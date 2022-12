سالی که گذشت سال خوبی برای سینما بود؛ به طوری که بر اساس گزارش (Movie Insider)، در سال ۲۰۲۱، ۹۲۵ فیلم منتشر شد که بدنبال آن، (Statista) اعلام کرد که در این سال، ۴۰۳ فیلم در ایالات متحده آمریکا و کانادا اکران شده اند.

«متاکریتیک»، به عنوان وب سایت معتبری که فیلم‌ها را بر اساس نظر منتقدان سرشناس جهانی رتبه بندی می‌کند و به آن‌ها امتیاز می‌دهد، این بار هم، برای هر یک از فیلم‌ها رتبه بندی انجام داده که این کار بر اساس نظرات انتقادی و امتیازات منتقدان به فیلم‌ها صورت گرفته است.

۱۰. «سه دقیقه: یک طولانی‌سازی» (Three Minutes: A Lengthening)

اکران: ۱۹ آگوست

امتیاز متاکریتیک: ۸۸ (۱۸ نقد)

این مستند حول محور سه دقیقه فیلم «دیوید کورتز» در سال ۱۹۳۸ می‌چرخد و ساکنان یهودی لهستان قبل از هولوکاست را نشان می‌دهد.

۹. «بازگشت به سئول» (Return to Seoul)

اکران: ۲ دسامبر

امتیاز متاکریتیک: ۸۸ (۱۲ نقد)

در این درام، فردی برای اولین بار از زمان تولدش تاکنون، به کره جنوبی باز می‌گردد. یعنی قبل از این که در فرانسه به فرزندی پذیرفته شود و بزرگ شود.

او اطلاعات کمی در مورد کشوری دارد که محل تولدش است و سعی می‌کند در سفر خود با آن ارتباط برقرار کند.

۸. «آزادی بزرگ» (Great Freedom)

اکران: ۴ مارس

امتیاز متاکریتیک: ۸۹ (۱۸ نقد)

داستان فیلم آزادی بزرگ، به زمان جنگ جهانی و جنگ در آلمان برمی‌گردد که داستانی از آزادی و حبس که باورش برای همگان بسیار سخت است.

دو فرد پس از آزادی در یک سلول با هم زندانی می‌شوند و اتفاقات عجیبی بین آن‌ها رخ می‌دهد!

۷. «جاده خاکی» (Hit the Road)

اکران: ۲۲ آوریل

امتیاز متاکریتیک: ۹۰ (۲۸ نقد)

این فیلم، سفر جاده‌ای یک خانواده ۴ نفره ایرانی است که راهی سفری به مرز‌های شمال ایران می‌شوند و با اشک و لبخند‌هایی همراه است.

۶. «تمام زیبایی و خونریزی» (All the Beauty and the Bloodshed)

اکران: ۲۳ نوامبر

امتیاز متاکریتیک: ۹۰ (۲۴ نقد)

این مستند به حرفه «نَن گُلدین»، عکاس آمریکایی و سقوط خانواده «سکلر» می‌پردازد که به گفته «لورا پویترس»، کارگردان آن، هنر و بینش نَن، سال‌ها الهام بخش کارش بوده است و دیگر نسل‌های فیلمساز را تحت تأثیر قرار داده است.

۵. «بدترین آدم دنیا» (The Worst Person in the World)

اکران: ۴ فوریه

امتیاز متاکریتیک: ۹۰ (۴۷ نقد)

این فیلم درمورد زن جوان بلاتکلیفی به نام «جولی» با بازی (رناته رینسوِ) است که نه تنها با پریشانی‌های عشقی زندگی اش روبروست بلکه درگیر مبارزه با آشفتگی‌های شغلی اش شده است.

۴. «آقای باخمن و کلاس او» (Mr. Bachmann and His Class)

اکران: ۲۰فوریه

امتیاز متاکریتیک: ۹۱ (۸نقد)

کجا آدم احساس می‌کند در خانه است؟ در یک شهر آلمانی با سابقه پیچیده حذف و ادغام خارجی‌ها، معلم مهربان «دیتر باخمن» به دانش‌آموزانش این کلید را ارائه می‌دهد که حداقل احساس کنند در خانه هستند.

۳. «تار» (Tár)

اکران: ۷ اکتبر

امتیاز متاکریتیک: ۹۱ (۴۸ نقد)

این فیلم درمورد «لیدیا تار»، اولین رهبر زن یک ارکستر بزرگ آلمانی است که «کیت بلانشت» در آن به ایفای نقش می‌پردازد.

۲. «دختر کم حرف» (The Quiet Girl)

اکران: ۱۶ دسامبر

امتیاز متاکریتیک: ۹۱ (۹ نقد)

فیلم دربارۀ دختری به اسم «کایت» با بازی «کاترین کلینچ» است؛ دخترکی خجالتی و گوشه‌گیر که خانواده‌اش به خاطر مشغله‌های کاری و اوضاع درونی آشفته‌ای که دارند، او را پیش دخترعموی مادرش می‌فرستند تا سه ماه تابستان را پیش او و همسرش در روستا زندگی کند.

۱. «بعد از آفتاب» (Aftersun)

اکران: ۲۱ اکتبر

امتیاز متاکریتیک: ۹۵ (۴۵ نقد)

این فیلم مربوط به سال‌های آخر دهه ۱۹۹۰ میلادی است و بیست سال بعد، سوفیِ ۱۱ ساله، خاطرات آن دوران را مرور می‌کند و سعی دارد از این مسیر به شناخت بهتری از پدرش برسد.