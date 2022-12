نامزد‌های جشنواره فیلم منتقدان اعلام شدند؛ جایی که درام چندوجهی دو کارگردان با عنوان «همه‌چیز، همه‌جا، ناگهان» (Everything, Everywhere All at Once) با ۱۴ نامزدی، از جمله بهترین فیلم، پیشتاز میدان شد.

در میان آمار انبوه این فیلم، نام میشل یو در قسمت بهترین بازیگر زن، هوی کوان در بخش بازیگر نقش مکمل، جیمی لی کرتیس و استفانی هسو در بخش نقش مکمل زن دیده می‌شود و دو کارگردان این فیلم هم برای نویسندگی و کارگردانی آن، موفق شدند که نامزد دریافت جایزه شوند.

فیلم «فابلمن‌ها» (Fabelmans) به کارگردانی استیون اسپیلبرگ در ۱۱ بخش نامزد دریافت جایزه شده است که از جمله آن‌ها می توان به نامزدی در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل برای پا دانو و جاد هیرش اشاره کرد.

از دیگر فیلم‌های مورد علاقه منتقدان، «بابل» (Babylon) از دیمین شزل با نامزدی در ۱۰ بخش و «ارواح اینیشرین» (The Banshees of Inisherin) با نامزدی در ۹ بخش بودند.

نام فیلم‌های «آواتار: راه آب» (Avatar: The Way of Water)، «بابل» (Babylon)، «ارواح انیشرین» (The Banshees of Inisherin)، «الویس» (Elvis)، «فابلمن‌ها» (The Fabelmans)، «پیاز شیشه‌ای: معمای چاقوکشی» (Glass Onion: A Knives Out Mystery)، «آرآرآر» (RRR)، «تار» (Tar)، «تاپ گان: ماوریک» (Top Gun: Maverick) و «زن‌ها حرف می‌زنند» (Women Talking) در کنار «همه‌چیز، همه‌جا، ناگهان» (Everything, Everywhere All at Once) در بخش بهترین فیلم‌های این جشنواره دیده می‌شوند.

از دیگر آثار و هنرمندان برجسته‌ای که نام آن‌ها در فهرست نامزد‌های این جشنواره دیده می‌شود، می‌توان به پل مسکال برای نامزدی در بخش بهترین بازیگر مرد به‌خاطر بازی در فیلم «بعد از آفتاب» (Aftersun)، دنیل ددویلر برای بازی در فیلم «تا «(Till) و همچنین موسیقی درخشان مایکل جیاکینو که روی فیلم «بتمن» (The Batman) بود، اشاره کرد.

جویی برلین، مدیر جشنواره فیلم منتقدان گفت: ما بسیار مفتخریم که این گروه باورنکردنی از فیلم‌ها و افرادی که آن‌ها ممکن کردند را می‌شناسیم. این شناخت از سوی گروهی متشکل از بیش از ۶۰۰ منتقد و گزارشگر حوزه سرگرمی حاصل می‌شود که هر روز و در تمام طول سال، نظرات خود را در مورد فیلم و تلویزیون با میلیون‌ها نفر در میان می‌گذارند.

همان طور که قبلاً اعلام شده بود، جف بریجز در مراسم امسال «جایزه یک عمر دستاورد انتخابی منتقدان» را دریافت خواهد کرد و در بخش تلویزیونی، «ابوت ابتدایی» (Abbott Elementary) از شبکه ای‌بی‌سی با شش نامزدی، از جمله بهترین سریال کمدی، پیشتاز است و پس از آن «بهتره با ساول تماس بگیری» (Better Call Saul) از AMC با پنج نامزدی در رتبه دوم قرار دارد.

با هم نگاهی به فهرست نامزد‌های این جشنواره می‌اندازیم.

بهترین فیلم

• آواتار: راه آب (Avatar: The Way of Water)

• بابل (Babylon)

• ارواح اینیشرین (The Banshees of Inisherin)

• الویس (Elvis)

• همه‌چیز، همه‌جا، ناگهان (Everything, Everywhere All at Once)

• فابلمن‌ها (The Fabelmans)

• پیاز شیشه‌ای: معمای چاقوکشی (Glass Onion: A Knives Out Mystery)

• آرآرآر (RRR)

• تار (Tar)

• تاپ گان: ماوریک (Top Gun: Maverick)

• زن‌ها حرف می‌زنند (Women Talking)

بهترین بازیگر مرد

• آستین باتلر – الویس (Elvis)

• تام کروز – تاپ گان: ماوریک (Top Gun: Maverick)

• کالین فارس – ارواح اینیشرین (The Banshees of Inisherin)

• برندان فریزر – نهنگ (The Whale)

• پل مسکال – بعد از آفتاب (Aftersun)

• بیل نایی – زندگی کردن (Living)

بهترین بازیگر زن

• کیت بلانشت – تار (Tar)

• ویولا دیویس – زن پادشاه (The Woman King)

• دنیل ددویلر – تا (Till)

• مارگو رابی – بابل (Babylon)

• میشل ویلیامز – فابلمن‌ها (The Fabelmans)

• میشل یو – همه‌چیز، همه‌جا، ناگهان (Everything, Everywhere All at Once)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

• پل دانو – فابلمن‌ها (The Fabelmans)

• برندان گلیسون - ارواح اینیشرین (The Banshees of Inisherin)

• جاد هیرش - فابلمن‌ها (The Fabelmans)

• بری کوگان - ارواح اینیشرین (The Banshees of Inisherin)

• که هوی کوان - همه‌چیز، همه‌جا، ناگهان (Everything, Everywhere All at Once)

• برایان تایری هنری - «گذرگاه» (Causeway)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

• آنجلا باست – پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد (Black Panther: Wakanda Forever)

• جسی باکلی - زن‌ها حرف می‌زنند (Women Talking)

• کری کاندن - ارواح اینیشرین (The Banshees of Inisherin)

• جیمی لی کرتیس - همه‌چیز، همه‌جا، ناگهان (Everything, Everywhere All at Once)

• استفانی هسو - همه‌چیز، همه‌جا، ناگهان (Everything, Everywhere All at Once)

• جنل مونی - پیاز شیشه‌ای: معمای چاقوکشی (Glass Onion: A Knives Out Mystery)

بهترین بازیگر مرد/ زن جوان

• فرانکی کوریو - بعد از آفتاب (Aftersun)

• جالین هال - تا (Till)

• گابریل لابل - فابلمن‌ها (The Fabelmans)

• بلا رمسی – کاترین ملقب به پرنده (Catherine Called Birdy)

• بنکس رپتا – زمان آرماگدون (Armagedon Time)

• سیدی سینک – نهنگ (The Whale)

بهترین گروه بازیگری

• ارواح اینیشرین (The Banshees of Inisherin)

• همه‌چیز، همه‌جا، ناگهان (Everything, Everywhere All at Once)

• فابلمن‌ها (The Fabelmans)

• پیاز شیشه‌ای: معمای چاقوکشی (Glass Onion: A Knives Out Mystery)

• زن پادشاه (The Woman King)

• زن‌ها حرف می‌زنند (Women Talking)

بهترین کارگردان

• جیمز کامرون - آواتار: راه آب (Avatar: The Way of Water)

• دیمین شزل - بابل (Babylon)

• تاد فیلد - کیت بلانشت – تار (Tar)

• باز لرمن - الویس (Elvis)

• دنیل کوان و دنیل شاینرت - همه‌چیز، همه‌جا، ناگهان (Everything, Everywhere All at Once)

• مارتین مک‌دونا - ارواح اینیشرین (The Banshees of Inisherin)

• سارا پولی - زن‌ها حرف می‌زنند (Women Talking)

• جینا پرینس-بایتوود - زن پادشاه (The Woman King)

• اس. اس. راجامولی - آرآرآر (RRR)

• استیون اسپیلبرگ - فابلمن‌ها (The Fabelmans)

بهترین فیلمنامه اورجینال

• شارلوت ولز - بعد از آفتاب (Aftersun)

• مارتین مک‌دونا - ارواح اینیشرین (The Banshees of Inisherin)

• دنیل کوان و دنیل شاینرت - همه‌چیز، همه‌جا، ناگهان (Everything, Everywhere All at Once)

• استیون اسپیلبرگ و تونی کاشنر - فابلمن‌ها (The Fabelmans)

• تاد فیلد - کیت بلانشت – تار (Tar)

بهترین فیلمنامه اقتباسی

• رایان جانسون - پیاز شیشه‌ای: معمای چاقوکشی (Glass Onion: A Knives Out Mystery)

• کازوئو ایشی‌گورو – زندگی کردن (Living)

• ربکا لنکوویچ – او گفت (She Said)

• ساموئل دی. هانتر - نهنگ (The Whale)

• سارا پولی - زن‌ها حرف می‌زنند (Women Talking)

بهترین فیلمبرداری

• راسل کارپنتر - آواتار: راه آب (Avatar: The Way of Water)

• لینوس ساندگرن - بابل (Babylon)

• راجر دیکینز – امپراطوری نور (Empire of Light)

• یانوش کامینسکی - فابلمن‌ها (The Fabelmans)

• فلوریان هوفمایستر - تار (Tar)

• کلودیو میراندا - تاپ گان: ماوریک (Top Gun: Maverick)

بهترین طراحی صحنه

• دیلن کول، بن پراکتر و ونسا کول - آواتار: راه آب (Avatar: The Way of Water)

• فلورنسیا مارتین و آنتونی کارلینو - بابل (Babylon)

• هانا بیچلر و لیزا کی. سشنز - پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد (Black Panther: Wakanda Forever)

• کاترین مارتین، کارن مورفی و بیو دان - الویس (Elvis)

• جیسون کیسواردای و کلسی افرایم - همه‌چیز، همه‌جا، ناگهان (Everything, Everywhere All at Once)

• ریک کارتر و کارن اوهارا - فابلمن‌ها (The Fabelmans)

بهترین تدوین

• استیونن ریوکین، دیوید برنر، جان رفوا و جیمز کامرون - آواتار: راه آب (Avatar: The Way of Water)

• تام کراس - بابل (Babylon)

• مت ویا و جاناتان ردموند - الویس (Elvis)

• پل راجرز - همه‌چیز، همه‌جا، ناگهان (Everything, Everywhere All at Once)

• مونیکا ویلی - تار (Tar)

• ادی همیلتون - تاپ گان: ماوریک (Top Gun: Maverick)

بهترین طراحی لباس

• مری زوفرس - بابل (Babylon)

• روث ای. کارتر - پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد (Black Panther: Wakanda Forever)

• کاترین مارتین - الویس (Elvis)

• شرلی کوراتا - همه‌چیز، همه‌جا، ناگهان (Everything, Everywhere All at Once)

• جنی ایگان - پیاز شیشه‌ای: معمای چاقوکشی (Glass Onion: A Knives Out Mystery)

• گرشا فیلیپس - زن پادشاه (The Woman King)

بهترین گریم

• بابل (Babylon)

• بتمن (The Batman)

• پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد (Black Panther: Wakanda Forever)

• الویس (Elvis)

• همه‌چیز، همه‌جا، ناگهان (Everything, Everywhere All at Once)

• نهنگ (The Whale)

بهترین جلوه‌های ویژه بصری

• آواتار: راه آب (Avatar: The Way of Water)

• بتمن (The Batman)

• پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد (Black Panther: Wakanda Forever)

• همه‌چیز، همه‌جا، ناگهان (Everything, Everywhere All at Once)

• آرآرآر (RRR)

• تاپ گان: ماوریک (Top Gun: Maverick)

بهترین فیلم کمدی

• ارواح اینیشرین (The Banshees of Inisherin)

• داداش‌ها (Bros)

• همه‌چیز، همه‌جا، ناگهان (Everything, Everywhere All at Once)

• پیاز شیشه‌ای: معمای چاقوکشی (Glass Onion: A Knives Out Mystery)

• مثلث غم (Triangle of Sadness)

• سنگینی تحمل‌ناپذیر یک استعداد عظیم (The Unbearable Weight of Massive Talent)

بهترین فیلم انیمیشن

• پینوکیو (Guillermo del Toro’s Pinocchio)

• مارسل صدف کفش به پا (Marcel the Shell with Shoes On)

• گربه چکمه پوش: آخرین آرزو (Puss in Boots: The Last Wish)

• قرمز شدن (Turning Red)

• وندل و وایلد (Wendell & Wild)

بهترین فیلم زبان خارجی

• در جبهه غرب خبری نیست (All Quiet on the Western Front)

• آرژانتین، ۱۹۸۵ (Argentina, ۱۹۸۵)

• باردو (Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths)

• نزدیک (Close)

• تصمیم جدایی (Decision to Leave)

• آرآرآر (RRR)

بهترین موسیقی متن

• مایکل جیاکینو - بتمن (The Batman)

• جاستین هرویتز - بابل (Babylon)

• جان ویلیامز - فابلمن‌ها (The Fabelmans)

• الکساندر دسپلت - پینوکیو (Guillermo del Toro’s Pinocchio)

• هیلدور گودنادوتیر - تار (Tar)

• هیلدور گودنادوتیر - زن‌ها حرف می‌زنند (Women Talking)

گفتنی است، این مراسم قرار است ۱۵ ژانویه ۲۰۲۳ برگزار شود.