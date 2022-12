یکی از معتبرترین ایستگاه‌های فصل اسکار، جوایز سالانه «بنیاد فیلم آمریکا» است که در روز‌های گذشته، این بنیاد، ۱۰ فیلم و برنامه تلویزیونی برتر خود برای سال ۲۰۲۲ را منتشر کرد که مثل همیشه، فیلم‌های جریان اصلی در این فهرست دیده می‌شوند که از آن جمله می‌توان به «تاپ گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick) و «آواتار۲» (Avatar۲) اشاره کرد و نکته شایان ذکر این است که اگرچه فیلم «او گفت» (She Said) ساخته ماریا شرادر نتوانست در گیشه موفق باشد، ولی به این فهرست راه یافته است.

نکته‌ای که درمورد فیلم «او گفت» (She Said) وجود دارد این است که ژانری درام دارد و محصول سال ۲۰۲۲کشور آمریکا و بر اساس داستان واقعی روایت شده خبرنگاران نیویورک تایمز است که تلاش کردند سوءاستفاده جنسی هاروی واینستین از زنان را افشاء کنند و همین موضوع باعث شکستن سکوت ده‌ها نفر درمورد سوء استفاده‌های جنسی در هالیوود شد.

فهرست «بنیاد فیلم آمریکا» به این دلیل مهم است که فهرست نهایی کنونی، ۱۰ نامزد بهترین فیلم اسکار را نیز منعکس می‌کند. به عنوان مثال؛ در سال گذشته، ۸ فیلم انتخابی از ۱۰ مورد توانستند نامزد بهترین فیلم اسکار شوند و در این میان، اگرچه فیلم ژاپنی «ماشین مرا بران» (Drive My Car) در فهرست «بنیاد فیلم آمریکا» نبود، اما توانست نامزد جایزه اسکار شود.

۱۰ فیلم بر‌تر سال به انتخاب «بنیاد فیلم آمریکا»:

۱). آواتار: راه آب (Avatar: The Way of Water)

۲). الویس (Elvis)

۳). همه‌چیز همه‌جا ناگهان (Everything Everywhere All at Once)

۴). فیبلمن‌ها (The Fabelmans)

۵). نه (Nope)

۶). او گفت (She Said)

۷). تار (TÁR)

۸). تاپ گان: ماوریک (Top Gun: Maverick)

۹). زن شاه (The Woman King)

۱۰). حرف زنان (Women Talking)

۱۰ سریال برتر تلویزیونی به انتخاب «بنیاد فیلم آمریکا»:

۱). ابتدایی ابت (Abbott Elementary)

۲). خرس (The Bear)

۳). بهتر است با سال تماس بگیرید (Better Call Saul)

۴). قلم‌به‌مزد‌ها (Hacks)

۵). مو (Mo)

۶). پاچینکو (Pachinko)

۷). سگ‌های رزرویشن (Reservation)

۸). جداسازی (Severance)

۹). کسی جایی (Somebody Somewhere)

۱۰). نیلوفر سفید (The White Lotus)

جایزه ویژه «بنیاد فیلم آمریکا»: بنشی‌های اینیشرین (The Banshees of Inisherin)