از یک فیلم پُرفروش حماسی تالیوود تا یک فیلم جاده‌ای ایرانی، آثاری بودند که از نگاه مجله آمریکایی «رولینگ استون» (Rolling Stone) در فهرست بهترین فیلم‌های سال ۲۰۲۲ قرار گرفتند.

مجله «رولینگ استون» به معرفی فیلم‌های برتر سال ۲۰۲۲ پرداخته است که در این میان، فیلم‌های بازیگرانی چون؛ «کیت بلانشت»، «میا گاث» و «حسن معجونی» در این فهرست حضور دارند.

فیلم ایرانی «جاده خاکی» (Hit the Road) ساخته پناه پناهی توانست در رتبه اول بهترین فیلم‌های سال ۲۰۲۲ قرار گیرد. این در حالی است که پیش از این، مجله «کایه دو سینما» نیز، جایزه «بازن» بهترین فیلم اول در اولین دوره خود را به این فیلم دیدنی ایرانی داده بود که در این فیلم، بازیگرانی همچون پانته آ پناهی ها، حسن معجونی، رایان سرلک و امین سیمیار، بهرام ارک به ایفای نقش پرداخته بودند.

منتقد مجله «رولینگ استون» (Rolling Stone) در بخشی از صحبت‌های خود، با اشاره به فیلم «جاده خاکی» گفته است فیلم پناهی می‌خواهد نشان دهد که سفر مهم‌تر از مقصد است و امسال، هیچ فیلمی به اندازه داستان این فیلم، دل انگیز و به طور فریب آمیزی ساده درمورد وداع گفتن در ذهن‌ها باقی نمانده است.

۲۲ فیلم برتر سال ۲۰۲۲ به انتخاب مجله «رولینگ استون» (Rolling Stone) عبارتند از:

۱). جاده خاکی (Hit the Road)

۲). لینگویی، پیوند‌های مقدس (Lingui, the Sacred Bonds)

۳). تصمیم جدایی (Decision to Leave)

۴). تیل (Till)

۵). خرس نیست (No Bears)

۶). دعا (Benediction)

۷). افترسان (Aftersun)

۸). بنشی‌های اینیشرین (The Banshees of Inisherin)

۹). آتنا (Athena)

۱۰). آتش عشق (Fire of Love)

۱۱). تار (Tár)

۱۲). ررر (RRR)

۱۳). رقابت رسمی (Official Competition)

۱۴). سن اومر (Saint Omer)

۱۵). فیبلمن‌ها (The Fabelmans)

۱۶). ایکس (X)

۱۷). زندگی (Living)

۱۸). شکار (Prey)

۱۹).۳۲ صوت (۳۲ Sounds)

۲۰). اتفاق (Happening)

۲۱). همه‌چیز همه‌جا ناگهان (Everything Everywhere All at Once)

۲۲). جنایات آینده (Crimes of the Future)