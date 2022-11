یکی از مشکلاتی که با گذشت زمان در گوشی‌های هوشمند با سیستم عامل اندروید مشاهده می‌شود، کاهش سرعت گوشی شیائومی است. گاهی دلیل این موضوع پرکردن گوشی از موارد غیر ضروری و یا به روز نکردن نرم افزار‌ها و سیستم عامل دستگاه است که منجر به کاهش و پایین آمدن سرعت گوشی هوشمند می‌شود.

گوشی شیائومی از سیستم عامل اندروید و رابط کاربری MIUI استفاده می‌کند؛ در سیستم عامل اندروید، پس از مدت زمان کوتاهی از استفاده از گوشی که می‌گذرد، عملکرد دستگاه کاهش پیدا می‌کند. از عوامل اصلی پایین آمدن سرعت گوشی‌های شیائومی باز و بسته شدن بیش از حد برنامه‌ها و یا نصب و پاک کردن آن‌ها می‌باشد که سبب می‌شود حافظه پنهان این برنامه‌ها بر روی دستگاه باقی بماند و عملکرد دستگاه کاهش پیدا کند.

به منظور حل شدن این مشکل می‌توان از برنامه پیش فرض گوشی‌های هوشمند شیائومی استفاده کرد و اقدام به پاک کردن حافظه پنهان آن‌ها و یا به روز رسانی منظم از منابع معتبری همچون گوگل پلی نمود. در ادامه می‌توانید با راهکارهای افزایش سرعت آشنا شوید.

نکاتی برای افزایش سرعت گوشی شیائومی

پیش از هر چیزی توصیه می‌شود که ابتدا علت پایین آمدن سرعت گوشی شیائومی را بررسی کنید تا متوجه شوید چه چیزی منجر به کاهش سرعت گوشی هوشمند شما شده است. برخی موارد شامل نصب برنامه‌های زیاد، اشغال شدن بیش از ۹۰ درصد از فضای ذخیره سازی، انباشته شدن فایل‌های ناخواسته، به روز نبودن برنامه ها، به روز نبودن سیستم عامل گوشی، استفاده از لانچر‌ها و … از مهم‌ترین مواردی است که سرعت گوشی‌های شیائومی را کاهش می‌دهد. در ادامه قصد داریم به راهکار‌های موثر در افزایش سرعت گوشی‌های هوشمند بپردازیم:

به‌روزرسانی

به‌روزرسانی امری ساده به نظر می‌رسد، اما فقط تعداد کمی از استفاده کنندگان گوشی‌های هوشمند به آن توجه دارند؛ به‌روزرسانی‌ها همواره ویژگی‌های جدیدی را با خود به همراه ندارند و در اغلب موارد به منظور رفع اشکال و بهبود عملکرد گوشی، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برای به‌روزرسانی گوشی‌های هوشمند، از طریق قسمت تنظیمات به بخش About Phone Updates بروید و سپس بر روی گزینه به‌روزرسانی‌ها کلیک نمایید. در صورتی که در این قسمت هیچ به‌روزرسانی وجود نداشته باشد، نشان دهنده این موضوع می‌باشد که MIUI دستگاه شما به روز است.

در صورتی که به‌روزرسانی نرم افزاری موجود با نسخه MIUI وجود داشته باشد و اندازه فایل را به شما نشان دهد، می‌توانید با کلیک بر روی گزینه Download update به‌روزرسانی نرم افزار خود را دانلود و نصب نمایید.

کاهش سرعت انیمیشن‌ها موثر در افزایش سرعت گوشی شیائومی

در رابط کاربری MIUI انیمیشن‌های زیادی به صورت پیش فرض وجود دارد که یکی از راهکار‌های افزایش سرعت در گوشی‌های شیائومی، محدود کردن این انیمیشن‌ها می‌باشد.

برای حل این مشکل کافی است به تنظیمات گوشی خود بروید و سپس به بخش About the phone مراجعه کنید. با چندین بار کلیک بر روی گزینه MIUI می‌توانید گزینه‌های توسعه دهنده را فعال کنید. از طریق گرینه Developer options قادر خواهید بود گزینه Transition Animation Scale را پیدا کرده و مقیاس انیمیشن را بر روی گزینه x۵ قرار دهید.

پاک کردن حافظه پنهان در گوشی شیائومی

داده‌های ذخیره شده شامل پرونده ها، اسکریپت ها، تصاویر و فایل‌های چندرسانه‌ای دیگر می‌باشند که در واقع پس از باز کردن برنامه‌ها و یا بازدید از وبسایت‌های مختلف برای اولین بار در دستگاه گوشی شما ذخیره می‌شوند.

در مراحل بعدی از این داده‌ها برای بارگیری سریع اطلاعات مرتبط با برنامه یا وبسایت در هر بازدید مجدد استفاده می‌گردد. حافظه پنهان و یا شامل اطلاعات کمی است که برنامه‌ها و مرورگر وب برای سرعت بخشیدن به عملکرد خود از آن استفاده می‌کنند.

پس از چندین ماه استفاده از گوشی‌های هوشمند، پرونده‌های موقت بسیاری در گوشی باقی می‌ماند که فایده‌ای نیز ندارد و صرفا در عملکرد و کارایی گوشی تاثیر منفی می‌گذارد. پس از پاک کردن حافظه پنهان و یا (Cache) سرعت گوشی‌های شیائومی به اندازه قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند.

‌

می‌توان برای پاک کردن حافظه پنهان در گوشی شیائومی، از طریق تنظیمات داخلی، ابتدا گزینه About Phone و سپس گزینه Storage را انتخاب کنید. سپس بر روی گزینه Free Up Space کلیک نمایید و در نهایت نیز بر روی گزینه files Cache کلیک کرده و در نهایت نیز گزینه Clean up را انتخاب نمایید.

پاک کردن فایل‌های اضافه موثر در افزایش سرعت گوشی شیائومی

روزانه تعداد زیادی فایل، تصاویر و دیگر مواردی که اصلا شاید نیازی به ذخیره کردن آن‌ها نباشد، در گوشی‌های هوشمند ذخیره می‌شوند و فضای ذخیره سازی دستگاه را محدود می‌کنند.

برای پاک کردن این فایل ها، ابتدا باید به سراغ اپلیکیشن‌های داخل گوشی بروید و از داخل برنامه، اقدام به حذف کردن فایل‌های اضافه کنید. یا به صورت مستقیم از داخل فایل منیجر نیز می‌توانید فایل‌های اضافه گوشی خود را حذف کنید.

بستن برنامه‌ها پس از استفاده از راهکار‌های اصلی افزایش سرعت گوشی شیائومی

یکی از عادت‌های غلط در استفاده از گوشی، این است که اغلب افراد به صورت همزمان از چندین برنامه استفاده می‌کنند؛ برنامه‌های باز فضای رام گوشی شیائومی را بسیار اشغال می‌کنند؛ ضمن اینکه منجر به مصرف باتری بیشتری هم می‌شوند؛ بنابراین توصیه می‌کنیم پس از استفاده از برنامه‌های مورد نظر آن‌ها را به طور کامل ببندید. پس از باز کردن لیست برنامه‌های در حال اجرا، بر روی هر برنامه کلیک کنید تا به طور کامل بسته شود. در صورتی که گزینه‌های توسعه دهنده و یا developer options در گوشی شیائومی شما فعال است، می‌توانید برنامه‌ها و یا سرویس‌هایی که در پس زمینه قرار دارند را خاموش کنید.

راه اندازی مرتب گوشی‌های شیائومی

راه اندازی مجدد و یا Restart از ساده ترین، موثرین و سریع‌ترین روش‌هایی است که به کمک آن می‌توان اقدام به راه اندازی مجدد گوشی تلفن همراه شیائومی کرد. ضمن اینکه به کمک راه اندازی مجدد شما قادر هستید که حافظه پنهان خود را پاک کنید.

جهت راه اندازی مجدد گوشی شیائومی کافی است که دکمه روشن و خاموش را ثابت نگه دارید و سپس گزینه Reboot را انتخاب کنید و در نهایت نیز برای تائید بر روی گزینه ” OK ” کلیک کنید.

استفاده از برنامه‌های شخص ثالث برای افزایش سرعت گوشی شیائومی

برای اینکه سرعت گوشی شیائومی خود را افزایش دهید، برخی از پرونده‌های گوشی خود را که مورد استفاده قرار نمی‌گیرد پاک کنید. یکی از برنامه‌هایی که به شما کمک می‌کند تا بتوانید به کمک آن سرعت گوشی خود را بهبود ببخشید، برنامه DU Speed Booster می‌باشد. این برنامه به تقویت سرعت گوشی و همینطور تقویت RAM کمک می‌کند و همینطور برای بهینه سازی باتری و مدیریت برنامه‌های دستگاه کارایی دارد.

برنامه دیگری که می‌توان از آن استفاده کرد، برنامه Greenify می‌باشد که از نقاط قوت آن می‌توان به صرفه جویی در مصرف باتری اشاره کرد. علاوه بر این، این نرم افزار برنامه‌هایی که بد عمل می‌کنند و در پس زمینه باتری مصرف می‌کنند را شناسایی می‌کند و آن‌ها را به حالت خواب در می‌آورد.

پاک کردن حافظه پنهان لانچر شیائومی

در هنگام به‌روزرسانی MIUI ۱۱ به MIUI ۱۲ سیستم، داده‌هایی را در حافظه نهان ذخیره می‌کند که همین موضوع منجر به کاهش سرعت گوشی شیائومی می‌شود.

برای پاک کردن حافظه پنهان لانچر شیائومی، باید به قسمت تنظیمات بروید، ابتدا گزینه Applications و سپس گزینه Installed applications را انتخاب کنید و سپس گزینه System Launcher را انتخاب نمایید.

در نهایت نیز می‌توانید با کلیک کردن بر روی گزینه clearing the cache data، حافظه پنهان را به طور کامل پاک کنید.