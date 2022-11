مشهورترین تصویر خطای دید در جهان را ببینید

«همسرم و مادر زنم» (My Wife and My Mother-in-Law) یکی از معروف‌ترین تصاویر خطای دید در جهان است. این نقاشی هم زن جوانی را نشان می‌دهد که به دور نگاه می‌کند و هم مشخصات یک زن مسن را در خود دارد.

ممکن است در نگاه اول زن جوانی را ببینید که رویش را برگردانده یا نیمرخ زن مسن‌تری را ببینید که به طور جدی به سمت چپ نقاشی خیره شده است.

با این حال، شما فقط می‌توانید یکی از آن‌ها را در لحظه ببینید. چانه زن جوان دو برابر بینی پیرزن است.



اگر تا به حال از خود پرسیده اید که چرا در مواجه با این تصویر خطای دید معروف، اول زن را می‌بینید، یک مطالعه استرالیایی در سال ۲۰۱۸ که توسط دو استاد روانشناسی دانشگاه فلیندرز انجام شده است به این نتیجه رسید اینکه کدام یکی از زن‌ها را (جوان یا پیر) در نگاه اول می‌بینید به سن شما بستگی دارد.

طبق این مطالعه، یک فرد جوان‌تر ابتدا زن جوان را می‌بیند، در حالی که افراد مسن‌تر ابتدا زن سالخورده را می‌بینند. این مطالعه ۳۹۳ شرکت‌کننده (۲۴۲ مرد، ۱۴۱ زن) از سنین ۱۸ تا ۶۸ سال، با میانگین ۳۲ سال داشت. تصویر به مدت نیم ثانیه به آن‌ها نشان داده شد و سپس از جنسیت و سن شخصی که دیدند پرسیده شد.

اکثر شرکت‌کنندگان ابتدا زن جوان را دیدند؛ که ممکن است به این دلیل باشد که بسیاری از شرکت‌کنندگان این مطالعه جوان بودند. هنگامی که محققان ۱۰% مسن‌ترین و ۱۰% جوان‌ترین افراد مورد بررسی را از هم جدا کردند، دریافتند که گروه مسن‌تر اول زن سالخورده را می‌بیند و گروه جوان‌تر زن جوان را می‌بیند. تقریبا افراد بین ۱۸ تا ۳۰ سال ابتدا زن جوان را می‌دیدند، در حالی که افراد بالای ۳۰ سال ابتدا زن مسن را مشاهده کردند.

هدف این مطالعه تعیین این بود که آیا سوگیری‌های سنی خود بر تفسیر اولیه یک تصویر در سطح ناخودآگاه تاثیر می‌گذارد یا نه. اما حتی اگر ابتدا خانم مسن را دیدید، به یاد داشته باشید، شما به اندازه‌ای که احساس می‌کنید جوان هستید.

منبع: روزیاتو