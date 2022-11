در گزارش پیش رو، ویژگی‌های ناشناخته‌ای از دستگاه‌های آیفون را که بیشتر افراد اطلاع ندارند معرفی می‌شود:

دکمه مخفی

راهی برای تبدیل لوگوی اپل در پشت آیفون به یک دکمه اضافی با یک ضربه، برای گرفتن اسکرین شات، پخش موسیقی و حتی چراغ‌های هوشمند وجود دارد.

به Settings > Accessibility > Touch > Tap Back بروید، فهرستی از عملکرد‌ها ظاهر می‌شود که با ضربه زدن روی پشت دستگاه می‌توان آن‌ها را فعال کرد.

ویژگی‌های آیفون قفل شده

به تنظیمات بروید > روی FaceID & Passcode ضربه بزنید. رمز عبور را وارد کرده و به سمت پایین به گزینه "Allow access when locked" بروید. گزینه‌هایی مانند بازگشت تماس‌های از دست رفته، دسترسی به اعلان‌ها و موارد دیگر را نمایش می‌دهد.

میکروفون "پنهان"

آیفون Live Listen را برای تبدیل دستگاه به میکروفون و ارسال صدا به AirPods یا Beats ارائه می‌دهد.

به تنظیمات > مرکز کنترل بروید. حالا به پایین اسکرول کنید و دکمه + را در کنار دکمه Hearing بزنید. برای ذخیره تغییرات، تنظیمات را فشار دهید.

اعلان‌های باران و آب و هوا

روی نماد منو در گوشه سمت راست پایین برنامه Weather ضربه بزنید. سپس «فعال کردن اعلان‌ها» و سپس به گزینه ساعت بعدی بروید.

ویرایش یک یا همه عکس‌ها

عکس یا کلیپ ویدیویی کپی شده را باز کنید. روی سه نقطه کلیک کنید، سپس روی Copy Modifications کلیک کنید. به کتابخانه بازگردید روی گزینه انتخاب کلیک کنید. تصاویر کوچک را برای چسباندن ویرایش‌ها انتخاب کنید. یک عکس یا ویدیو را باز کنید و روی Paste Edits کلیک کنید.

بریک آپ

عکس فردی را که نمی‌خواهید اغلب ببینید باز کنید. روی نماد سه نقطه در گوشه سمت راست کلیک کنید. "Feature this person less" را انتخاب کنید و گزینه "Feature this person less or not all" ظاهر می‌شود. گزینه مورد نظر را انتخاب کرده و Confirm را فشار دهید.

رمز‌های عبور هک شده

به تنظیمات بروید، روی Passwords و سپس Security Recommendations کلیک کنید. لیست کلمات هک شده و پلتفرم‌های استفاده شده ظاهر می‌شود.

منبع: 24.ae