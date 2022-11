«سوسک» در سانفرانسیسکو

هجدهمین دوره جشنواره بین­‌المللی «سانفرانسیسکو Another Hole in the Head» در کالیفرنیا میزبان فیلم کوتاه «سوسک» ساخته امیرحسین جواهری می‌شود.

فیلم کوتاه «سوسک» به‌نویسندگی و کارگردانی امیرحسین جواهری از دانش‌آموختگان انجمن سینمای جوانان ایران در هجدهمین دوره جشنواره بین­‌المللی «سانفرانسیسکو Another Hole in the Head» حضور خواهد داشت.

جشنواره «سانفرانسیسکو Another Hole in the Head» یک سفر سینمایی دو هفته‌ای به قلمرو فیلم‌­های علمی تخیلی، فانتزی، ترسناک و انواع ژانر‌های دیگر است که ۱ تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۲ (۱۰ تا ۲۶ آذر ماه) در سینمای تاریخی ROXIE در سانفرانسیسکو، کالیفرنیا برگزار می‌شود.

فیلم کوتاه «سوسک» در دوازدهمین دوره فستیوال Oaxac FilmFest در مکزیک و همینطور در سومین دوره فستیوال فیلم ترسناک Ill Angels Only نیز به نمایش درخواهد آمد. این فیلم پیش از این نیز در فستیوال­ YOUALITY INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL فرانسه حضور داشته است.

در خلاصه فیلم کوتاه سوسک آمده است: «داماد که به دنبال عروس به آرایشگاه رفته، متوجه ناپدید شدن او می‌شود و پس از پرس و جو به او می‌گویند که عروس تبدیل به سوسک شده…»

در این فیلم کوتاه بازیگرانی، چون امیرحسین وکیلی، فروزان حسینی، سوسن بشیر، سارا سپهوند، مسعود حیدری، میترا توکلی و محمد صادق روزبهانی به ایفای نقش پرداخته اند. همچنین دیگر عوامل تولید این فیلم کوتاه عبارت‌اند از: مشاور پروژه: عطا مجابی، مدیر فیلم‌برداری: میثم رمضانی، دستیار اول فیلم‌بردار: حمیدرضا رحیم‌رحمتی، دستیار دوم فیلم‌بردار: امیر گیلانفر، صدابرداران: بهنام حقانی و مهران احمدی، تدوین: فرید براری گریم: مهتاب فراهانی، طراح و مجری صحنه: سوسن بشیر و الهه جواهری، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: فرید براری، تدارکات: خاتون کشوری، قاسم جواهری و محمد طه رنجبر، اصلاح رنگ: فرید براری، حمل و نقل: مجتبی جواهری، عکاس: فاطمه رنجبر، تهیه‌کننده: امیرحسین جواهری