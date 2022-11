۱۰ کلیشه تکراری در فیلم ها که واقعیت ندارند

سینما با وجود به روز بودن، منبع ایده آلی برای کسب دانش نیست. اما برخی از این فیلم‌ها بیشتر اوقات برای جذابیت بخشی به داستان، در واقعیت دست می‌برند. به همین دلیل است که باور‌های غلط زیادی در بسیاری از ما شکل گرفته است.

۱- خورشید زرد نیست

رنگ خورشید به این دلیل زرد به نظر می‌رسد که جو کره زمین رنگ آن را اینطور نشان می‌دهد؛ و اگر به فضا سفر کنید، رنگ واقعی خورشید را که سفید است، خواهید دید. مگر اینکه شخصیت یک فیلم باشید، چون در فیلم‌ها خورشید همیشه زرد است.

۲- حین بازداشت حقوق قانونی تان را به شما نمی‌گویند

آن صحنه‌ای در فیلم‌ها که حقوق قانونی مظنون را به او می‌گویند بسیار احمقانه است: فردی را داخل ماشین پلیس می‌برند و به او می‌گویند که حق سکوت دارد و هر چه بگوید ممکن است علیه او در دادگاه استفاده شود. حقوق قانونی مظنون باید به او گفته شود، اما نه حین بازداشت.

متهم باید پیش از بازجویی از حقوق قانونی خود مطلع شود. بدون هشدار قبلی، اعترافات او ارزش قانونی ندارد.

۳- دی‌اِن‌اِی را نمی‌توان برای مدت طولانی در کهربا حفظ کرد

مثلاً در فیلم «پارک ژوراسیک» (Jurassic Park)، دانشمندان از پشه‌ای که کسی را نیش زده و درون کهربا حفظ شده، یک نمونه دی‌اِن‌اِی دایناسور استخراج می‌کنند. اما این تنها به لطف قوه‌ی تخیل نویسندگان ممکن است، چون دی‌اِن‌اِی تجذیه پذیر است و کهربا بهترین چیز برای حفظ آن نیست. متأسفانه ما نمی‌توانیم دی‌اِن‌اِی دایناسور‌های واقعی را به دست آوریم؛ و اگر جایی باشد که باید در آنجا به دنبالش بگردیم، در خاک منجمد زمین (لایه همیشه منجمد در اعماق کره زمین) است.

۴- تماس فوری از راه خیلی دور ممکن نیست

گاهی نویسنده‌ها تصور می‌کنند اگر می‌توانیم با کسی در قاره‌ای دیگر فوراً صحبت کنیم، حتماً این کار در مورد فضانوردان در فضا هم شدنی است. اما خبر بدی برایشان داریم: آن‌ها دارند قانون فیزیک را نادیده می‌گیرند. ما می‌توانیم با کسی که روی کره ماه باشد صحبت کنیم، اما اگر در مریخ باشد، این کار ممکن نیست. حتی اگر سیگنالی را با سرعت نور بفرستیم، حدود ۱۲/۵ دقیقه طول می‌کشد تا به مریخ برسد.

۵- کوسه‌ها نمی‌توانند بوی خون را از چند کیلومتری بفهمند

این شکارچی‌ها قدرت بویایی قوی‌ای دارند، اما در فیلم‌ها در مورد آن اغراق شده است. بعضی کوسه‌ها می‌توانند خون را در یک بخش در میلیون (واحد غلظت) تشخیص دهند، اما این در مورد تمام اقیانوس صدق نمی‌کند. به علاوه، آزمایشات نشان داده خون انسان برای کوسه‌ها جذابیتی ندارد. البته مسلماً در آب‌های آزاد که احتمال پرسه زدن کوسه‌ها در آنجا وجود دارد، بهتر است از شنا با زخم باز خودداری شود.

۶- پرس و جو از پیشخدمت‌ها درباره‌ی مشتریان کار بی معنی‌ای نیست

حتی اگر با عکسی از یک مظنون به سراغ یک پیشخدمت بروید، به احتمال زیاد چیزی یادش نخواهد آمد. دادن وعده‌ی پول هم کمکی نخواهد کرد. پیشخدمت‌ها روزانه با صد‌ها نفر سر و کار دارند و اگر مثل آنچه در فیلم «مسافران» (Passengers) وجود دارد، ربات نباشند، نمی‌توانند آن همه چهره را به خاطر بسپارند.

۷- موش‌ها پنیر دوست ندارند

منشأ این باور اشتباه روشن نیست، اما حالا در فرهنگ عامه دیگر پنیر و موش‌ها از یکدیگر جدایی ناپذیر شده اند. با این حال، موش‌ها اگر حق انتخاب داشته باشند، احتمالاً پنیر آخرین چیزی است که می‌خورند.

دانشمندان در آزمایشی برای موش‌ها پنیر چدار، انگور و بادام زمینی گذاشتند. در اغلب موارد، موش‌ها به سمت بادام زمینی می‌دویدند و گاهی هم انگور را انتخاب می‌کردند، اما هرگز به سراغ پنیر نرفتند. شاید آن‌ها انواع گران تری از پنیر چدار را ترجیح می‌دهند.

۸- روش پلیس خوب و پلیس بد چندان کارساز نیست

از این شیوه به قدری استفاده شده که در فیلم‌های جدید مظنونین اغلب متوجه آن می‌شوند، اما در فیلم‌های قدیمی آن را شیوه‌ی بسیار مؤثری نشان می‌دادند. همین متداول بودن این شیوه است که آن را بی اثر می‌کند. در نهایت ممکن است پلیس بد باعث شود مظنون تمایلی به صحبت پیدا نکند.

۹- خاطرات تصویری وجود ندارند

در بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌ها می‌بینیم که شخصیت‌ها می‌توانند با وضوحی فوق العاده وقایع را به یاد آورند، مثل مایک در سریال «دادخواست ها» (Suits) و لیزبت در فیلم «دختری با خالکوبی اژدها» (The Girl with the Dragon Tattoo).

حافظه خودزندگینامه‌ای بسیار قوی در کمتر از ۱۰۰ نفر از مردم دنیا شناسایی شده است. اما این با چیزی که در فیلم‌ها می‌بینیم متفاوت است. کسانی که از آن برخوردارند، وقایع را بهتر از دیگران به خاطر نمی‌آورند، بلکه می‌توانند به خاطر آورند برای مثال، ۱۰ سال پیش در یک روز خاص چه غذایی خورده بودند.

۱۰- بدون دکلره کردن نمی‌توانید مو‌های خود را بلوند کنید

معلوم نیست شخصیت‌های فیلم‌ها از چه محصولات اعجاب انگیزی استفاده می‌کنند که می‌توانند مرحله‌ی دکلره کردن را حذف کنند. آن‌ها فقط رنگ مو را می‌زنند و تمام موهایشان به سفیدی برف می‌شود.

مشکل اینجا است که رنگ مو نمی‌تواند به تنهایی مو‌های تیره را بپوشاند. به احتمال زیاد در انتها باز همان رنگ موی خودتان را خواهید داشت، با این تفاوت که موهایتان بسیار خشک خواهد شد. به علاوه، هرگز نمی‌توانید مثل شخصیت فیلم «گنجشک سرخ» (Red Sparrow) بدون دستکش مو‌های خود را رنگ کنید.

