناوری می‌تواند در سیستم‌های ضبط حرکت نسل آینده که شامل تجهیزات گران برای ردیابی مکانیک پیچیده اجسام متحرک است، قابلیت و آمادگی لازم را داشته باشد.

تیم اجرایی این گجت تصور می‌کند، می‌تواند از قابلیت دست یافته در ساعت‌های هوشمند نیز استفاده کند و موقعیت بدن را در حین فعالیت بدنی در زمان واقعی ردیابی کند.

محققان خاطر نشان کردند، هنوز به پایان کار نرسیده اند، زیرا ساعت‌های هوشمند کنونی دوربین‌ها و سخت‌افزار لازم را برای سنجش کامل بدن ندارند.

چنگ ژانگ نویسنده ارشد این مقاله گفت: از آنجایی که ساعت‌های هوشمند دارای دوربین هستند، فناوری مانند BodyTrak می‌تواند وضعیت کاربر را درک کند و بازخورد آن را در زمان واقعی ارائه دهد.این کار مفید، مقرون به صرفه است و محدوده حرکت کاربر را محدود نمی‌کند.

تحقیق انجام شده، در مجله Proceedings of the Association for Computing Machinery منتشر شده است.

منبع: سایت نیواطلس منتشره از دانشگاه کرنل