فهرست سعودی‌ها برای جام جهانی ۲۰۲۲ مشخص شد

فهرست تیم ملی فوتبال عربستان سعودی برای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر مشخص شد.

هروه رنار سرمربی تیم ملی فوتبال عربستان فهرست این تیم را برای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به شرح زیر اعلام کرد.

دروازه‌بان‌ها: محمد العویس (الهلال)، نواف العقیدی (النصر) و محمد الیامی (الاهلی)

مدافعان: حسان التمبکتی (الشباب)، عبدالله العمری (النصر)، علی البلیهی (الهلال)، عبدالله مادو (النصر)، سعود عبدالحمید (الهلال)، سلطان الغنام (النصر)، محمد البریک (الهلال) و یاسر الشهرانی (الهلال)‌

هافبک‌ها: علی الحسن (النصر)، عبدالله المالکی (الهلال)، ریاض شراهیلی (عباه)، عبدالله عطیف (الهلال)، محمد کنو (الهلال)، ناصر الدوسری (الهلال)، سلمان الفرج (الهلال)، سامی النجعی (النصر)، سالم الدوسری (الهلال) و هتان باهبری (الشباب)

مهاجمان: فحد المولد (الشباب)، عبدالرحمان العبود (الاتحاد)، هیثم عسیری (الاهلی)، فراس البریکان (الفتح) و صالح الشهری (الهلال)

سعودی در گروه سوم مسابقات با آرژانتین، مکزیک و لهستان هم گروه هستند.

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برچسب ها: اخبار ورزشی ، جام جهانی 2022 قطر
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