قاب های ماندگار جام جهانی قطر/ روز اول مرحله یک هشتم نهایی

در روز اول رقابت‌های مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ لحظاتی ماندگار توسط عکاسان به ثبت رسید.

در روز اول رقابت‌های مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر لحظاتی ماندگار توسط عکاسان به ثبت رسید.

 

 

قاب های ماندگار جام جهانی قطر/ روز اول مرحله یک هشتم نهاییقاب های ماندگار جام جهانی قطر/ روز اول مرحله یک هشتم نهایی

قاب های ماندگار جام جهانی قطر/ روز اول مرحله یک هشتم نهایی

قاب های ماندگار جام جهانی قطر/ روز اول مرحله یک هشتم نهایی

قاب های ماندگار جام جهانی قطر/ روز اول مرحله یک هشتم نهایی

 

قاب های ماندگار جام جهانی قطر/ روز اول مرحله یک هشتم نهایی

 

قاب های ماندگار جام جهانی قطر/ روز اول مرحله یک هشتم نهایی

قاب های ماندگار جام جهانی قطر/ روز اول مرحله یک هشتم نهایی

قاب های ماندگار جام جهانی قطر/ روز اول مرحله یک هشتم نهایی

قاب های ماندگار جام جهانی قطر/ روز اول مرحله یک هشتم نهایی

قاب های ماندگار جام جهانی قطر/ روز اول مرحله یک هشتم نهایی

قاب های ماندگار جام جهانی قطر/ روز اول مرحله یک هشتم نهایی

باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی فوتبال و فوتسال
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برچسب ها: جام جهانی قطر 2022 ، آرژانتین ، استرالیا
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