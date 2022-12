آواتار ۲ در یک قدمی میلیاردی‌ شدن

«آواتار: راه آب» (Avatar: The Way of Water) با فروش ۱۳۴ میلیون دلاری در افتتاحیه داخلی و مجموع فروش ۴۳۵ میلیون دلاری در سراسر جهان و تسخیر گیشه ها، خود را به میلیاردی شدن نزدیک کرده است که این نشان می‌دهد مخاطبان به پاندورا علاقه دارند.

بر اساس آمار فروش، فیلم علمی - تخیلی و حماسی «جیمز کامرون» که از ۱۶ دسامبر (۲۵ آذر) اکران آن آغاز شده، توانسته است عنوان سومین فیلم پرفروش افتتاحیه در دوران کرونا را از آن خود کند و به ترتیب، پس از فیلم‌های «دکتر استرنج» (Doctor Strange) با ۴۴۲ میلیون دلار و «مرد عنکبوتی: راهی به سوی خانه نیست» (Spider- Man: No Way Home) با ۶۰۰ میلیون دلار، قرار بگیرد.

دیزنی برای تولید این فیلم، هزینه‌ای حداقل ۳۵۰ میلیون دلاری را متحمل شده و به فروش بالای آن امیدوار است و «جیمز کامرون» هم برگشت هزینه‌های بالای ساخت این کار را استقبال از آن و فروش خوب در گیشه عنوان کرده است.

گفتنی است نگرانی‌هایی برای فروش فیلم «آواتار» در کشور چین وجود دارد چراکه پیش از شیوع پاندمی در آن، پیش بینی شده بود که «آواتار» در این کشور، فروش ۱۰۰ میلیون دلاری داشته باشد و اگرچه این فیلم به فروش ۵۷.۱ میلیون دلار رسیده است، ولی با این وجود، در اغلب کشور‌های جهان مثل فرانسه، آلمان و حتی چین، گیشه را در دست گرفته و به پرفروش‌ترین فیلم پایان هفته تبدیل شده است.

چین با فروش ۵۷ میلیون و ۱۰۰ هزار دلاری، کره با فروش ۲۴ و ۷۰۰ هزار دلاری، آلمان با فروش ۲۰ میلیون دلاری، فرانسه با فروش ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دلاری و هند با فروش ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری، به ترتیب، کشور‌هایی هستند که «آواتار» در آن ها، بیشترین فروش را داشته است.