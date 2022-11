نفیسه باقری گفت: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی با تقدیر از برترین‌های خود در سه حوزه تألیف، ترجمه و داوری، خدمات ارزشمند تلاش‌گران عرصه دانش و فرهنگ ایران را گرامی می‌دارد.



او ادامه داد: در این مراسم از زحمات خدابخش حیدری، مترجم کتاب «برنامه آموزش انفرادی»، هادی صالحی، مؤلف کتاب «A Course in English: What Students of Management Need to Know» و محمود اقدامی، داور برخی از آثار، برای همکاری موثر و پرثمر با انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان در سال ۱۴۰۰ تقدیر می‌شود.



مدیر انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان گفت: آثار چاپ شده در انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان با در نظر گرفتن معیار‌هایی مانند تأثیرگذاری در ارتقاء سطح علمی و فرهنگی کشور، تازگی و نوآوری در موضوع، ارزشمندی علمی و محتوایی کتاب و رعایت استاندارد‌های تألیف و ترجمه مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته و از برترین آثار تجلیل می‌شود.



آیین تجلیل از برترین‌های نشر جهاد دانشگاهی اصفهان سه‌شنبه ۲۴ آبان‌ماه همزمان با روز کتاب و کتابخوانی در معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان برگزار می‌شود.



منبع:ایسنا