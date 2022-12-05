حدیث روز؛

بدترین نوع دروغ گمان بد است

پیامبر گرامی اسلام (ص) می‌فرمایند: از گمان بد بپرهیزید که گمان بد، بدترین نوع دروغ است.

پیامبر اکرم (ص) در حدیثی می‌فرمایند: «اِیّاکُمْ وَ الظَّنُّ فَاِنَ الْظَنَّ اَکْذَبُ الْکِذْبِ»

از گمان بد بپرهیزید که گمان بد، بدترین نوع دروغ است.

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری قرآن و عترت
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برچسب ها: درباره بدبینی وبد گمانی ، احکام شرعی ، پیامبراکرم ص
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