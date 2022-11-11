فهرست قطر برای جام جهانی اعلام شد

فهرست میزبان رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ اعلام شد.

فیلکیس سانچز، سرمربی اسپانیایی تیم ملی قطر فهرست ۲۶ نفره میزبان رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را به شرح زیر اعلام کرد:

دروازه‌بان‌ها: سعدالشیب (السد)، مشعل برشام (السد) و یوسف حسن (الغرافه)

مدافعان: پدرو (السد)، همام امین (الغرافه)، عبدالکریم حسن (السد)، بسام الراوی (الدحیل)، بوعلام خوخی (السد)، مصعب خضر (السد)، اسماعیل محمد (الدحیل)، جاسم جابر (العربی) و طارق سلمان (السد)

هافبک‌ها: کریم بوضیاف (الدحیل)، عاصم مادیدو (الدحیل)، عبدالعزیز حاتم (الریان)، علی اسد (السد)، محمد وعد (السد)، خالد منیر (الوکره)، نایب الحضرمی (الریان) و مصطفی طارق (السد).

مهاجمان: حسن الهیدوس (السد)، المعز علی (الدحیل)، اکرم عفیف (السد)، محمد مونتاری (الدحیل) و احمد علا (الغرافه)

تیم ملی قطر در گروه اول مسابقات با هلند، اکوادور و سنگال هم گروه است.

باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی دنیای ورزش
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برچسب ها: اخبار ورزشی ، جام جهانی 2022 قطر
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