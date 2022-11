تِرک‌ها در توئیتر ظاهر می‌شوند؛ زیرا کاربران شروع به ارسال فیلم‌های کامل روی این پلتفرم کرده‌اند که هنوز بسیاری از آن‌ها حذف نشده‌اند. این می‌تواند به این معنا باشد که خط مشی نقض حق نسخه برداری غول رسانه‌های اجتماعی به درستی اجرا نمی‌شود.

یکی از کاربران توئیتر آخر هفته گذشته اقدام به انتشار کامل فیلم The Fast and the Furious: Tokyo Drift در تکه‌های طولانی ۲ دقیقه‌ای که در مجموع بیش از ۵۰ توئیت را شامل می‌شود، در فضای مجازی کرد؛ این حساب طبق گزارش فوربز، پس از این اقدام به حالت تعلیق درآمده است. با این حال خود رسانه‌ها نیزمدت ها است که هیچ مخالفتی با این موضوع نداشته‌اند. سایر کاربران فیلم هکر‌ها در سال ۱۹۹۵ و فیلم آواتار در سال ۲۰۰۹ را منتشر کردند که هر دو نیز حذف شده‌اند.

در حالی که تاپیک‌های قابل توجه‌تر فیلم در فضای مجازی منتشر و منجر به حذف آن‌ها شده‌اند، برخی از فیلم‌ها مانند Need for Speed و فیلم ابرقهرمانی ژاپنی Kamen Rider Heisei Generations Forever هنوز در توئیتر در دسترس هستند. حتی برنامه‌های تلویزیونی هم پخش می‌شود، مثل یک قسمت از باب اسفنجی که به اشتراک گذاشته شد.

توئیتر به گزارش‌های ادعایی نقض حق نسخه‌برداری مانند ادعا‌های مربوط به استفاده غیرمجاز از یک تصویر دارای حق نسخه‌برداری به عنوان نمایه یا عکس هدر، اتهامات مربوط به استفاده غیرمجاز از ویدیو یا تصویر دارای حق نسخه‌برداری که از طریق سرویس‌های میزبانی رسانه آپلود شده است، یا توئیت‌های حاوی پیوند‌هایی به مطالبی که ادعا می‌شود این قانون را نقض می‌کنند، واکنشی نشان نداده است.

تعجب آور نیست که بدانید اشتراک گذاری فیلم‌های کامل، در واقع نقض خط مشی کپی رایت توئیتر است، با این حال با توجه به رویداد‌های اخیر در شرکت، به نظر می‌رسد این پلتفرم در حال حاضر با یک خدمه اسکلت کار می‌کند. یکی از ایده‌های ماسک پس از تصدی مسئولیت این بود که ویدیو‌های طولانی و ۴۰ دقیقه‌ای را برای مشترکان دارنده تیک آبی توئیتر معرفی کند، اما اگر سیستم خودکار اجرای کپی‌رایت سایت نتواند رفع شود، ممکن است فعلا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: mashable