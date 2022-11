ویژگی بایگانی در برنامه Google Photos به کاربران این امکان را می‌دهد که عکس‌های خود را بهتر سازماندهی کنند. این ویژگی به کاربران اجازه می‌دهد که برخی از عکس‌های خود را از گالری دریافت کرده و آن‌ها را به بخش دیگری منتقل کنند. تنها مزیت عملکرد آرشیو این است که عکس‌های بایگانی شده دیگر در گالری ظاهر نخواهند شد.

با این حال، توجه به نکات زیر در مورد بایگانی عکس‌ها ضروری است:

- این عکس‌ها در هر آلبومی که به آن اضافه شده و همچنین در نتایج جستجو و پوشه‌های دستگاه شما باقی می‌مانند.

- این عکس‌ها دیگر برای ساخت فیلم یا گیف استفاده نخواهند شد.



- اگر سند، رسید یا عکسی دارید که به نظر نمی‌رسد در نمایه عکس‌ها باید باشد، یک کارت پیشنهاد برای انتقال آن‌ها به بایگانی دریافت کنید.



در ادامه نحوه بایگانی عکس‌ها در Google Photos معرفی می‌شود:

۱. برنامه Google Photos را در تلفن هوشمند خود باز کنید.

۲. اکنون وارد حساب کاربری گوگل خود شوید.



۳. یک تصویر را انتخاب کنید.



۴. اکنون روی گزینه More > More to archive ضربه بزنید.



توجه: برای پیدا کردن عکس‌های آرشیو شده از نمای عکس‌ها، در برنامه Google Photos، در پایین، روی Library و سپس Archive ضربه بزنید.

منبع: الیوم السابع