۱۲ رویداد که به طرز عجیبی باهم متقارن شدند! + تصاویر

چیزهای عجیبی وجود دارد که سخت می شود آن ها را باور کرد، گرچه شواهد و مدارک کاملاً گویای آن ها است. این پدیده ها بیشتر به فیلم های فانتزی یا علمی تخیلی می مانند. ما هم می خواهیم از تقارن های عجیبی بگوییم که در تاریخ معاصر رخ داده اند و هر کسی را شگفت زده می کنند.

بیشتربخوانید

۱- ژول ورن ِ پیشگو

یکی از معروف ترین آثار ژول ورن، نویسنده ی به نام ژانر علمی تخیلی، به نام «سفر به ماه» (From the Earth to the Moon) که در سال ۱۸۶۵ منتشر شد، درباره ی یک توپ نظامی به نام «کلمبیاد» (Columbiad) است که موشکی را به همراه سرنشینانش به سوی ماه پرتاب می کند. جالب است که ۱۰۴ سال بعد، ماژول فضایی آپولو ۱۱ که مأموریت سفر به ماه را تکمیل کرد، «کلمبیا» نام گرفت.

نام «کلمبیا» را ابتدا جولین شیر، دستیار مدیر روابط عمومی ناسا، به مایکل کالینز، فضانورد مأموریت آپولو ۱۱ پیشنهاد داده بود. شیر در یک مکالمه ی تلفنی بی مقدمه به این نام اشاره کرده و گفته بود: «بعضی هایمان اینجا داریم درباره ی اسم “کلمبیا” بحث می کنیم.» گرچه این اسم در ابتدا به نظر کالینز کمی «اغراق آمیز» بود، اما در نهایت همین اسم را روی ماژول گذاشت، چون گزینه ی بهتری پیدا نکرد. همکاران کالینز، باز آلدرین و نیل آرمسترانگ هم هیچ پیشنهاد دیگری نداشتند. کالینز بعدها به شباهت میان نام «کلمبیاد» و توپی که ساخته و پرداخته ی خیالات ژول ورن بود، پی برد.

۲- شباهت قابل توجه

انزو آنسلمو فِراری، راننده ی مشهور و مؤسس تیم اتومبیل سواری اسکودریا فِراری گرند پریکس و بعدها مؤسس برند فِراری، روز ۱۴ اوت سال ۱۹۸۸ در حالی که همه ی عمر خود را وقف خودرو کرده بود، از دنیا رفت.

۲ ماه بعد در روز ۱۵ اکتبر، مسعود اوزیل در آلمان متولد شد. او که یک بازیکن هافبک است، می توانست برادر دوقلوی فِراری باشد. آن ها هم شباهت زیادی به یکدیگر دارند و هم نزدیکی تاریخ مرگ و تولدشان قابل توجه است.

۳- سرنوشت کشتی تایتانیک در یک رمان

غرق شدن کشتی تایتانیک واقعه ای تاریخی بود که بشر را شوکه کرد. پیش بینی این اتفاق یا حتی تصور وقوعش غیر ممکن بود، چرا که به عنوان کشتی ای غرق ناشدنی تبلیغ شده بود.

با این حال، چندین سال پیش از آن یعنی در سال ۱۸۹۸، نویسنده ای آمریکایی به نام مورگان رابرتسون، رمانی به نام «پوچی» (Futility) منتشر کرده بود که ماجرای غرق شدن کشتی اقیانوس پیمایی به نام «تایتان» (Titan) در اثر برخورد با یک کوه یخ را روایت می کرد. شباهت میان این داستان و ماجرای کشتی تایتانیک حیرت انگیز است.

۴- تصادف هندل – هندریکس

جرج فردریک هندل، آهنگساز آلمانی و یکی از نوابغ موسیقی قرون هفدهم و هجدهم میلادی، در پلاک ۲۵ خیابان بروک ِ لندن زندگی می کرد. خانه ی کناری آن، پلاک ۲۳ همان خیابان هم محل زندگی جیمی هندریکس، از نوابغ موسیقی قرن بیستم بود.

هندل تا اواخر دهه ی ۱۷۵۰ زندگی کرد و هندریکس هم تا اواخر دهه ی ۱۹۶۰. به علاوه تلفظ نام آن ها هم شبیه به هم است. خانه های این دو موزیسین حالا موزه شده است.

۵- کتاب گمشده ی آنتونی هاپکینز

آنتونی هاپکینز هنوز به یکی از بازیگران بزرگ هالیوود بدل نشده بود که برای بازی در فیلم «دختری از پترووکا» (The Girl from Petrovka) انتخاب شد. او که تعهد زیادی به کار خود داشت، شروع به گشتن برای پیدا کردن نسخه ای از رمان اصلی، نوشته ی جورج فایفر کرد تا بتواند نقش خود را بهتر بازی کند. در کمال تعجب اما نتوانست این کتاب را در هیچ کجا پیدا کند.

با این حال، یک روز که در لندن مشغول قدم زدن بود، روی نیمکت یک پارک با کتاب رها شده ای مواجه شد که از میان تمام کتاب های گمشده ی دنیا، دقیقاً همان کتاب «دختری از پترووکا» بود. ماجرا اما به همینجا ختم نشد چون هاپیکنز با خود جورج فایفر هم در زمان فیلمبرداری ملاقات کرد. در این ملاقات فایفر گفت که خود هم هیچ نسخه ای از کتابش ندارد، چون یک بار آن را به دوستی قرض داده بود اما این دوست کتاب را در لندن گم کرده بود. هاپیکنز هم کتاب خود را به او نشان داد چرا که به طور قطع خودش بود.

۶- به هم رسیدن دوباره ی دوقلوها

در سال ۱۹۷۹، دو برادر دوقلوی ۳۹ ساله بعد از آنکه در ۳ هفتگی از یکدیگر جدا شده بودند، دوباره به هم رسیدند. این اتفاق اما با غافلگیری های زیادی همراه بود: نام هر دوی آن ها را جیم گذاشته بودند (نامی که پدر خوانده و مادر خوانده شان روی آن ها گذاشته بودند)، هر دو شیفته ی ریاضیات و نجاری بودند و هر دو نیز مأمور حراست بودند.

اما عجیب تر اینکه نام همسر اول هر دوی آن ها لیندا بود. هر دوی آن ها طلاق گرفته و مجدداً با زنی به نام بتی ازدواج کرده بودند. هر دوی آن ها هم نام پسر خود را جیمز آلن گذاشته بودند.

۷- مورد عجیب النور ریگبی

جان لنون و پل مک کارتنی، اعضای گروه موسیقی مشهور بیتلز، در سال ۱۹۵۷ در کلیسای سن پیتر در شهر وولتن ِ انگلیس با یکدیگر آشنا شدند. این دوستی تاریخ موسیقی را عوض کرد، چرا که آن ها بعدها گروه بیتلز را تشکیل دادند. عجیب آنکه تنها چند متر آن طرف تر از کلیسای محل آشنایی آن ها، قبر زنی به نام النور ریگبی بود.

۹ سال بعد مک کارتنی قطعه ی «النور ریگبی» را نوشت. اینطور که گفته می شود، او این اسم را از ترکیب نام النور برون، یک بازیگر زن و «ریگبی و ایونز»، فروشگاهی در شهر بریستول ِ انگلیس ساخته بود. مک کارتنی بعدها گفته بود شاید آن قبر ارتباطی، هر چند غیر مستقیم به این قطعه داشت.

۸- استیون هاوکینگ و اعداد

ما می دانیم که زمان امری نسبی است و تقارن ها وجود دارند. مرگ استیون هاوکینگ هم این موضوع را اثبات می کند. او ۱۴ مارس از دنیا رفت که روز بسیار قابل توجهی است چرا که مصادف بود با صد و سی و نهمین تولد اینشتین و روز جهانی عدد پی.

۹- سرنوشت یک مهماندار

بعضی آدم ها به اسرارآمیزترین شکل ممکن خوش شانس هستند. وقتی کشتی المپیک با کشتی دیگری برخورد کرد، یک پرستار جوان آرژانتینی به نام ویولت جسپ در آنجا به عنوان مهماندار مشغول کار بود. خوشبختانه این سانحه هیچ تلفات جانی نداشت و کشتی المپیک علیرغم آسیب های وارده توانست بدون غرق شدن به بندر برسد.

اما یک سال بعد جسپ به کشتی تایتانیک منتقل شد که در سال ۱۹۱۲ بر اثر برخورد با یک کوه یخ غرق شد. او توانست سوار یک قایق نجات شود و از این حادثه جان سالم به در برد. اما زندگی بار دیگر او را در بوته آزمایش قرار داد، زمانی که سوار کشتی بریتانیک بود و انفجار غیر منتظره ای در آن رخ داد، اما این بار هم او نجات یافت. ویولت جسپ در حقیقت در ۸۳ سالگی بر اثر بیماری قلبی از دنیا رفت.

۱۰- تولد مارک تواین

ستاره ی دنباله دار هالی هر ۷۶ سال یک بار از کنار زمین عبور می کند و در آسمان قابل مشاهده است. در سال ۱۸۳۵، یکی از سال های وقوع این پدیده ی نجومی، مارک تواین، نویسنده ی شهیر آمریکایی به دنیا آمد. تواین پیش بینی کرد که مرگ او هم با عبور دوباره ی ستاره ی دنباله دار هالی متقارن خواهد شد.

او گفته بود: «شکی نیست که قادر مطلق گفته: “حالا دو عجیب الخلقه ی غیر قابل توضیح داریم. با هم آمدند و باید با همدیگر هم بروند.”» جالب است که تواین اشتباه نکرده بود و او یک روز بعد از آنکه این ستاره ی دنباله دار به نزدیک ترین فاصله از زمین رسید، از دنیا رفت.

۱۱- زنی که گوگل مپس ۲ بار از او عکس گرفت

هر چه می گذرد محبوبیت گوگل مپس بیشتر می شود و این برنامه احتمالات بیشتری را که امکان وقوع آن ها در مسیر وجود دارد پیش بینی می کند. و گرچه با برخی تصاویر قابل توجهی که این برنامه به ثبت رسانده آشنا هستیم، اما بدون شک تصاویر مربوط به لیان کارترایت چیز دیگری هستند.

این زن که «مسافر زمان» لقب گرفته، ۲ بار با فاصله ی ۱۰ سال شکار گوگل مپس شده است و هر دو بار هم در یک نقطه ی یکسان، با ژستی تقریباً یکسان و در حال حمل یک کیسه. با این حال، او خود از این موضوع بی خبر بود تا اینکه همسرش تصاویر او را پیدا کرد.

۱۲- مکزیک و زلزله هایش

کشور مکزیک به آداب و رسوم و باورهای مردمی اش مشهور است. اما در ۱۰۰ سال گذشته زلزله هایی در این کشور رخ داده که توضیح علمی ای برای آن ها وجود ندارد. روز ۱۹ سپتامبر سال ۱۹۸۵، شهر مکزیک با یکی از شدیدترین زلزله های تاریخ مواجه شد. از آن زمان دیگر هیچ چیز مثل سابق نشد و هر ساله یک مانور زلزله برای جلوگیری از وقوع فاجعه در این کشور برگزار می شود.

جالب است که در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲، چند دقیقه بعد از برگزاری مانور، زلزله هایی در این کشور رخ داد که هر دو بیشتر از ۷ ریشتر بودند و به همین دلیل خطر زیادی داشتند. بدون شک ۱۹ سپتامبر برای مکزیکی ها روزی فراموش نشدنی است.

منبع: روزیاتو