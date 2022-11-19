قیمت برخی از مدل های رینگ لایت در بازار

در این گزارش به بررسی قیمت انواع رینگ لایت در بازار پرداختیم.

فهرست قیمت برخی از انواع رینگ لایت موجود در بازار به شرح زیر است.
نام کالا  قیمت (تومان)
رینگ لایت مدل M26 ۱۲۹,۹۰۰
رینگ لایت مدل live s ۱۵۲,۰۰۰
رینگ لایت مدل FRL-S20 ۱۸۰,۰۰۰
رینگ لایت مدل FOR LIVING ۲۹۰,۰۰۰
رینگ لایت کد RFL ۲۴۹,۰۰۰
رینگ لایت مدل LC-888 ۲۴۲,۱۰۰
رینگ لایت مدل MJ33-RGB ۵۴۰,۰۰۰
رینگ لایت مدل CM26-RGB ۵۹۹,۸۰۰
رینگ لایت مدل FRL-S31 new ۶۲۹,۸۰۰
رینگ لایت سی کارو مدل CK 192 II ۱,۰۴۵,۰۰۰
رینگ لایت مدل RL-14 R ۱,۲۰۹,۰۰۰
رینگ لایت سی کارو مدل ck 480
۲,۴۲۲,۵۰۰
رینگ لایت نکسوس مدل HS200WH-G به همراه هولدر موبایل
۳,۴۵۰,۰۰۰
 
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی نبض بازار
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
برچسب ها: رینگ لایت ، قیمت رینگ لایت ، نبض بازار
اخبار مرتبط
برای خرید انواع رینگ لایت چقدر هزینه کنیم؟
هزینه خرید انواع رینگ لایت چقدر است؟
قیمت انواع رینگ لایت در بازار
در بسته نبض بازار بخوانید
قیمت انواع ماگ در بازار/ سکه ۱۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان شد
قیمت انواع رینگ لایت در بازار
با این ترفند‌ها ویدیو‌های سلفی بهتری بگیرید
انواع مختلف دوربین را چند بخریم؟
۶ ترفند برای اینکه عکس‌های سلفی بهتری بگیرید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
با ۲۰۰ میلیون تومان چه ماشینی بخریم؟
علت امتناع برخی نانوایی ها در ارائه کارتخوان چیست؟
پشتوانه رمز ریال چیست؟
شهر‌های پر جمعیت شاهد کاهش کیفیت هوا خواهند بود
افزایش حقوق کارمندان از آبان اعمال می شود
لبنیات با قیمت مصوب در حال عرضه است
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۸ آبان
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۸ آبان ۱۴۰۱
۳ قطعه زمین در بورس کالا پذیرفته شد
سکه بیشترین ارزش معاملات بورس را از آن خود کرد
آخرین اخبار
میزان مصرف آب تهران روز گذشته معادل اوج مصرف تابستان شد
وضعیت سبد سهام عدالت در ۲۸ آبان
افزایش حقوق کارمندان از آبان اعمال می شود
اُفت ۲۰ هزار و ۴۲۰ واحدی شاخص بورس
تدابیر لازم برای کنترل بازار مصالح ساختمانی اتخاذ شده است
امکان تمدید خرید سهام یار وجود دارد؟
تسلا برای ۳۰ هزار خودرو فراخوان داد
دستیابی به ۵ محصول دانش بنیان در سیمان
۴۰ میلیارد تومان به پرونده‌های خسارت برق پرداخت شده است
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۸ آبان
دپوی ۲۲ هزارتن شیرخشک در واحدهای تولیدی
با ۲۰۰ میلیون تومان چه ماشینی بخریم؟
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۸ آبان ۱۴۰۱
لبنیات با قیمت مصوب در حال عرضه است
لایروبی رودخانه‌ها ۵ درصد از اهداف برنامه ششم پیشی گرفت
پشتوانه رمز ریال چیست؟
حداکثر قیمت هر کیلو گوجه فرنگی ۱۳ هزار تومان است
سکه بیشترین ارزش معاملات بورس را از آن خود کرد
خرید اینترنتی در مهرماه امسال ۳۸ درصد بیشتر شد
۳ قطعه زمین در بورس کالا پذیرفته شد
اُفت هزار و ۶۰۸ واحدی شاخص کل
هزینه خرید شیرآلات ساختمانی چقدر است؟
افزایش ۴.۱درصدی تردد در محور های برون شهری
شهر‌های پر جمعیت شاهد کاهش کیفیت هوا خواهند بود
علت امتناع برخی نانوایی ها در ارائه کارتخوان چیست؟
شاخص کل درجا می‌زند!
نسل پنجم پریوس راهی بازار‌های جهانی خواهد شد
جوی آرام به اکثر مناطق کشور باز می گردد
سرانه شاغلان خودروسازی در ایران ۳ برابر میانگین جهانی است
پرداخت تسهیلات ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر