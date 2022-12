واکنش ایران به اقدام مداخله جویانه فرانسه و آلمان

ناصر کنعانی با اشاره به در اختیار قرار دادن سلاح‌های شیمیایی از سوی دولت آلمان به عراق در دوران جنگ تحمیلی و استفاده صدام از این سلاح‌های شیمیایی علیه ملت ایران و عراق در طول این جنگ و همچنین اقدام دولت فرانسه در صادرات خون‌های آلوه به ایران در ۴۰سال قبل و تبعات ناشی از این موضوع برای مردم ایران در صفحه توییتر خود نوشت: «جایزه حقوق بشر به زنان ایرانی توسط دو رژیم ناقض حقوق ملت ایران!

آری، ملت ایران قطعا شایسته دریافت جایزه حقوق بشر است، برای اینکه حقوق انسانی آن‌ها سال‌های متمادی توسط ناقضان سرشناس حقوق بشر نقض شده است، مدعیانی که تاریخ تاریک و شرم آوری در نقض حقوق بشر و حقوق ملت ایران دارند.»

به تازگی وزیران امورخارجه فرانسه و آلمان در ادامه رفتار‌های مداخله گرایانه کشور‌های خود در امور داخلی ایران با انتشار یک پیام ویدئویی اعلام کردند که جایزه حقوق بشر و حاکمیت قانون ۲۰۲۲ را به مهسا امینی و زنان ایران اعطا می‌کنند.

جایزه حقوق بشر و حاکمیت قانون (Franco-German Prize for Human Rights and the Rule of Law) در حقیقت جایزه‌ای است که سالانه از سوی فرانسه و آلمان به‌طور مشترک به کسانی اعطا می‌شود که به ظن این دو کشور برای دستیابی به حقوق خود و اجرای حقوق بشر تلاش می‌کنند.