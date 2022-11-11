فهرست قطر برای جام جهانی اعلام شد

فیلکیس سانچز، سرمربی اسپانیایی تیم ملی قطر فهرست ۲۶ نفره میزبان رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را به شرح زیر اعلام کرد:

دروازه‌بان‌ها: سعدالشیب (السد)، مشعل برشام (السد) و یوسف حسن (الغرافه)

مدافعان: پدرو (السد)، همام امین (الغرافه)، عبدالکریم حسن (السد)، بسام الراوی (الدحیل)، بوعلام خوخی (السد)، مصعب خضر (السد)، اسماعیل محمد (الدحیل)، جاسم جابر (العربی) و طارق سلمان (السد)

هافبک‌ها: کریم بوضیاف (الدحیل)، عاصم مادیدو (الدحیل)، عبدالعزیز حاتم (الریان)، علی اسد (السد)، محمد وعد (السد)، خالد منیر (الوکره)، نایب الحضرمی (الریان) و مصطفی طارق (السد).

مهاجمان: حسن الهیدوس (السد)، المعز علی (الدحیل)، اکرم عفیف (السد)، محمد مونتاری (الدحیل) و احمد علا (الغرافه)

تیم ملی قطر در گروه اول مسابقات با هلند، اکوادور و سنگال هم گروه است.