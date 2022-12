آنچه در پردیس سینمایی ملت می‌گذرد؛ برداشت چهارم

شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران سینماحقیقت از یکشنبه بیستم تا جمعه بیست و پنجم آذر ماه به دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس سینمایی ملت درحال برگزاری است.

چهارمین روز از جشنواره بین‌المللی سینما‌حقیقت با استقبال خوب همراهان مستند‌های ملی و بین‌المللی همراه بود. مخاطبان علاقه‌مند به سینمای مستند در ساعات پایانی جشنواره حضور خوب و پررنگی را ایفا کردند.

در پردیس سینمایی ملت اکران فیلم‌های برگزیده مستند از ساعت ۱۴ الی ۲۲ در نه سالن سینمایی میزبان مخاطبان علاقه‌مند به این حوزه بودند.

نگاهی به آثار اکران شده چهارمین روز سینماحقیقت

از فیلم‌های اکران شده در تاریخ سه‌شنبه ۲۳ آذر ماه می‌توان به؛ جای زخم جنگ، بلوار اتحاد، امین ضرب‌المثل، آقا نعمت، قرار روز شانزدهم، آبی روشن، یک قایق روی دریا، ماراتن به سوی خط باریک قرمز، سامورایی‌ها در کردستان، اسپانک، ۶۴۱۰ روز اسارت، Yesterday, today, tomorrow، uStopia، ۴۵th Parallel، And then they burn the sea، لانه پرستوها، نا تمامی، The long wave، Joaquin my cousin، Steel life، ges-۲، Aurora’s sunrise، کوهستان بی صدا، سه نهزارم، راه پرستار، شهر گمشده، قانماز، علی مسیو، مه لقا، Vertigo، Vedette، Joao Ayres,an independent painter، All those decisions سنگ‌های مرز، فرش عرش، اصیل و روایت فرهت اشاره کرد که مخاطبان در سالن‌های مختلف سینما پردیس به تماشای این آثار نشستند.

کارگاه آنلاین نستیا کورکیا در چهارمین روز سینماحقیقت برگزار شد

کارگاه آنلاین «مواجهه با موضوعات ذهنی؛ هنر» توسط نستیا کورکیا در چهارمین روز از شانزدهمین جشنواره سینماحقیقت برگزار شد. به بهانه برگزاری کارگاه این فیلمساز، فیلم «lynch-oz» جای خود را به اکران فیلم «ges-۲» داد.

نستیا کورکیا فیلمساز اهل بلژیک است که اصالت روسی دارد. او پس از فارغ‌التحصیلی در رشته فیلولوژی از دانشگاه دولتی مسکو، کارگردانی را در مدرسه سینمای جدید مسکو نزد باکور باکورادزه آموخت. همچنین فیلم مستند بلند او به نام «GES-۲» در هفتاد و هشتمین جشنواره فیلم ونیز در سال ۲۰۲۱ به نمایش درآمد.

موضوعات نشست‌های تخصصی سینماحقیقت چه بود؟

سینماحقیقت در روز چهارشنبه ۲۳ آذر ماه میزبان برگزاری دو نشست تخصصی و یک کارگاه «انتقال تجربه» بود. در این روز کارگاه انتقال تجربه با موضوع «نوشتار متن مستند» با حضور حسن نقاشی و نشست تخصصی «فرصت‌ها و ظرفیت‌های لایحه مستندنگاری ملی» با حضور حامد شکیبانیا و دیگر نشست تخصصی «مستندسازی و استراتژی‌های رسانه‌ای» با نگاهی به تقابل هیبریدی در عصر حاضر در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

بحث نوشتار متن باید به عنوان یک اصل رعایت شود/ تلاش فردی مستند‌ساز به نتیجه می‌رسد

کارگاه انتقال تجربه با موضوع «نوشتار متن مستند» و حضور حسن نقاشی تشکیل شد. نقاشی دانش‌آموخته مدرسه سینما تئاتر و کارشناسی ادبیات دراماتیک از دانشگاه آزاد و مدرس مستندسازی است که در این کارگران گفت: بعد از چندین بار حضور در هیات انتخاب و داوران جشنواره‌های مختلف و کارشناسی برخی فیلم‌ها در تلویزیون، احساس کردم که در این چندین سال اخیر نوشتار متن نادیده گرفته شده است. مستندسازی علاوه بر اینکه باید یک شاخه سینمایی شود، حداقل بحث نوشتار متن نیز باید به عنوان یک اصل درنظر گرفته و رعایت شود. این نکته برای سینمای مستند ایران بسیار بد است که کار‌ها به جای پیشرفت از لحاظ بیانی افول داشته‌اند.

او افزود: باید این را در نظر گرفت که امروزه در سینمای مستند ایران و در کنار کمک‌های ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف، این تلاش فردی مستندساز است که به نتیجه می‌رسد.

حسن نقاشیدر خصوص استعاره‌ها و تمثیلات گفت: من تلاش می‌کنم تا در مستندهایم از تعریف استفاده نکنم و به استعاره‌ها بپردازم. مستند‌های تعریفی که بسیار گزارشی و انشایی هستند حتی در تلویزیون هم دیگر جایی ندارند. در ادامه این کارگاه بخش‌هایی از مستند «تپه‌های مارلیک» ابراهیم گلستان و مستند «خاطرات یک هفتاد و پنج ساله» محمدرضا اصلانی نیز پخش شد.

نمایش مستند برزخی‌ها در حضور دهه شصتی‌ها

مستند «برزخی‌ها» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی عارف افشار با حضور مهمانان ویژه و جمعی از سینماگران دهه شصتی در پردیس سینمایی ملت روی پرده رفت.

عارف افشار تهیه کننده این مستند گفت: برزخی‌ها به موضوع تاریخ سینمای بعد از انقلاب و ماجرای اولین فیلم توقیفی سینمای ایران می‌پردازد. همچنین این مستند به ماجرا و اتفاقات صرفا از زاویه دید شاهد و ناظر است و سعی ندارد نظر یا ایده‌ای را در ذهن مخاطب متبادر کند. لازم به ذکر است که بگوییم مستند «برزخی‌ها» یکی از پر بیننده‌ترین آثار شانزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت به شمار می‌رود.

مستند نگاری فرصت بی‌نظیری برای ثبت تاریخ کشور

نشست تخصصی «فرصت‌ها و ظرفیت‌های لایحه مستندنگاری ملی» با حضور حامد شکیبانیا مستندساز و تهیه‌کننده سینمای مستند در پردیس سینمایی ملت برگزار شد که در این نشست درباره ظرفیت‌های لایحه مستندنگاری مصوب هیات دولت صحبت شد.

حامد شکیبانیا در ابتدای این نشست گفت: مستندسازی پروژه‌های ملی، شامل دسته‌ای از آثار می‌شود که برای معرفی بیشتر در این نشست درباره آن‌ها صحبت می‌کنیم. حتما همه شما مشاهده کرده‌اید که تعداد زیادی مستند ممکن است توسط نهاد‌های مختلفی ساخته و در بستر‌های مختلفی، چون همایش‌ها و حتی تلویزیون پخش شود. این آثار بیشتر با پرداختن به موضوع پروژه‌ها ساخته می‌شوند؛ بنابراین سالانه تعداد زیادی از چنین آثاری در حال تولید است.

او ادامه داد: از چالش‌های ساخت مستند در این مسیر مقاومت روابط‌عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی و عدم اهتمام جدی سازمان سینمایی و عدم آشنایی کامل مستندسازان با قوانین و مسائل فنی دانست.

شکیبانیا گفت: آیین‌نامه مستندنگاری و ثبت تصویری طرح‌ها و پروژه‌های کشور فرصت بی‌نظیری برای ثبت تاریخ توسعه کشور و نیز ایجاد فرصت‌های شغلی گران‌بها برای سینمای مستند و مستندسازان است.