قیمت برخی از مدل های رینگ لایت در بازار

فهرست قیمت برخی از انواع رینگ لایت موجود در بازار به شرح زیر است.
|نام کالا
|قیمت (تومان)
|رینگ لایت مدل M26
|۱۲۹,۹۰۰
|رینگ لایت مدل live s
|۱۵۲,۰۰۰
|رینگ لایت مدل FRL-S20
|۱۸۰,۰۰۰
|رینگ لایت مدل FOR LIVING
|۲۹۰,۰۰۰
|رینگ لایت کد RFL
|۲۴۹,۰۰۰
|رینگ لایت مدل LC-888
|۲۴۲,۱۰۰
|رینگ لایت مدل MJ33-RGB
|۵۴۰,۰۰۰
|رینگ لایت مدل CM26-RGB
|۵۹۹,۸۰۰
|رینگ لایت مدل FRL-S31 new
|۶۲۹,۸۰۰
|رینگ لایت سی کارو مدل CK 192 II
|۱,۰۴۵,۰۰۰
|رینگ لایت مدل RL-14 R
|۱,۲۰۹,۰۰۰
|رینگ لایت سی کارو مدل ck 480
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|رینگ لایت نکسوس مدل HS200WH-G به همراه هولدر موبایل
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