هروه رنار سرمربی تیم ملی فوتبال عربستان فهرست این تیم را برای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به شرح زیر اعلام کرد.
دروازهبانها: محمد العویس (الهلال)، نواف العقیدی (النصر) و محمد الیامی (الاهلی)
مدافعان: حسان التمبکتی (الشباب)، عبدالله العمری (النصر)، علی البلیهی (الهلال)، عبدالله مادو (النصر)، سعود عبدالحمید (الهلال)، سلطان الغنام (النصر)، محمد البریک (الهلال) و یاسر الشهرانی (الهلال)
هافبکها: علی الحسن (النصر)، عبدالله المالکی (الهلال)، ریاض شراهیلی (عباه)، عبدالله عطیف (الهلال)، محمد کنو (الهلال)، ناصر الدوسری (الهلال)، سلمان الفرج (الهلال)، سامی النجعی (النصر)، سالم الدوسری (الهلال) و هتان باهبری (الشباب)
مهاجمان: فحد المولد (الشباب)، عبدالرحمان العبود (الاتحاد)، هیثم عسیری (الاهلی)، فراس البریکان (الفتح) و صالح الشهری (الهلال)
سعودی در گروه سوم مسابقات با آرژانتین، مکزیک و لهستان هم گروه هستند.